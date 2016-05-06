Ультра-современный дом

Если для вас эксклюзивный дом – это возможность жить по собственными правилам, то тогда вам наверняка понравится этот проект, реализованный на основе нескольких достаточно интересных предпочтений владельцев.
Реализацией их идей занималась студия ESTÚDIO AMATAM, и в итоге получился комфортабельный и стильный дом общей площадью в… 517 кв. метров!
Участок под дом был куплен рельефный – от нижней его точки до улицы был перепад высот более 4-х метров. Благодаря перемещению грунта и реализации определенной планировки, где гараж с удобным подъездом создан на цоколе, данные условия удалось скомпенсировать.
На втором этаже находятся две спальни с двумя ванными комнатами, одна из которых является детской. На первом – кухня-столовая и гостиная, на третьем – вторая детская. Цокольный этаж занят тех. помещениями, гаражом и кладовой.
В дизайне фасадов были использованы декоративные деревянные рейки, которые заменяют жалюзи для некоторых окон и зон в доме. Например, для потолка балкона главной спальни, которая таким образом становится узкой террасой, и для лестничного холла и трех окон лестницы, которые вы можете видеть на первой фотографии в статье на правом фасаде.
Главным пожеланием владельцев по строительству дома было полностью отойти от традиционной местной архитектуры, в основе которой лежат теплые, мягкие оттенки для фасадов, рыжие черепичные крыши, ковка и традиционный дизайн.
Владельцы хотели видеть свой дом минималистичным, белым, с четкими линиями и интересными идеями, нестандартными объемами, чтобы планировку в доме невозможно было предугадать.
Кроме того, среди их пожеланий были ванная комната и гардеробная при главной спальне без перегородки между ними, две детские с отдельными ванными комнатами, терраса для крыши, балконы и остекление в пол. Все идеи были реализованы архитектором так, что стали одним целым в этом проекте загородного дома.
Отдельная кухня имеет Г-образную планировку, место под встраиваемую духовку, плиту, посудомоечную машину, вытяжку и холодильник. У кухни есть собственный балкон, облегчающий проветривание, удобный уголок с розетками для мелкой бытовой техники и просторное место для столовой.
Отделка пола основной комнаты в доме выполнена с помощью качественного современного паркета в темно-коричневой цветовой гамме. На дальнем плане мы видим самую красивую часть комнаты – уголок для лестничного холла, который имеет остекление в пол и панорамный вид через два больших окна.
В формате главной спальни мы нашли спальную зону сьюта, ванную комнату и гардеробную.
Практичная отделка из керамической плитки и натурального камня в ванной комнате позволяет реализовать идею не только удобного в уборке, но и минималистичного интерьера.
Гардеробная, вход в которую мы видели ранее на снимке главного сьюта, является достаточно просторной – около 9-10 кв. метров отдано под хранение вещей обоих супругов.
Небольшая душевая для детей-подростков выглядит очень стильно и современно – оттенки марсала и графит идеально подходят для такого интерьера.
Одна из детских тоже имеет панорамный вид на окрестности благодаря двум окнам на углу. Она расположена на третьем этаже и тоже имеет собственную ванную комнату.
Ванная комната на третьем этаже создана для сына-школьника. Отсюда, будто с мачты корабля, открывается шикарный вид на пригород!
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