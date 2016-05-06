Ультра-современный дом

Если для вас эксклюзивный дом – это возможность жить по собственными правилам, то тогда вам наверняка понравится этот проект, реализованный на основе нескольких достаточно интересных предпочтений владельцев.

Реализацией их идей занималась студия ESTÚDIO AMATAM, и в итоге получился комфортабельный и стильный дом общей площадью в… 517 кв. метров!

Участок под дом был куплен рельефный – от нижней его точки до улицы был перепад высот более 4-х метров. Благодаря перемещению грунта и реализации определенной планировки, где гараж с удобным подъездом создан на цоколе, данные условия удалось скомпенсировать.