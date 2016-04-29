Эффектный дом с амбициями

Форма кровли – первое, что привлекает внимание в этом доме, полном оригинальных решений. Удивительно, но она повторяет традиционные готичные постройки в данном регионе, где крыши почти на средневековый манер были более острыми и крутыми.

Система балконов – еще одна интересная деталь в проекте, заслуживающая вашего внимания. На первом этаже мы найдем большую террасу для гостиной и столовой, на втором – два балкона при спальне, на третьем – еще один балкон, вид из которого открывается не только вперед, но и вбок – через срез в крыше!

И вряд ли вы могли не заметить шикарный стеклянный бокс для лифта, позволивший реализовать идею этого загородного дома на столь крутом и неудобном участке. На фотографии выше мы можем видеть, что гараж находится на самом нижнем уровне участка с автомобильной стоянкой, слева от него – лестница наверх, к лифту, и уже сам лифт привозит владельцев и гостей в дом, на первый этаж. Подняться домой можно и пешком, тогда вы попадаете на крыльцо, которое видно на фотографии ниже.