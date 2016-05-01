До и После: Из ретро-квартиры в стильную трешку!

После ремонта квартира стала гораздо более комфортабельной. Одна из спален была отдана под ванные комнаты для оставшихся спален, а на месте бывшего туалета расположилась просторная гардеробная типа walk-in-closet, дословно – шкаф, в который можно входить.

В прихожей хочется обратить ваше внимание на гардеробную зону. Шкаф закрывает от взглядов с лестницы приватную часть квартиры со спальнями и ванными комнатами, что очень удобно и важно для психологического комфорта.

На кухне была организована кладовая, чтобы сохранить максимально парадный, легкий вид кухни. Из-за отделки новых перегородок декоративными панелями угольного цвета с интересным отблеском прихожая и кладовая теперь выглядят как футуристичные боксы.

В целом квартира стала более удобной, просторной и стильной. Основные недостатки – одна ванная комната, отсутствие прихожей, отсутствие приватности для спален и отсутствие гардеробных – были устранены.

Далее на homify:

— Выбираем стиль для кухни: мода и традиции;

— Дизайн кухни в стиле минимализм.