Креативное использование винных пробок

Изготовление оригинальных поделок из винных бутылок – целое искусство: их расписывают, украшают при помощи декупажа и украшают мелкими деталями. А знаете ли вы, что винным пробкам тоже можно найти применение? Из них вы сможете легко смастерить как забавную декоративную вещицу, так и весьма полезное в хозяйстве приспособление.

Занимайтесь творчеством вместе с Homify! Мы подобрали для вас несколько интересных идей для применения ненужных винных пробок. Если у вас накопилось порядочное их количество после череды шумных праздников, смело экспериментируйте.