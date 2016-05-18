Креативное использование винных пробок

Изготовление оригинальных поделок из винных бутылок – целое искусство: их расписывают, украшают при помощи декупажа и украшают мелкими деталями. А знаете ли вы, что винным пробкам тоже можно найти применение? Из них вы сможете легко смастерить как забавную декоративную вещицу, так и весьма полезное в хозяйстве приспособление.
Занимайтесь творчеством вместе с Homify! Мы подобрали для вас несколько интересных идей для применения ненужных винных пробок. Если у вас накопилось порядочное их количество после череды шумных праздников, смело экспериментируйте.
Кроме функциональных принадлежностей, из пробок можно создавать просто оригинальные композиции – бесполезные с точки зрения хозяйства, но очень красивые. Например, вы можете выложить на стене надпись из пробок, романтичное сердце или даже карту мира. Простор для фантазии просто безграничен!
Пробки можно использовать для изготовления оригинальных рождественских венков, декоративных подвесок, корзинок, фигурок и множества других необычных вещей. За вдохновением можно обратиться к дизайнерам, которые всегда подскажут пару-тройку удачных идей.
Самый простой способ подарить пробке вторую жизнь – смастерить из нее забавный магнитик для холодильника. С этим справится даже ребенок – к слову, малышей можно подключить к этому занятию.
Просто разрежьте пробку пополам и аккуратно приклейте к ней маленький магнит. Если хотите сделать что-то совсем необычное, украсьте поделку кофейными зернами, завитками медной проволоки, маленьким сухим цветком или даже рисунком.
Реставрация старой мебели – тенденция, которая в последние несколько лет снова стала актуальной. Если у вас есть шкафчики, столы и комоды, нуждающиеся в серьезном апгрейде, самое время этим заняться. Роль ручек для дверец и выдвижных ящичков могут выполнить винные пробки.
Все, что вам нужно – это длинные шурупы, подходящие по диаметру под отверстие в дверце, и, собственно, сами пробки (лучше выбирать одинаковые). Последние необходимо слегка подточить с одной стороны, чтобы они плотно прилегали к поверхности мебели. Ввинтить шуруп и насадить на него пробку не составит труда. Главное – хорошо зафиксировать импровизированную ручку, чтобы она крепко держалась и не проворачивалась.
Подставки для чашек и горячих кастрюль, сделанные из винных пробок – идея не давно не оригинальная. Но и банальной ее назвать нельзя – хотя бы просто потому, что подстаканники и всевозможные теплоизолирующие девайсы на кухне всегда нужны.
Вы можете использовать целые пробки или нарезать их кружочками – тут все зависит от вашей фантазии. Можно сделать квадратную подставку, круглую, или даже смастерить что-то вроде ажурной снежинки. Самое главное – выбрать клей, устойчивый к высоким температурам. Если в нем вы не совсем уверены, используйте крепкие нитки или проволоку (только ни в коем случае не берите леску!)
Если пробки скапливались не один год, их наверняка много – хватит не только на подстаканник, но на целое настенное панно. Для него вам понадобится основа (лист картона, тонкой фанеры или ДВП), рамка (вместо нее можно использовать бечеву), различные скрепляющие материалы и красивые безделушки для декора.
Такое панно можно использовать в качестве пинборда – доски для напоминаний. Пробка отлично подходит для того, чтобы втыкать в нее булавки, прикрепляя с их помощью маленькие или большие записки, открытки и тому подобное.
Это же панно прекрасно справится с ролью держателя для ювелирных украшений. Если вы не фанат шкатулок, в которых бусы и цепочки нередко спутываются, этот вариант вам обязательно понравится. Такая деталь интерьера будет не только функциональной, но и очень красивой.
Острые серьги запросто втыкаются непосредственно в саму пробку. Для колец можно сделать прорези, для кулонов и ожерелий приделать крючки или гвоздики. Некоторые пробки можно закрепить таким образом, чтобы они выдавались вперед, и вешать цепочки на них.
Одно из самых необычных решений для использования винных пробок – очаровательный мини-сад, который вы можете обустроить у себя дома. Сделать это проще простого, самое главное – найти неприхотливое маленькое растение, которому для комфортного существования достаточно крохотного горшочка.
Возьмите пробку, аккуратно проделайте в ней отверстие, засыпьте его землей и посадите туда зеленого малыша. Композиция из нескольких таких вазонов украсит собой стол, полочку, стену или даже холодильник, если приклеить пробковый горшочек к магниту.
Или же поставьте интересную лампу с корковыми пробками внутри рядом с традиционными вазонами на столе, как показано на фото. Такое соседство выглядит очень эффектно!