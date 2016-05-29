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Белоснежно чистая кухня? Без проблем!

Перла Вереника Перла Вереника
homify КухняСтолы и стулья
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Мы так много хотим даже от совсем небольшой по размеру кухни: красоты, практичности, уюта и чистоты. Но, нужно сказать что все эти требования вполне осуществимы, только не по мановению волшебной палочки, а с использованием продуманной планировки и разумных технологичных решений.

Как поддерживать кухню в чистоте

Departamento en Punta del Este - Torres Miami Br., Diseñadora Lucia Casanova Diseñadora Lucia Casanova Кухни в эклектичном стиле
Diseñadora Lucia Casanova

Diseñadora Lucia Casanova
Diseñadora Lucia Casanova
Diseñadora Lucia Casanova

Чистота кухни во многом определяется не цветом отделки, а свойством ее поверхности. На глянцевых фасадах даже после самой тщательной уборки будут быстро появляться мелкие недоточеты, пористые поверхности и синтетические ткани быстро впитывают в себя лишние запахи. 

Разумная организация пространства кухни поможет без проблем поддерживать чистоту: 

- стеклянный экран на кухонном фартуке рядом с мойкой гораздо быстрее очистить и вытереть от брызг, чем шершавую поверхность стены,

- кухонная утварь на крепежах рядом с плитой поможет держать под рукой все нужные мелочи,

-  рейлинг с бумажными полотенцами над рабочей поверхностью поможет быстро убрать любое пятно и избежать долгой уборки после приготовления обеда,

- подставка для сушки посуды, кран с сенсорным включением, мусорное ведро с откидной крышкой и ножной педалью: такие приятные мелочи помогут вам поддерживать чистоту в кухне без особых усилий.

Маленькая кухня? Практические советы

Небольшая кухня в Ялте, Василий Сибирцев Василий Сибирцев Кухня в стиле минимализм Белый кухня
Василий Сибирцев

Небольшая кухня в Ялте

Василий Сибирцев
Василий Сибирцев
Василий Сибирцев

Малогабаритная кухня часто встречается в наших квартирах, да и в собственном коттедже не всегда находится достаточно свободных метров для просторной кухни. Просто стоит отнестись к этому как к данности и посмотреть, что можно сделать на той площади, которая отведена под пространство кухни. Учитывайте при этом все резервы:

- рабочую поверхность можно завернуть углом вдоль стен, значительно расширив ее возможности,

- под всей рабочей поверхностью размещайте шкафы для крупной посуды и встроенную технику – духовой шкаф, посудомоечную машину, стиральную машину,

- если уж пришлось сэкономить на площади для кухни, не экономьте на ее техническом оснащении, это поможет даже на нескольких метрах организовать полностью функциональное и удобное кухонное царство,

- используйте все резервы от потолка до пола: высокие шкафы с антресолями до самого потолка, подвесные потолочные конструкции, кухонные рейлинги рядом на стене вдоль рабочей поверхности.

Практичный декор для кухни

Die Welt von Elfa, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH Кухня в скандинавском стиле
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

Свежесть интерьеру кухни придадут лаконичные, легкие материалы и простые формы. Хороший микс из натуральных материалов и практичного пластика поможет сделать кухню и уютной, и функциональной. Например, для окон вполне достаточно может быть полупрозрачных жалюзи, для организации системы освещения разумно использовать потолочные встроенные светильники и точечную подсветку над рабочей поверхностью и обеденным столом. Конструкция стола, стульев и шкафов без лишних деталей также упростить процесс поддержания чистоты и подарит интерьеру визуальную легкость.

Кухонные механизмы для экономии пространства

Magic Corner Solution Urban Myth КухняХранение
Urban Myth

Magic Corner Solution

Urban Myth
Urban Myth
Urban Myth

Кухонная посуда часто бывает самых разных габаритов и форм, что, конечно, может создавать существенные сложности для хранения всего этого многообразия. Но, оказывается, можно не только уместить большие кастрюли и сковороды в обычный шкаф, но еще и в свободном пространстве сделать пару полок для маленьких сотейников. Для этого нужно использовать не стандартную полку в шкафу, а различные кухонные механизмы. Это могут быть металлические угловые конструкции (на них размещают сковородки и объемные кастрюли), системы типа «карусель» (на ней хранят малогабаритную кухонную утварь), выдвижные контейнеры, сушки для посуды, разделители, разграничивающие объем ящика на ячейки. Тогда в самый обычный шкафчик поместится несколько ярусов посуды и доставать кастрюльку даже из самого дальнего уголка станет делом простым и быстрым.

Очень простые способы организовать вашу кухню

homify КухняСтолы и стулья
homify

homify
homify
homify

Незаменимым помощником в экономии пространства для небольших кухонь будет многофункциональная мебель-трансформер. Выдвижные и откидные столы, складные стулья, раздвижные рабочие поверхности – все это легко убрать при необходимости и быстро поставить снова. А вместо массивных, широких  дверок для шкафов под рабочей поверхностью, которые очень неудобны в узких кухнях,  можно использовать собирающиеся в гармошку, сдвижные двери или текстильные ширмы.

Больше никакой путаницы в шкафчиках!

Organisation set in Beech Urban Myth КухняХранение
Urban Myth

Organisation set in Beech

Urban Myth
Urban Myth
Urban Myth

Суета и беспорядок, как известно, не способствуют ни чистоте, ни уюту, ни просто приятному процессу приготовления обеда на кухне. Лучше всего в борьбе с такой хронической неразберихой поможет модульная система хранения в ящичке возле рабочей зоны. Неглубокий выдвижной ящик дополните готовыми или самодельными разделителями под размер ложек, вилок, баночек для специй и прочей кухонной утвари. И вуаля – все по своим местам, а кухонные поверхности свободны от лишних предметов и пространство кажется не только чище, но и просторнее.

Удивительное превращение
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