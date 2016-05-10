Современное шале в Польше

Если вам нравится размах шале и комфортабельность современной архитектуры – обязательно посмотрите этот проект загородного дома. Сочетание изящества простых форм и традиционной крыши, как в шале, придает ему особенное очарование.

Проекты подобного плана – между стилем модерн и шале – популярны в Восточной Европе, от Варшавы до Подмосковья. Они позволяют в средней полосе создать интересный проект на основе достаточно простых и понятных решений, при этом оставляя монументальность здания, его практичность и сочетаемость с долгими зимами.

Авторы проекта – архитекторы из студии TOMASZ CZAJKOWSKI PRACOWNIA – занимаются, в основном, загородными домами на одну семью. Они знают 1000 и 1 секрет о том, как сэкономить, не теряя в качестве, и знакомы со всеми важными поставщиками и строителями, которые быстро и качественно выполнят любую их идею. Обращаться к профессиональным архитекторам – значить получить целый комплекс знаний, многолетний опыт работы различных бригад и специалистов, гибкие решения в проектировании и дизайне, а вовсе не только одного архитектора.