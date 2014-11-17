Стильные раковины

Раковина является неотъемлемой частью любой ванной комнаты и кухни. Раковину мы используем регулярно, но при этом именно этот предмет интерьера так часто остается без надлежащей дизайнерской заботы. А зря! В этой Книге идей мы решили продемонстрировать, какими стильными могут быть раковины. Возможно, это вдохновит многих из вас задуматься об улучшении внешнего вида этого незаменимого приспособления, которое каждый день работает для того, чтобы наши руки и посуда всегда были исключительно чистыми.
Дизайн этой раковины отличается от традиционного. Проектировщики решили слегка поиграть с формой чаши, сделав ее более закругленной. Дно чаши плоское, создается впечатление, что это вовсе не раковина, а салатница гигантского размера. Такие раковины идеально подойдут для ванных комнат, метраж которых очень ограничен.
Эта модель раковины имеет не совсем привычную прямоугольную форму, однако, как показывает практика, столь массивная конструкция вполне оказывается очень удобной в действии. Над ней можно чистить зубы и мыть руки, не опасаясь забрызгать водой все пространство вокруг себя. Помимо практической пользы, эта раковина имеет и эстетические преимущества. Ее четкие прямоугольные линии отлично сочетаются с крупными квадратами керамической плитки.
Мраморная раковина сочетает в себе вековые традиции обработки натурального камня и новаторство современных технологий. Мрамор – дорогой материал, присутствие которого наиболее уместно выглядит в просторных интерьерах, не лишенных пафоса.
Неудивительно, что в современном мире мраморная раковина является элементом роскоши и аристократичного вкуса. Мрамор обладает необычной структурой, ведь, его узоры были нарисованы рукой самой природы. Графическая четкость формы и оригинальные срезы воссоздают атмосферу роскошных царских дворцов и свидетельстуют об аристократичности вкуса хозяина такой раковины.
Для тех, кто любит игру с цветом, подойдут раковины, чаши которых имеют необычные яркие цвета. Кстати, форма крана также нередко становится платформой для дизайнерских экспериментов. На этом фото привычная нам дугообразная форма крана приняла несвойственный ей угловатый силуэт. На наш взгляд, строгие металлические линии не вполне удачно сочетаются с темно-розовым цветом, однако, возможно, и у такой раковины найдутся свои поклонники
На этом изображении мы видим действительно очень необычную раковину. Нежная, изогнутая форма крана ассоциируется с течением воды в ручье. Несмотря на причудливый вид, эта раковина сохраняет все необходимые функции. Всех любителей авангарда призываем обратить особое внимание на это практически произведение искусства.
А это – прекрасный пример того, как небольшая деталь может сделать интерьер вашей ванной комнаты оригинальным и неповторимым. Такой раковине особенно обрадуются маленькие дети, которые смогут вдоем заниматься такими нелюбимыми занятиями как чистка зубов и мытье рук и радостно показывать заходящим к ним в гости друзьям, что у них есть неповторимая раковина, которой больше нет ни у кого.