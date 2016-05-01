До и После: Из ретро-квартиры в стильную трешку!

Интересно ли вам, как 3 миллиона рублей могут изменить облик квартиры площадью в 105 кв. метров? Нам тоже стало интересно, потому мы внимательное изучили проект от студии VARQ., который оказался очень захватывающим!
Посмотреть на то, как комнаты преображаются, хочется многим, а вот само строительство или редизайн стоит доверить профессионалам. В этой статье мы найдем старую квартиру в ретро-стиле, ремонт в которой не проводился более 20-ти лет, и новый аристократичный вариант, созданный дизайнерами.
Плохое качество фотографий лишний раз доказывает, что мало кто серьезно относился к этой недвижимости до ремонта. Но из-за соблазнительной цены эту квартиру в старом доме в центре решил купить инвестор, желая создать из нее роскошные апартаменты.
Перепланировка позволила реализовать идею галерейных комнат с аркой из кухни в гостиную, что делает этот дом более похожим на классический. Отделка в классической манере тоже добавляет определенного шика в обстановку интерьера.
Стандартная кухня уже отжила свой век и теперь нуждается в редизайне. А вот ее новый облик наверняка удивит вас!
Стандартная кухня уже отжила свой век и теперь нуждается в редизайне. А вот ее новый облик наверняка удивит вас!
Стена вдоль окна после редизайна также использована для организации рабочей столешницы. Теперь здесь – раковина из натурального камня и еще немного места для чистой посуды.
Шикарная ванная комната находится возле одной из спален и является частью мастер-сьюта. Для второй спальни в квартире есть дополнительная душевая комната. Обе спальни имеют прекрасные гардеробные зоны, а также приватное расположение вдали от шумных гостиной и кухни.
В прошлом эта стандартная квартира имела очень традиционную планировку – три спальни, гостиная и кухня расположились по обе стороны фасадов здания. Ванная комната ранее была представлена небольшим туалетом и ванной комнатой скромных размеров.
После ремонта квартира стала гораздо более комфортабельной. Одна из спален была отдана под ванные комнаты для оставшихся спален, а на месте бывшего туалета расположилась просторная гардеробная типа walk-in-closet, дословно – шкаф, в который можно входить.
В прихожей хочется обратить ваше внимание на гардеробную зону. Шкаф закрывает от взглядов с лестницы приватную часть квартиры со спальнями и ванными комнатами, что очень удобно и важно для психологического комфорта.
На кухне была организована кладовая, чтобы сохранить максимально парадный, легкий вид кухни. Из-за отделки новых перегородок декоративными панелями угольного цвета с интересным отблеском прихожая и кладовая теперь выглядят как футуристичные боксы.
В целом квартира стала более удобной, просторной и стильной. Основные недостатки – одна ванная комната, отсутствие прихожей, отсутствие приватности для спален и отсутствие гардеробных – были устранены.
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— Выбираем стиль для кухни: мода и традиции;