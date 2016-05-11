Как сделать маленькое жилое пространство больше и практичнее?

Также если у вас есть действительно крошечная комната е в вашем маленьком доме, будь то под лестницей, на чердаке или просто узкая комната, которая слишком мала, чтобы превратить в спальню или рабочий кабинет, то сделайте из нее гардеробную, как мы видим здесь. Она никогда не станет лишней.

Таким образом, вы увидите, что ваша мечта сбылась. Вы сможете компенсировать отсутствие комнаты для гостей или для учебы с помощью выдвижной кровати или стола. Если вы хотите получить дополнительное жилое пространство, то посмотрите эту книгу идей, где рассказано, как превратить чердак в жилую комнату.