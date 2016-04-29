Эффектный дом с амбициями

Польский проект, который приковал к себе внимание архитекторов и дизайнеров по всему миру, а также любителей амбициозной и ультра-современной архитектуры – тема нашей сегодняшней статьи.
Архитекторы из студии ARCHITEKT.LEMANSKI сделали все, чтобы этот дом был похож на футуристичный лайнер, который гордо проводит свое «плавание», возвышаясь над окрестностями небольшого городка.
Удивительно, что со стороны заднего дворика этот проект напоминает немецкие коттеджи в стиле модерн. Терраса с патио, шезлонгами и столовой группой выглядит очень уютно!
Обратите внимание на стеклянные экраны для окон на втором и третьем этажах. Они созданы для того, чтобы при полном открывании дверей в пол (распашных) можно было безопасно любоваться прекрасными видами.
Форма кровли – первое, что привлекает внимание в этом доме, полном оригинальных решений. Удивительно, но она повторяет традиционные готичные постройки в данном регионе, где крыши почти на средневековый манер были более острыми и крутыми.
Система балконов – еще одна интересная деталь в проекте, заслуживающая вашего внимания. На первом этаже мы найдем большую террасу для гостиной и столовой, на втором – два балкона при спальне, на третьем – еще один балкон, вид из которого открывается не только вперед, но и вбок – через срез в крыше!
И вряд ли вы могли не заметить шикарный стеклянный бокс для лифта, позволивший реализовать идею этого загородного дома на столь крутом и неудобном участке. На фотографии выше мы можем видеть, что гараж находится на самом нижнем уровне участка с автомобильной стоянкой, слева от него – лестница наверх, к лифту, и уже сам лифт привозит владельцев и гостей в дом, на первый этаж. Подняться домой можно и пешком, тогда вы попадаете на крыльцо, которое видно на фотографии ниже.
С этого ракурса отлично видно район, в котором был воплощен столь амбициозный и эффектный проект. Рядом – малоквартирный дом, за ним – лес и коттеджный поселок у холма. Здесь живут семьи с работой в городе, до которого можно добраться по большой и удобной трассе.
В столовой мы найдем изюминку этого проекта – огромную террасу с окнами от пола до потолка и видом на окрестности. Здесь ощущение живописной гармонии и умиротворения витает каждый день!
Рядом находится и гостиная, которая является любимым местом для сбора всей семьи, TV и игровая приставка находятся здесь же.
Удобная кухня была распланирована вплоть до мелочей – для мелкой бытовой техники нашлось место и на острове, и на столешнице гарнитура. На острове есть плиты двух видов (на электричестве и газе) для разных типов готовки.
Возвращаясь к столовой и выходя на террасу, мы попадаем в прекрасное пространство. Панорамный вид здесь открыт не только вперед, но и отчасти вбок, что позволяет избежать слишком закрытого пространства для отдыха.
В современном доме лестницы от брендов – настоящие произведения искусства! Качественные материалы, минималистичное стекло, подсветка, блеск металла и различные типы конструкций и креплений – все в них является кусочками мозаики одного из основных конструктивных элементов в любом доме.
С этого ракурса мы видим, как успешно дом был вписан в формат участка. Теперь он стоит на склоне с хорошим видом, его окружают крупные деревья, а лифт служит не только практичной цели, но и фокусом декора фасада!
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— Дом мечты на пляжном курорте;