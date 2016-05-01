Яркий коттедж в Широченке

Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи профессионально выполняет разработку индивидуальных проектов загородных домов среднего и высокого уровня сложности. Специалисты без стеснения готовы показать свое портфолио, которое включает в себя не только визуализации проектов, но, что немало важно, и реальные фотографии уже возведенных зданий. Работая над индивидуальными заказами, профессиональные архитекторы и дизайнеры пытаются наиболее быстро найти идеальное решение для конкретного заказчика. Давайте посмотрим на один из таких проектов, который привлек наше внимание своим отчасти эксцентричным характером.
Крыша дома —его своеобразное продолжение в архитектурном плане. Поэтому она должна быть не только надежной, но и красивой. Скатная крыша практична и имеет ряд преимуществ. Угол ската способствует тому, что она самостоятельно очищается от воды и снега, и в целом представляет собой надежную конструкцию. Под ней прячется мансардный этаж, где располагается приватная часть дома с выходом на балкон.
Этот коттедж в Широченке создавался для молодой семейной пары, которой пришлась по душе идея спокойного проживания за городской чертой. Приятной особенностью дома является его гармоничное оформление и соблюденный баланс украшения экстерьера. Кажется, что декор любого фасада должен быть выполнен именно в таком неприхотливом стиле с обилием светлых цветов и ярких акцентов.
Ровный рельеф участка позволил использовать для ленточный тип фундамента с использованием кирпича. Цельность конструкции равномерно распределяет вес здания на грунт. Стоимость такого фундамента не очень дешевая, но она окупается повышенной прочностью и значительной несущей способностью. Такая конструкция имеет больший срок службы и, что важно, предполагает долговременный срок эксплуатации.
Желая создать гармоничную грань между жильем и природой, автор проекта спроектировала дом с большими окнами, которые придают конструкции здания элегантность и невесомость. Оконные проемы подчеркивают характер и индивидуальность коттеджа, формируют его внешний вид.
Возможно в силу климатических особенностей нашей страны, многие соотечественники полагают, что больше панорамные окна непригодны для России из-за высоких теплопотерь. Однако современные энергосберегающие технологии позволяют больше не беспокоиться о сильных морозах, поэтому большое и светлое окно может быть не только функциональным, но и теплым.