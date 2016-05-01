Яркий коттедж в Широченке

Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи профессионально выполняет разработку индивидуальных проектов загородных домов среднего и высокого уровня сложности. Специалисты без стеснения готовы показать свое портфолио, которое включает в себя не только визуализации проектов, но, что немало важно, и реальные фотографии уже возведенных зданий. Работая над индивидуальными заказами, профессиональные архитекторы и дизайнеры пытаются наиболее быстро найти идеальное решение для конкретного заказчика. Давайте посмотрим на один из таких проектов, который привлек наше внимание своим отчасти эксцентричным характером.