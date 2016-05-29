Белоснежно чистая кухня? Без проблем!

Мы так много хотим даже от совсем небольшой по размеру кухни: красоты, практичности, уюта и чистоты. Но, нужно сказать что все эти требования вполне осуществимы, только не по мановению волшебной палочки, а с использованием продуманной планировки и разумных технологичных решений.
Чистота кухни во многом определяется не цветом отделки, а свойством ее поверхности. На глянцевых фасадах даже после самой тщательной уборки будут быстро появляться мелкие
недоточеты, пористые поверхности и синтетические ткани быстро впитывают в себя лишние запахи.
Разумная организация пространства кухни поможет без проблем поддерживать чистоту:
- стеклянный экран на кухонном фартуке рядом с мойкой гораздо быстрее очистить и вытереть от брызг, чем шершавую поверхность стены,
- кухонная утварь на крепежах рядом с плитой поможет держать под рукой все нужные мелочи,
- рейлинг с бумажными полотенцами над рабочей поверхностью поможет быстро убрать любое пятно и избежать долгой уборки после приготовления обеда,
- подставка для сушки посуды, кран с сенсорным включением, мусорное ведро с откидной крышкой и ножной педалью: такие приятные мелочи помогут вам поддерживать чистоту в кухне без особых усилий.
Малогабаритная кухня часто встречается в наших квартирах, да и в собственном коттедже не всегда находится достаточно свободных метров для просторной кухни. Просто стоит отнестись к этому как к данности и посмотреть, что можно сделать на той площади, которая отведена под пространство кухни. Учитывайте при этом все резервы:
- рабочую поверхность можно завернуть углом вдоль стен, значительно расширив ее возможности,
- под всей рабочей поверхностью размещайте шкафы для крупной посуды и встроенную технику – духовой шкаф, посудомоечную машину, стиральную машину,
- если уж пришлось сэкономить на площади для кухни, не экономьте на ее техническом оснащении, это поможет даже на нескольких метрах организовать полностью функциональное и удобное кухонное
царство,
- используйте все резервы от потолка до пола: высокие шкафы с антресолями до самого потолка, подвесные потолочные конструкции, кухонные рейлинги рядом на стене вдоль рабочей поверхности.
Свежесть интерьеру кухни придадут лаконичные, легкие материалы и простые формы. Хороший микс из натуральных материалов и практичного пластика поможет сделать кухню и уютной, и функциональной. Например, для окон вполне достаточно может быть полупрозрачных жалюзи, для организации системы освещения разумно использовать потолочные встроенные светильники и точечную подсветку над рабочей поверхностью и обеденным столом. Конструкция стола, стульев и шкафов без лишних деталей также упростить процесс поддержания чистоты и подарит интерьеру визуальную легкость.
Кухонная посуда часто бывает самых разных габаритов и форм, что, конечно, может создавать существенные сложности для хранения всего этого многообразия. Но, оказывается, можно не только уместить большие кастрюли и сковороды в обычный шкаф, но еще и в свободном пространстве сделать пару полок для маленьких сотейников. Для этого нужно использовать не стандартную полку в шкафу, а различные кухонные механизмы. Это могут быть металлические угловые конструкции (на них размещают сковородки и объемные кастрюли), системы типа «карусель» (на ней хранят малогабаритную кухонную утварь), выдвижные контейнеры, сушки для посуды, разделители, разграничивающие объем ящика на ячейки. Тогда в самый обычный шкафчик поместится несколько ярусов посуды и доставать кастрюльку даже из самого дальнего уголка станет делом простым и быстрым.
Незаменимым помощником в экономии пространства для небольших кухонь будет многофункциональная мебель-трансформер. Выдвижные и откидные столы, складные стулья, раздвижные рабочие поверхности – все это легко убрать при необходимости и быстро поставить снова. А вместо массивных, широких дверок для шкафов под рабочей поверхностью, которые очень неудобны в узких кухнях, можно использовать собирающиеся в гармошку, сдвижные двери или текстильные ширмы.
Суета и беспорядок, как известно, не способствуют ни чистоте, ни уюту, ни просто приятному процессу приготовления обеда на кухне. Лучше всего в борьбе с такой хронической неразберихой поможет модульная система хранения в ящичке возле рабочей зоны. Неглубокий выдвижной ящик дополните готовыми или самодельными разделителями под размер ложек, вилок, баночек для специй и прочей кухонной утвари. И вуаля – все по своим местам, а кухонные поверхности свободны от лишних предметов и пространство кажется не только чище, но и просторнее.