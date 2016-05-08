Несколько слов о строительстве домов под ключ

Можно сказать, что главным преимуществом строительства дома «под ключ» является возможность передать решение всех сложных вопросов компетентным специалистам. Действительно, такие работы стоят обычно дороже, нежели поэтапное самостоятельное строительство: стоит уяснить тот факт, что хорошая и качественная работа по определению не может стоить дешево. Homify рекомендует внимательно изучить рынок, выслушать рекомендации друзей, знакомых и коллег и внимательно изучить условия заключаемого контракта.

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