Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

До и После: Из ретро-квартиры в стильную трешку!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
La Spezia - Arquitetura de interiores , Varq. Varq. Гостиные в эклектичном стиле
Loading admin actions …

Интересно ли вам, как 3 миллиона рублей могут изменить облик квартиры площадью в 105 кв. метров? Нам тоже стало интересно, потому мы внимательное изучили проект от студии VARQ., который оказался очень захватывающим!

Посмотреть на то, как комнаты преображаются, хочется многим, а вот само строительство или редизайн стоит доверить профессионалам. В этой статье мы найдем старую квартиру в ретро-стиле, ремонт в которой не проводился более 20-ти лет, и новый аристократичный вариант, созданный дизайнерами.

​До: гостиная

La Spezia - Arquitetura de interiores , Varq. Varq. Гостиные в эклектичном стиле
Varq.

Varq.
Varq.
Varq.

Плохое качество фотографий лишний раз доказывает, что мало кто серьезно относился к этой недвижимости до ремонта. Но из-за соблазнительной цены эту квартиру в старом доме в центре решил купить инвестор, желая создать из нее роскошные апартаменты.

​После: гостиная

La Spezia - Arquitetura de interiores , Varq. Varq. Гостиные в эклектичном стиле
Varq.

Varq.
Varq.
Varq.

Перепланировка позволила реализовать идею галерейных комнат с аркой из кухни в гостиную, что делает этот дом более похожим на классический. Отделка в классической манере тоже добавляет определенного шика в обстановку интерьера.

​До: кухня

La Spezia - Arquitetura de interiores , Varq. Varq. Кухни в эклектичном стиле
Varq.

Varq.
Varq.
Varq.

Стандартная кухня уже отжила свой век и теперь нуждается в редизайне. А вот ее новый облик наверняка удивит вас!

​До: кухня

La Spezia - Arquitetura de interiores , Varq. Varq. Столовая комната в эклектичном стиле
Varq.

Varq.
Varq.
Varq.

Стандартная кухня уже отжила свой век и теперь нуждается в редизайне. А вот ее новый облик наверняка удивит вас!

​После: кухня

La Spezia - Arquitetura de interiores , Varq. Varq. Кухни в эклектичном стиле
Varq.

Varq.
Varq.
Varq.

Стена вдоль окна после редизайна также использована для организации рабочей столешницы. Теперь здесь – раковина из натурального камня и еще немного места для чистой посуды.

​После: ванная комната

La Spezia - Arquitetura de interiores , Varq. Varq. Ванная комната в эклектичном стиле
Varq.

Varq.
Varq.
Varq.

Шикарная ванная комната находится возле одной из спален и является частью мастер-сьюта. Для второй спальни в квартире есть дополнительная душевая комната. Обе спальни имеют прекрасные гардеробные зоны, а также приватное расположение вдали от шумных гостиной и кухни.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Планировка до ремонта

La Spezia - Arquitetura de interiores , Varq. Varq. Гостиные в эклектичном стиле
Varq.

Varq.
Varq.
Varq.

В прошлом эта стандартная квартира имела очень традиционную планировку – три спальни, гостиная и кухня расположились по обе стороны фасадов здания. Ванная комната ранее была представлена небольшим туалетом и ванной комнатой скромных размеров.

​Планировка после ремонта

La Spezia - Arquitetura de interiores , Varq. Varq. Гостиные в эклектичном стиле
Varq.

Varq.
Varq.
Varq.

После ремонта квартира стала гораздо более комфортабельной. Одна из спален была отдана под ванные комнаты для оставшихся спален, а на месте бывшего туалета расположилась просторная гардеробная типа walk-in-closet, дословно – шкаф, в который можно входить.

В прихожей хочется обратить ваше внимание на гардеробную зону. Шкаф закрывает от взглядов с лестницы приватную часть квартиры  со спальнями и ванными комнатами, что очень удобно и важно для психологического комфорта.

На кухне была организована кладовая, чтобы сохранить максимально парадный, легкий вид кухни. Из-за отделки новых перегородок декоративными панелями угольного цвета с интересным отблеском прихожая и кладовая теперь выглядят как футуристичные боксы.

В целом квартира стала более удобной, просторной и стильной. Основные недостатки – одна ванная комната, отсутствие прихожей, отсутствие приватности для спален и отсутствие гардеробных – были устранены.

Далее на homify:

— Выбираем стиль для кухни: мода и традиции;

— Дизайн кухни в стиле минимализм.

Яркий коттедж в Широченке
А вам понравилась эта трешка с огромной ванной комнатой?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо