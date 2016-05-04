Идеи декора приусадебного участка

Сад – это островок природы, созданный человеком по своей задумке на его участке земли. Вне зависимости от того, какую площадь имеет приусадебный участок, каждый садовод стремится сделать так, чтобы именно на этом островке он чувствовал бы себя максимально комфортно.
Что делает садовый участок уникальным и запоминающимся? Отъявленные садоводы скажут, что это редкие сорта цветов, которые получилось вырастить на клумбах, мастера на все руки предположат, что это уникальная система полива, которую им удалось собрать и установить на своем участке. Но есть одна особенность, которая сделает участок неповторимым – это декор для сада, о котором и пойдет речь в этой статье.
Шпалера — это решетчатая конструкция, которая служит вертикальной опорой для различных растений: винограда и клематисов, роз, ипомей и прочих.
Помимо практических функций, выполненная в необычных декоративных формах шпалера уже сама по себе станет прекрасным стильным украшением сада, которое может изготавливаться из древесины, метала и даже пластика — решать вам. Такая конструкция сделает ваш сад чрезвычайно красивым, легким и ажурным.
Присутствие воды на приусадебном участке, в том или ином виде, добавляет пространству умиротворенного и расслабляющего настроя, привнося еще один элемент связи человеческого жилища с природой.
Пожалуй, самым распространенным водным сооружением на сегодняшний день являются фонтаны для сада. Почему же они заслужили такую популярность? Это произошло благодаря простоте установки сооружения и доступности цены, а также сочетанию неповторимых свойств, которые помогают делать приусадебный участок намного уютнее.
Фонтан для сада может сочетать различные эффекты переливания воды или подсветки, которая поможет даже в темное время суток наслаждаться неповторимой красотой.
Скульптуру можно назвать одной из самых древних форм искусства. Большинство древних цивилизаций использовало статуи и различные изображения на мраморе и других материалах для украшения дворцов и парков.
Если приусадебный участок украсить садовой скульптурой, то он будет более приятным для глаз и оживлённым. Садовые фигуры бывают разных габаритов и конструкций, например, статуи, колонны, фигуры животных, людей или сказочных персонажей. Они могут быть выполнены из самых разных материалов: дерево, пластиковые бутылки, гипс, камень или зелёные кустарники и т.д.
В последнее время популярностью пользуются фигуры и композиции из меди. Медные скульптуры, пожалуй, одни из самых оригинальных. Они выглядят достаточно современными для того, чтобы стать частью модного дизайна ландшафта в стиле модерн. Украсить участок медным изваянием ― значит, не думать о том, что изделия пострадают под воздействием окружающей среды.Скульптуры будут радовать глаз даже спустя долгие годы, не теряя первоначального лоска.
Цветочные вазоны и горшки из различных материалов не только служат вместилищем для оптимального почвенного состава садовых растений, но и представляют собой один из самых простых способов добавить яркие акценты садовому участку. Уличные вазоны для цветов могут иметь разнообразные формы, а их декор дополнит садово-парковую композицию.
Рассаживать растения в вазонах следует по такому принципу: в низких вазонах вы высаживаете в равной доле высокие и низкие растения, а в высоких хорошо будут смотреться ампельные культуры и растения средних размеров.
Садовые вазоны так же разнятся по форме и глубине, они могут быть как правильных геометрических форм, типа круг, овал и полукруг, так и неправильных асимметричных форм. Разнообразны так же материалы используемые в изготовлении вазонов, это может быть камень, глина, бетон и дерево, так что каждый может подобрать вазон на свой вкус.
Очень красиво смотрятся в дизайне сада подвесные кашпо выполнены в самых разнообразных формах, например, в форме шара, конуса или прямоугольного ящика.
Кашпо бывают двух видов, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы.
1. Решетчатые подвесные кашпо. Их преимуществом является то, что растения можно высаживать по бокам корзинки, таким образом увеличивается полезная площадь посадок и, что немаловажно, корзина имеет более интересный и декоративный вид. К недостаткам решетчатых корзин можно отнести быстрое высыхание компоста и капающую после полива воду. Решетчатые корзины могут быть из проволоки с пластиковым покрытием, из кованого железа, а также бывают деревянные решетчатые ящики.
2. Сплошные подвесные кашпо похожи на обычные цветочные горшки. Бесспорным достоинством таких корзин является простота заполнения, невозможность воде вытекать наружу. Но есть и существенный недостаток – это то, что в сплошных висячих корзинках труднее добиться эффекта живого шара. В продаже имеются пластиковые подвесные корзины, которые обычно снабжены поддонами, керамические корзины или плетеные из прутьев.
Если у вас сплошное подвесное кашпо, то обычно для него используют один сорт клумбовых растений, если решетчатое, здесь лучше использовать композицию цветов, в центре которой садятся пряморастущие компактные растения, а по бокам и краям ниспадающие.
Фасад дома тоже является составной частью дизайна сада. Вплести его в ландшафтный дизайн можно при помощи вертикального озеленения, выполнить которое можно несколькими способами.
- Начнем с самого древнего и известного способа, именуемого “вертикальным озеленением”. Он заключается в том, что к стене дома прикрепляются вьющиеся растения или, проще говоря, лианы. Разрастаясь, они создают однородную зеленую массу. Зрелище, наводящее исключительно на романтический лад.
- Еще один способ украшения стен кардинально отличается от использования лиан. Он появился недавно, но уже стал невероятно модным. Это – вертикальный сад. В таком саду растения не растут из земли, используя стену как опору, а как будто выбиваются прямо из стены. Причем это не вьющиеся растения, а вполне себе обыкновенные. В том числе и такие, что растут в горшках на подоконнике. Огромные живые панно, поражающие воображение
Растения для вертикального сада подбираются в зависимости от климата. Общее для всех правило: в нижней части сада высаживаются тенелюбивые растения, в верхней – любители яркого солнца. Все растения должны иметь поверхностную корневую систему, чтобы не страдать от недостатка почвы.
О том, как создать вертикальный сад читайте здесь.
В заключении хочется отметить, что самое главное в создании гармоничного дизайна вашего приусадебного участка – это придерживаться единого стиля в подборе декора для его украшения.