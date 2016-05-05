Семейный дом вашей мечты

Оригинальный подход к проектированию загородного дома в современном стиле реализовали архитекторы из студии HangulHouse. Этот стильный, функциональный, похожий на райскую виллу дом имеет площадь 434 кв. метра и реализован… в Южной Корее!

Те, кто следит за корейскими проектами на homify, наверняка уже узнал этот характерный почерк национальных проектов. Оригинальный, будто в стиле небоскреба, формат остекления с необычной расстекловкой и зеленым оттенком стекла, розовый клен во дворике и миниатюрные террасы и дорожки, делающие из участка маленький волшебный садик.