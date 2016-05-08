Несколько слов о строительстве домов под ключ

Уютные небольшие дома в коттеджном стиле – лучший выбор для идиллической загородной жизни. Итак, пришло время задуматься о строительстве собственного жилья и выбрать достойного подрядчика, который поможет вам сформулировать собственные пожелания, разработает проект и профессионально реализует его. В этой книге идей мы поговорим о таком сервисе, как строительство загородных домов «под ключ».
Можно сказать, что главным преимуществом строительства дома «под ключ» является возможность передать решение всех сложных вопросов компетентным специалистам. Действительно, такие работы стоят обычно дороже, нежели поэтапное самостоятельное строительство: стоит уяснить тот факт, что хорошая и качественная работа по определению не может стоить дешево. Homify рекомендует внимательно изучить рынок, выслушать рекомендации друзей, знакомых и коллег и внимательно изучить условия заключаемого контракта.
О том, как обезопасить себя от строителей-мошенников, читайте в нашей специальной книге идей.
Важно помнить, что в процессе обсуждения строительства дома «под ключ» с компанией-исполнителем необходимо учесть все детали и даже мелочи, такие как способы обработки дерева и его пропитка. Безусловно, вы можете довериться подрядчику и его собственному выбору, однако такие вопросы гораздо проще решать заранее, чтобы избежать возможных взаимных претензий.
Пока будет сроиться дом вашей мечты, вы сможете продолжать спокойно работать, отдыхать и заниматься своими личными делами. Важно то, что при строительстве дома «под ключ» вы сразу же будете знать общую стоимость, включая отделочные работы. Компании, предоставляющие такую услугу имеют собственных поставщиков всех необходимых материалов, все возможные дополнительные расходы будут учтены в договоре. Таким образом у вас не возникнет сложностей с планированием собственного бюджета.
Строгий контроль на всех этапах работы – обязательное условие строительства «под ключ». Только специалист с опытом может оценить добросовестность строителей и вовремя принять необходимые меры. Коллеги homify рекомендуют остановить свой выбор на тех исполнителях, которые способны выполнить все работы своими силами без привлечения работников со стороны. Однако если организация имеет долгосрочный контракт с другой узкопрофильной фирмой, вы вполне можете согласиться на сотрудничество.
Строительство загородного дома «под ключ» подразумевает экономию времени клиента. Так как на каждом этапе работ в любой момент могут возникнуть проблемы с поставками материалов, монтажом или их установкой, общестроительными, отделочными работами или даже благоустройством территории, многие архитектурные бюро готовы избавить вас возможной от головной боли и нервов. Трудностей возникает немало, необходимо постоянно присутствовать на объекте, общаться с поставщиками и бригадой строителей, к тому же никто не застрахован от различных форс-мажорных ситуаций. Нередко приходится сдвигать сроки строительства, что приводит к увеличению бюджета.