Семейный дом вашей мечты

Оригинальный подход к проектированию загородного дома в современном стиле реализовали архитекторы из студии HangulHouse. Этот стильный, функциональный, похожий на райскую виллу дом имеет площадь 434 кв. метра и реализован… в Южной Корее!
Те, кто следит за корейскими проектами на homify, наверняка уже узнал этот характерный почерк национальных проектов. Оригинальный, будто в стиле небоскреба, формат остекления с необычной расстекловкой и зеленым оттенком стекла, розовый клен во дворике и миниатюрные террасы и дорожки, делающие из участка маленький волшебный садик.
Добавить ощущение чистого релакса и спокойствия помогает лагуна (мини-бассейн в зоне террас), пляжная мебель (южно-азиатский шезлонг с балдахином на двоих) и идеальный газон.
На фотографии выше вы можете заметить и планировку дома: слева находится кухня, по центру – гостиная, справа – гостевая спальня. Наверху над вышеупомянутой спальней расположена шикарная ванная комната, люксовая, с чашей у окна и даже мягкой мебелью. На втором этаже есть еще несколько спален.
Открытая планировка кухни, столовой и гостиной выглядит здесь очень стильно благодаря отделке. Специальные приемы, такие как шторы в пол к большим окнам, консольный столик за диваном, идентичное напольное покрытие для всей зоны и зонирование светильниками, помогают создать целостный образ этого интерьера.
Повторить сдержанную азиатскую эстетику в любом проекте загородного дома можно, лишь обратившись к конкретным материалам. Например, натуральная светлая или выбеленная древесина, натуральный камень и бамбуковые элементы позволяют добиться желаемого.
Но в данном проекте мы видим стремление к южно-азиатским интерьерам – тем, что можно найти в люксовых туристических бунгало на островах или на берегу моря. Здесь темное дерево выходит на первый план – кухня, столовая, кофейный столик, а тропические зеленые оттенки и глянец дополняют атмосферу бутик-отеля.
Очень интересная планировка кухни имеет столовую группу на 6 персон у окна и кухонный остров с барной стойкой на две персоны. Заметьте, что кроме основной плиты у стены мы найдем на острове дополнительную стеклокерамическую варочную поверхность. Обычно в таком случае последняя используется для варки кофе в турке, приготовления соусов или подогрева продуктов.
Стильная кухня реализована с помощью двух типов фасадов – белые глянцевые занимают верхнюю часть гарнитура, темно-коричневые матовые – нижнюю. Среди имитаций ценных пород дерева в каталогах известных фирм вы можете найти множество подобных решений с использованием древесного рисунка различных пород, среди них – особенно стильное эбеновое дерево (макассар), зебрано, махагон и палисандр, идеальные для такого типа люксового интерьера.
На втором этаже мы найдем райское место для отдыха – ванную комнату с мягкой мебелью, мини-баром, отдельной душевой и туалетной комнатами. Этот оазис наслаждения расположен в нише с реечными экранами и и потолком из натурального дерева. А ступени и обрамление чаши выполнено из натурального камня.
Просторная терраса на втором этаже находится между спальнями, ванной комнатой и домашним кинотеатром. Отсюда открывается прекрасный вид на горную долину.
Небольшая комната – домашний кинотеатр на двоих – расположена дальше по коридору. Просто идеальное место для вечернего киносеанса!
При спальнях мы найдем и еще одну душевую комнату, оформленную в современном и люксовом азиатском стиле.
Стильный вечерний вид этого дома смотрится очень привлекательно, особенно если взглянуть на зону бассейна с шезлонгами.
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