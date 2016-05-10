Современное шале в Польше

Если вам нравится размах шале и комфортабельность современной архитектуры – обязательно посмотрите этот проект загородного дома. Сочетание изящества простых форм и традиционной крыши, как в шале, придает ему особенное очарование.
Проекты подобного плана – между стилем модерн и шале – популярны в Восточной Европе, от Варшавы до Подмосковья. Они позволяют в средней полосе создать интересный проект на основе достаточно простых и понятных решений, при этом оставляя монументальность здания, его практичность и сочетаемость с долгими зимами.
Авторы проекта – архитекторы из студии TOMASZ CZAJKOWSKI PRACOWNIA – занимаются, в основном, загородными домами на одну семью. Они знают 1000 и 1 секрет о том, как сэкономить, не теряя в качестве, и знакомы со всеми важными поставщиками и строителями, которые быстро и качественно выполнят любую их идею. Обращаться к профессиональным архитекторам – значить получить целый комплекс знаний, многолетний опыт работы различных бригад и специалистов, гибкие решения в проектировании и дизайне, а вовсе не только одного архитектора.
Простая форма дома в стиле модерн серьезно изменилась после добавления этого удивительного блока остекления в стиле шале. Дополнительный модуль кровли, подчеркивающий формат остекления, стоит на колоннах, оформленных натуральным камнем, что придает общему образу таинственности горного края.
Внутри интерьера гостиной модули остекления выглядят еще более эффектно – скошенные потолки обрамляют их, будто церковные своды. Черные рамы дают необходимую современному интерьеру геометричность, а сама отделка представлена лаконичными бежевыми окрашенными стенами и элитным паркетом.
В центре здания мы найдем домашний кинотеатр в гостиной, кабинет-библиотеку в укромном уголке и пустое пространство по центру, используемое как детьми для игр, так и дизайнером для создания ощущения невесомого простора.
Отделка дымохода натуральным камнем, акцентная стена с классическими обоями в полосочку и стильное решение для подиума (отделка балкончика на втором этаже, колонны и самих ступеней подиума натуральным деревом) выглядит очень традиционно и роскошно.
В современном доме лестница – важный элемент дизайна, а ее стоимость может доходить до 3 млн. рублей, хотя средняя цена для проектов загородных домов – около 300 тыс. рублей. В дизайне лестниц сейчас используются очень интересные решения – консольный формат, гнутое стекло, подсветка ступеней и другие уникальные новшества.
Дизайн подиума в гостиной создан специально для деловых встреч в укромном уголке лестничного холла. Здесь морские пейзажи, кресла и мебель в стиле транситионал и нейтральная серая цветовая гамма создают ощущение американского загородного коттеджа.
Более гламурная и даже слегка готичная столовая смотрится шикарно в блеске черного глянца. Такая небольшая деталь, как скатерть, благодаря таланту дизайнера стала фокусной точкой всего интерьера.
Стильная ванная комната при детских комнатах может похвастаться панорамным зеркалом, встроенным сливом, душевой кабиной с эффектом тропического ливня и стильной серой керамической плиткой в отделке – трендовом варианте следующих сезонов.
Удивительное текстильное изголовье с орнаментом из листьев смотрится в главной спальне просто сюрреалистично. Создаваемый текстилем рельеф и блеск постельного белья создают ощущение глубины пространства, а «космические» оттенки лишь помогают им в этом.
В проекте этого загородного дома мы найдем и бассейн с прекрасным видом на хвойные насаждения. Он выглядит, будто лагуна в стиле горного альпийского озера, только с подогревом и крышей для круглогодичного использования.
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