7 специальных комнат для ваших «смертных грехов»

Многие вещи, которые религия считает греховными, в той или иной степени стали неотъемлемой частью современной жизни, и стыдиться здесь нечего. Каждый из нас склонен к каким-то порокам – без них личность не может быть полноценной. А уж если и предаваться греховным радостям, то делать это нужно со вкусом и с комфортом!

Специально для искушенных грешников Homify подготовил несколько идей оформления своего жилого пространства. Они удовлетворят все ваши темные помыслы и позволят вполне гармонично сосуществовать с тем, что вы еще недавно считали своими недостатками.