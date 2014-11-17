Стильные раковины

Мраморная раковина сочетает в себе вековые традиции обработки натурального камня и новаторство современных технологий. Мрамор – дорогой материал, присутствие которого наиболее уместно выглядит в просторных интерьерах, не лишенных пафоса.

Неудивительно, что в современном мире мраморная раковина является элементом роскоши и аристократичного вкуса. Мрамор обладает необычной структурой, ведь, его узоры были нарисованы рукой самой природы. Графическая четкость формы и оригинальные срезы воссоздают атмосферу роскошных царских дворцов и свидетельстуют об аристократичности вкуса хозяина такой раковины.