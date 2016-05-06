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Ультра-современный дом

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
HOUSE L911, Estúdio AMATAM Estúdio AMATAM Дома в стиле модерн
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Если для вас эксклюзивный дом – это возможность жить по собственными правилам, то тогда вам наверняка понравится этот проект, реализованный на основе нескольких достаточно интересных предпочтений владельцев.

Реализацией их идей занималась студия ESTÚDIO AMATAM, и в итоге получился комфортабельный и стильный дом общей площадью в… 517 кв. метров!

Участок под дом был куплен рельефный – от нижней его точки до улицы был перепад высот более 4-х метров. Благодаря перемещению грунта и реализации определенной планировки, где гараж с удобным подъездом создан на цоколе, данные условия удалось скомпенсировать.

​Дизайн фасадов

HOUSE L911, Estúdio AMATAM Estúdio AMATAM Дома в стиле модерн
Estúdio AMATAM

HOUSE L911

Estúdio AMATAM
Estúdio AMATAM
Estúdio AMATAM

На втором этаже находятся две спальни с двумя ванными комнатами, одна из которых является детской. На первом – кухня-столовая и гостиная, на третьем – вторая детская. Цокольный этаж занят тех. помещениями, гаражом и кладовой.

В дизайне фасадов были использованы декоративные деревянные рейки, которые заменяют жалюзи для некоторых окон и зон в доме. Например, для потолка балкона главной спальни, которая таким образом становится узкой террасой, и для лестничного холла и трех окон лестницы, которые вы можете видеть на первой фотографии в статье на правом фасаде.

​Идеи и пожелания

HOUSE L911, Estúdio AMATAM Estúdio AMATAM Дома в стиле модерн
Estúdio AMATAM

HOUSE L911

Estúdio AMATAM
Estúdio AMATAM
Estúdio AMATAM

Главным пожеланием владельцев по строительству дома было полностью отойти от традиционной местной архитектуры, в основе которой лежат теплые, мягкие оттенки для фасадов, рыжие черепичные крыши, ковка и традиционный дизайн.

Владельцы хотели видеть свой дом минималистичным, белым, с четкими линиями и интересными идеями, нестандартными объемами, чтобы планировку в доме невозможно было предугадать.

Кроме того, среди их пожеланий были ванная комната и гардеробная при главной спальне без перегородки между ними, две детские с отдельными ванными комнатами, терраса для крыши, балконы и остекление в пол. Все идеи были реализованы архитектором так, что стали одним целым в этом проекте загородного дома.

​Отделка и дизайн интерьера

HOUSE L911, Estúdio AMATAM Estúdio AMATAM Дома в стиле модерн
Estúdio AMATAM

HOUSE L911

Estúdio AMATAM
Estúdio AMATAM
Estúdio AMATAM

Отдельная кухня имеет Г-образную планировку, место под встраиваемую духовку, плиту, посудомоечную машину, вытяжку и холодильник. У кухни есть собственный балкон, облегчающий проветривание, удобный уголок с розетками для мелкой бытовой техники и просторное место для столовой.

​Дизайн гостиной

HOUSE L911, Estúdio AMATAM Estúdio AMATAM Дома в стиле модерн
Estúdio AMATAM

HOUSE L911

Estúdio AMATAM
Estúdio AMATAM
Estúdio AMATAM

Отделка пола основной комнаты в доме выполнена с помощью качественного современного паркета в темно-коричневой цветовой гамме. На дальнем плане мы видим самую красивую часть комнаты – уголок для лестничного холла, который имеет остекление в пол и панорамный вид через два больших окна.

​Главный сьют

HOUSE L911, Estúdio AMATAM Estúdio AMATAM Дома в стиле модерн
Estúdio AMATAM

HOUSE L911

Estúdio AMATAM
Estúdio AMATAM
Estúdio AMATAM

В формате главной спальни мы нашли спальную зону сьюта, ванную комнату и гардеробную.

​Ванная комната при сьюте

HOUSE L911, Estúdio AMATAM Estúdio AMATAM Дома в стиле модерн
Estúdio AMATAM

HOUSE L911

Estúdio AMATAM
Estúdio AMATAM
Estúdio AMATAM

Практичная отделка из керамической плитки и натурального камня в ванной комнате позволяет реализовать идею не только удобного в уборке, но и минималистичного интерьера.

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​Гардеробная

HOUSE L911, Estúdio AMATAM Estúdio AMATAM Дома в стиле модерн
Estúdio AMATAM

HOUSE L911

Estúdio AMATAM
Estúdio AMATAM
Estúdio AMATAM

Гардеробная, вход в которую мы видели ранее на снимке главного сьюта, является достаточно просторной – около 9-10 кв. метров отдано под хранение вещей обоих супругов.

​Душевая при детских

HOUSE L911, Estúdio AMATAM Estúdio AMATAM Дома в стиле модерн
Estúdio AMATAM

HOUSE L911

Estúdio AMATAM
Estúdio AMATAM
Estúdio AMATAM

Небольшая душевая для детей-подростков выглядит очень стильно и современно – оттенки марсала и графит идеально подходят для такого интерьера.

​Детская

HOUSE L911, Estúdio AMATAM Estúdio AMATAM Дома в стиле модерн
Estúdio AMATAM

HOUSE L911

Estúdio AMATAM
Estúdio AMATAM
Estúdio AMATAM

Одна из детских тоже имеет панорамный вид на окрестности благодаря двум окнам на углу. Она расположена на третьем этаже и тоже имеет собственную ванную комнату.

​Ванная комната

HOUSE L911, Estúdio AMATAM Estúdio AMATAM Дома в стиле модерн
Estúdio AMATAM

HOUSE L911

Estúdio AMATAM
Estúdio AMATAM
Estúdio AMATAM

Ванная комната на третьем этаже создана для сына-школьника. Отсюда, будто с мачты корабля, открывается шикарный вид на пригород!

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