Как сделать маленькое жилое пространство больше и практичнее?

Слишком часто люди думают, что жизнь в компактном доме означает существование в скучном и ограниченном пространстве. Дискомфорт может возникать от того, что очень много вещей расположено в одном помещении. В небольшой гостиной традиционные конструкции и мебель могут съедать большую часть и так небольшого свободного пространства, так как обычная мебель по своему характеру зачастую громоздкая и тяжелая. Но минимальная современная мебель, имеющая инновационные конструкции поможет сделать вашу крошечную комнату визуально намного просторнее и приятнее. Вам интересно, какие идеи есть? Вот 6 идей, как сделать маленькое пространство больше и практичнее.
Так как по горизонтали (то есть на полу) у вас нет достаточно места, то используйте пространство по вертикали! Выбирайте различные полки и шкафы для хранения на стене, располагающиеся не только на уровне глаз, как показано здесь, но и занимающие место до самого потолка. Вы можете хранить там вещи, которые не используете часто, такие как дополнительные простыни, одеяла, сезонную одежду и даже старые учебные книги или документы в верхней части шкафов, стоящих у стены.
Каждый сантиметр пространства является драгоценным в небольшом доме. Таким образом, не позволяйте углу пустовать, используйте и это свободное пространство. Установите несколько полочек в угол или выберите одну подходящую по размеру для этой цели. Что можно разместить там? Подойдут разные сувениры, оставшиеся от поездок, предметы декора, можно аккуратно уложить несколько книг, которые вы сейчас читаете, или просто складывайте мелкие детские игрушки, мешающиеся под ногами.
Еще один простой способ сделать ваше небольшое жилое пространство практичнее – это использование места под кроватью. Во-первых, оно отлично подходит для хранения вещей. Для этого можно сделать выдвижные ящики или поставить специальные контейнеры, коробки. Можно выбрать кровать, которая будет подниматься и опускаться без особых ваших усилий, то есть в ней будет отдел для хранения. Таким образом, вы можете хранить одежду, одеяла и многое другое под кроватью. Если под кроватью сделать полочки, то там вы можете хранить обувь или книги.
О том, что зеркала могут зрительно увеличить пространство, знают все, а вот о том, что они также способны его уменьшить – немногие. Тут большую роль играет правильное расположение. Зеркала нужно вешать напротив источников света (то есть окна или люстры) или светлых поверхностей, чтобы они усиливали освещение комнаты, делая ее более просторной. Если же в зеркале будут отражены темные большие предметы мебели, создавшийся эффект их повторного присутствия, сделает ее еще более тесной.
Как сэкономить пространство в небольшой гостиной? Дизайнеры советуют выбрать выдвижную мебель или мебель-трансформер. Если у вас нет отдельной комнаты для гостей, добавьте в гостиную выдвижную кровать, например, как на этом фото. Такая кровать прячется обратно в шкаф при ненадобности. В этом же плане могут быть выполнены столы в столовой. Если у вас нет рабочего места, некуда разместить стол, то такую конструкцию отлично будет разместить в спальне. Этот способ позволит иметь мебели больше, чем позволяет имеющееся пространство.
Также если у вас есть действительно крошечная комната е в вашем маленьком доме, будь то под лестницей, на чердаке или просто узкая комната, которая слишком мала, чтобы превратить в спальню или рабочий кабинет, то сделайте из нее гардеробную, как мы видим здесь. Она никогда не станет лишней.
Таким образом, вы увидите, что ваша мечта сбылась. Вы сможете компенсировать отсутствие комнаты для гостей или для учебы с помощью выдвижной кровати или стола. Если вы хотите получить дополнительное жилое пространство, то посмотрите эту книгу идей, где рассказано, как превратить чердак в жилую комнату.