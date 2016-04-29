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Эффектный дом с амбициями

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
GG House, ARCHITEKT.LEMANSKI ARCHITEKT.LEMANSKI Дома в стиле минимализм
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Польский проект, который приковал к себе внимание архитекторов и дизайнеров по всему миру, а также любителей амбициозной и ультра-современной архитектуры – тема нашей сегодняшней статьи.

Архитекторы из студии ARCHITEKT.LEMANSKI сделали все, чтобы этот дом был похож на футуристичный лайнер, который гордо проводит свое «плавание», возвышаясь над окрестностями небольшого городка.

​Задний дворик

GG House, ARCHITEKT.LEMANSKI ARCHITEKT.LEMANSKI Дома в стиле минимализм
ARCHITEKT.LEMANSKI

ARCHITEKT.LEMANSKI
ARCHITEKT.LEMANSKI
ARCHITEKT.LEMANSKI

Удивительно, что со стороны заднего дворика этот проект напоминает немецкие коттеджи в стиле модерн. Терраса с патио, шезлонгами и столовой группой выглядит очень уютно!

Обратите внимание на стеклянные экраны для окон на втором и третьем этажах. Они созданы для того, чтобы при полном открывании дверей в пол (распашных) можно было безопасно любоваться прекрасными видами.

​Фасад

GG House, ARCHITEKT.LEMANSKI ARCHITEKT.LEMANSKI Дома в стиле минимализм
ARCHITEKT.LEMANSKI

ARCHITEKT.LEMANSKI
ARCHITEKT.LEMANSKI
ARCHITEKT.LEMANSKI

Форма кровли – первое, что привлекает внимание в этом доме, полном оригинальных решений. Удивительно, но она повторяет традиционные готичные постройки в данном регионе, где крыши почти на средневековый манер были более острыми и крутыми.

Система балконов – еще одна интересная деталь в проекте, заслуживающая вашего внимания. На первом этаже мы найдем большую террасу для гостиной и столовой, на втором – два балкона при спальне, на третьем – еще один балкон, вид из которого открывается не только вперед, но и вбок – через срез в крыше!

И вряд ли вы могли не заметить шикарный стеклянный бокс для лифта, позволивший реализовать идею этого загородного дома на столь крутом и неудобном участке. На фотографии выше мы можем видеть, что гараж находится на самом нижнем уровне участка с автомобильной стоянкой, слева от него – лестница наверх, к лифту,  и уже сам лифт привозит владельцев и гостей в дом, на первый этаж. Подняться домой можно и пешком, тогда вы попадаете на крыльцо, которое видно на фотографии ниже.

​Крыльцо и парадный вход

GG House, ARCHITEKT.LEMANSKI ARCHITEKT.LEMANSKI Дома в стиле минимализм
ARCHITEKT.LEMANSKI

ARCHITEKT.LEMANSKI
ARCHITEKT.LEMANSKI
ARCHITEKT.LEMANSKI

С этого ракурса отлично видно район, в котором был воплощен столь амбициозный и эффектный проект. Рядом – малоквартирный дом, за ним – лес и коттеджный поселок у холма. Здесь живут семьи с работой в городе, до которого можно добраться по большой и удобной трассе.

​Дизайн столовой

GG House, ARCHITEKT.LEMANSKI ARCHITEKT.LEMANSKI Дома в стиле минимализм
ARCHITEKT.LEMANSKI

ARCHITEKT.LEMANSKI
ARCHITEKT.LEMANSKI
ARCHITEKT.LEMANSKI

В столовой мы найдем изюминку этого проекта – огромную террасу с окнами от пола до потолка и видом на окрестности. Здесь ощущение живописной гармонии и умиротворения витает каждый день!

Стильная гостиная

GG House, ARCHITEKT.LEMANSKI ARCHITEKT.LEMANSKI Дома в стиле минимализм
ARCHITEKT.LEMANSKI

ARCHITEKT.LEMANSKI
ARCHITEKT.LEMANSKI
ARCHITEKT.LEMANSKI

Рядом находится и гостиная, которая является любимым местом для сбора всей семьи, TV и игровая приставка находятся здесь же.

​Дизайн кухни

GG House, ARCHITEKT.LEMANSKI ARCHITEKT.LEMANSKI Дома в стиле минимализм
ARCHITEKT.LEMANSKI

ARCHITEKT.LEMANSKI
ARCHITEKT.LEMANSKI
ARCHITEKT.LEMANSKI

Удобная кухня была распланирована вплоть до мелочей – для мелкой бытовой техники нашлось место и на острове, и на столешнице гарнитура. На острове есть плиты двух видов (на электричестве и газе) для разных типов готовки.

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Главная терраса

GG House, ARCHITEKT.LEMANSKI ARCHITEKT.LEMANSKI Дома в стиле минимализм
ARCHITEKT.LEMANSKI

ARCHITEKT.LEMANSKI
ARCHITEKT.LEMANSKI
ARCHITEKT.LEMANSKI

Возвращаясь к столовой и выходя на террасу, мы попадаем в прекрасное пространство. Панорамный вид здесь открыт не только вперед, но и отчасти вбок, что позволяет избежать слишком закрытого пространства для отдыха.

​Дизайн лестницы

GG House, ARCHITEKT.LEMANSKI ARCHITEKT.LEMANSKI Дома в стиле минимализм
ARCHITEKT.LEMANSKI

ARCHITEKT.LEMANSKI
ARCHITEKT.LEMANSKI
ARCHITEKT.LEMANSKI

В современном доме лестницы от брендов – настоящие произведения искусства! Качественные материалы, минималистичное стекло, подсветка, блеск металла и различные типы конструкций и креплений – все в них является кусочками мозаики одного из основных конструктивных элементов в любом доме.

​Вечерний вид

GG House, ARCHITEKT.LEMANSKI ARCHITEKT.LEMANSKI Дома в стиле минимализм
ARCHITEKT.LEMANSKI

ARCHITEKT.LEMANSKI
ARCHITEKT.LEMANSKI
ARCHITEKT.LEMANSKI

С этого ракурса мы видим, как успешно дом был вписан в формат участка. Теперь он стоит на склоне с хорошим видом, его окружают крупные деревья, а лифт служит не только практичной цели, но и фокусом декора фасада!

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