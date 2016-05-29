Белоснежно чистая кухня? Без проблем!

Чистота кухни во многом определяется не цветом отделки, а свойством ее поверхности. На глянцевых фасадах даже после самой тщательной уборки будут быстро появляться мелкие недоточеты , пористые поверхности и синтетические ткани быстро впитывают в себя лишние запахи.

Разумная организация пространства кухни поможет без проблем поддерживать чистоту:

- стеклянный экран на кухонном фартуке рядом с мойкой гораздо быстрее очистить и вытереть от брызг, чем шершавую поверхность стены,

- кухонная утварь на крепежах рядом с плитой поможет держать под рукой все нужные мелочи,

- рейлинг с бумажными полотенцами над рабочей поверхностью поможет быстро убрать любое пятно и избежать долгой уборки после приготовления обеда,

- подставка для сушки посуды, кран с сенсорным включением, мусорное ведро с откидной крышкой и ножной педалью: такие приятные мелочи помогут вам поддерживать чистоту в кухне без особых усилий.