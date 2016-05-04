Идеи декора приусадебного участка

Сад – это островок природы, созданный человеком по своей задумке на его участке земли. Вне зависимости от того, какую площадь имеет приусадебный участок, каждый садовод стремится сделать так, чтобы именно на этом островке он чувствовал бы себя максимально комфортно.

Что делает садовый участок уникальным и запоминающимся? Отъявленные садоводы скажут, что это редкие сорта цветов, которые получилось вырастить на клумбах, мастера на все руки предположат, что это уникальная система полива, которую им удалось собрать и установить на своем участке. Но есть одна особенность, которая сделает участок неповторимым – это декор для сада, о котором и пойдет речь в этой статье.