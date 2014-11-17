Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Стильные раковины

Мой Homify Мой Homify
vertical pinstripe hand basin, srb enginering 2000 ltd srb enginering 2000 ltd Ванная комнатаРаковины
Loading admin actions …

Раковина является неотъемлемой частью любой ванной комнаты и кухни. Раковину мы используем регулярно, но при этом именно этот предмет интерьера так часто остается без надлежащей дизайнерской заботы. А зря! В этой Книге идей мы решили продемонстрировать, какими стильными могут быть раковины. Возможно, это вдохновит многих из вас задуматься об улучшении внешнего вида этого незаменимого приспособления, которое каждый день работает для того, чтобы наши руки и посуда всегда были исключительно чистыми.

Круглая чаша

homify Ванная комната в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Дизайн этой раковины отличается от традиционного. Проектировщики решили слегка поиграть с формой чаши, сделав ее более закругленной. Дно чаши плоское, создается впечатление, что это вовсе не раковина, а салатница гигантского размера. Такие раковины идеально подойдут для ванных комнат, метраж которых очень ограничен.

Классические линии

Cathnor Road, Coupdeville Coupdeville
Coupdeville

Cathnor Road

Coupdeville
Coupdeville
Coupdeville

Эта модель раковины имеет не совсем привычную прямоугольную форму, однако, как показывает практика, столь массивная конструкция вполне оказывается очень удобной в действии. Над ней можно чистить зубы и мыть руки, не опасаясь забрызгать водой все пространство вокруг себя. Помимо практической пользы, эта раковина имеет и эстетические преимущества. Ее четкие прямоугольные линии отлично сочетаются с крупными квадратами керамической плитки.

Мраморная раковина

Project 820, Artichoke Artichoke Кухня в стиле модерн
Artichoke

Project 820

Artichoke
Artichoke
Artichoke

Мраморная раковина сочетает в себе вековые традиции обработки натурального камня и новаторство современных технологий. Мрамор – дорогой материал, присутствие которого наиболее уместно выглядит в просторных интерьерах, не лишенных пафоса. 

Неудивительно, что в современном мире мраморная раковина является элементом роскоши и аристократичного вкуса. Мрамор обладает необычной структурой, ведь, его узоры были нарисованы рукой самой природы. Графическая четкость формы и оригинальные срезы воссоздают атмосферу роскошных царских дворцов и свидетельстуют об аристократичности вкуса хозяина такой раковины.

Красота в розовом цвете

WENDY'S KITCHEN, Diane Berry Kitchens Diane Berry Kitchens Кухня в стиле модерн
Diane Berry Kitchens

WENDY'S KITCHEN

Diane Berry Kitchens
Diane Berry Kitchens
Diane Berry Kitchens

Для тех, кто любит игру с цветом, подойдут раковины, чаши которых имеют необычные яркие цвета. Кстати, форма крана также нередко становится платформой для дизайнерских экспериментов. На этом фото привычная нам дугообразная форма крана приняла несвойственный ей угловатый силуэт. На наш взгляд, строгие металлические линии не вполне удачно сочетаются с темно-розовым цветом, однако, возможно, и у такой раковины найдутся свои поклонники

Мягкий изгиб

ANDREW'S KITCHEN, Diane Berry Kitchens Diane Berry Kitchens Кухня в стиле модерн
Diane Berry Kitchens

ANDREW'S KITCHEN

Diane Berry Kitchens
Diane Berry Kitchens
Diane Berry Kitchens

На этом изображении мы видим действительно очень необычную раковину. Нежная, изогнутая форма крана ассоциируется с течением воды в ручье. Несмотря на причудливый вид, эта раковина сохраняет все необходимые функции. Всех любителей авангарда призываем обратить особое внимание на это практически произведение искусства.

Тонкие полосы

vertical pinstripe hand basin, srb enginering 2000 ltd srb enginering 2000 ltd Ванная комнатаРаковины
srb enginering 2000 ltd

vertical pinstripe hand basin

srb enginering 2000 ltd
srb enginering 2000 ltd
srb enginering 2000 ltd

А это – прекрасный пример того, как небольшая деталь может сделать интерьер вашей ванной комнаты оригинальным и неповторимым. Такой раковине особенно обрадуются маленькие дети, которые смогут вдоем заниматься такими нелюбимыми занятиями как чистка зубов и мытье рук и радостно показывать заходящим к ним в гости друзьям, что у них есть неповторимая раковина, которой больше нет ни у кого.

Топ 5: лучшие проекты недели

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Add SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо