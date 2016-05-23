7 специальных комнат для ваших «смертных грехов»

Многие вещи, которые религия считает греховными, в той или иной степени стали неотъемлемой частью современной жизни, и стыдиться здесь нечего. Каждый из нас склонен к каким-то порокам – без них личность не может быть полноценной. А уж если и предаваться греховным радостям, то делать это нужно со вкусом и с комфортом!
Специально для искушенных грешников Homify подготовил несколько идей оформления своего жилого пространства. Они удовлетворят все ваши темные помыслы и позволят вполне гармонично сосуществовать с тем, что вы еще недавно считали своими недостатками.
Мало кто из нас может с уверенностью похвастать тем, что не ленив. Кто не любит поваляться на удобном диване, наслаждаясь любимым фильмом и простой, но вкусной едой, принесенной заботливым курьером? Если такой досуг вам по душе, обустройте свой уголок для отдыха так, чтобы получать в нем максимум удовольствия.
Ключевой объект – большой и удобный диван. Настолько большой, чтобы вы могли расположиться на нем, раскинув в стороны все конечности, и при этом обложиться книгами, коробками с пиццей, а еще, как вариант, гитарой и скетч-буком. Остальное пространство в комнате лучше обставлять по минимуму, чтобы предельно упростить процесс уборки – если вы тот еще лентяй, то наверняка не любите тратить на нее много времени.
Самозабвенная любовь к вкусной еде свойственна сильным, энергичным натурам с лидерскими качествами. Вы наверняка любите быть в центре внимания и руководить всем, что происходит вокруг вас. Поэтому кухня – место, где вы наслаждаетесь гастрономическими изысками – должна быть просторной и оформленной определенным образом.
Рабочий кухонный стол лучше расположить посередине – с центральной точки вам будет проще все контролировать. Идеальный цвет – белый, потому как большинство гурманов по своей натуре несколько педантичны и не терпят пятен, а на белоснежной поверхности их легче всего рассмотреть.
Здесь все кажется очевидным. Спальня с огромной кроватью – ваш храм любви, где вы проводите самые приятные часы. Но это наверняка не все, на что способна ваша фантазия, верно? Отличная идея для страстных любовников – джакузи. Огромная ванна с теплой водой, пузырьками и гидромассажем – прекрасное место для нежных объятий и распития шампанского.
Среди материалов для отделки ванной наиболее предпочтителен мрамор. Сам по себе он выглядит роскошно и не требует никакого дополнительного декора, а его природный холод вызывает непреодолимое желание добавить живого тепла.
Немногим современным людям присуща настоящая скупость, а вот навязчивые мысли о финансах и семейном бюджете преследуют каждого третьего. Чтобы избавиться от них, сделайте свой дом как можно более минималистичным – так вы перестанете думать о том, что тратите деньги на бесполезный хлам.
Еще одна сторона алчности – страх за свое имущество. И все тот же минимализм поможет распрощаться с ним раз и навсегда. Ведь чем более скромным и незаметным будет ваш дом, тем меньше внимания злоумышленников он к себе привлечет.
Этот грех присущ каждому. А как может быть иначе, если каждый день вам приходится сталкиваться с самодуром-начальником, глупым соседом и другими неприятными представителями рода человеческого?
Чтобы гнев не перешел в открытую агрессию, обустройте в своем доме тренажерную комнату. Физкультура – лучший выход для негативной энергии, который принесет пользу здоровью и фигуре. А если вы повесите в своем мини-спортзале боксерскую грушу и будете избивать ее хотя бы пять минут в день, от плохого настроения не останется и следа!
Если гордыня вам не чужда, наверняка вы хотите, чтобы ваш дом был особенным. В нем непременно должны быть эксклюзивные вещи, которых нет больше ни у кого. Интерьер постоянно меняется и эволюционирует, но в нем всегда преобладают сложные изгибы и неповторимые органические формы.
О стандартной планировке и речи быть не может – только индивидуальный проект! Все эти амбиции можно воплотить в жизнь и удовлетворить свое эго. Архитекторы и дизайнеры, которые помогут создать дом вашей мечты, найти не так трудно, как кажется.
Единственный из грехов, с которым нельзя сдружиться – зависть. Она высасывает из вас душевную энергию и ежеминутно отравляет существование, поэтому с ней нужно бороться. Если вы готовы к кардинальным переменам, переезжайте в отдаленную местность, где можно насладиться одиночеством. Тогда вам просто некому будет завидовать, и со временем вы излечитесь от этого недуга.
Самое главное – правильно подобрать земельный участок. Если же вы покупаете дом, пусть он будет красивым и романтичным – умиротворение, спокойствие и созерцание красоты пойдет вам на пользу.