​7 причин, почему вам в доме может пригодится внутренний дворик

Внутренний дворик или так называемое ’патио’ – удачная идея, пришедшая к нам из теплых средиземноморский стран. Нужно сказать, что не смотря на свой южный характер, такой элемент имеет ряд неоспоримых положительных моментов и с точки зрения функциональности в средней полосе.
Представьте, что в вашей комнате вместо глухой стены между комнатами появится широкое окно с видом на уютный зеленый дворик – прекрасная альтернатива, не правда ли? Именно поэтому внутренние дворики являются столь востребованным элементом архитектуры. Они дают возможность преобразовать каждую комнату дома в светлое, легкое пространство, используя для этого минимум усилий. Причем окна, обращенные во внутренний дворик, могут быть как обычных размеров, так и широкие, от пола до потолка, просторные панорамы, ведь в качестве пейзажа будет ваш домашний двор, зелень сада, цветущая клумба или беседка.
Окна дома, обращенные на улицу, часто приходится держать закрытыми из-за шума и пыли, гула проезжающих автомобилей и прочих прелестей цивилизации. Если же обустроить задний дворик за фасадом дома, то на эту сторону всегда можно будет открыть двери и окна, впустив свежий воздух зеленого сада в комнаты. Удобным вариантом также будет оборудование небольших веранд рядом с домом и раздвижных дверей в комнатах. Вы всегда сможете при желании открыть такую дверь и дополнить интерьер комнаты летней верандой с креслами для отдыха.
Внутренний дворик – интересное решение для разделения пространства, которое поможет даже небольшой по площади домик разделить на несколько функциональных частей под ваши задачи. Это может быть и отделение в более тихую часть дома зоны спален, и разделение одного дома на несколько поколений, живущих под одной крышей. В любом случае – компактное пространство внутреннего двора станет общим местом сбора всей семьи, а в остальное время каждый сможет спокойно отдыхать, работать, готовить обед, играть в шумные игры с детьми, не мешая при этом друг другу.
Очень разумным и удобным решением для планировки участка будет
собрать все необходимые подсобные помещения вокруг пространства внутреннего двора. Так хозяйка всегда сможет воспользоваться летней кухней, вместительным погребом, сушкой для белья, а хозяин – мастерской и гаражом. Широкие навесы над пространством внутреннего двора, пол вымощенный камнем или плиткой, зелень растений – все это поможет расширить зону комнат за счет активного и беспрепятственного использования дворика в любую погоду.
Какие бы широкие окна не были в комнатах, им не вместить все необъятные дали пейзажей. Поэтому внутренний дворик, особенно если ваш дом находится на небольшой возвышенности, поможет сделать великолепие природы вокруг прекрасным фоном для семейных обедов. В средиземноморской традиции архитектуры для этого на площадке внутреннего двора строятся специальные террасы и беседки, чтобы можно было как можно больше времени проводить рядом с домом.
Обустройство внутреннего двора обогатит не только ваше пребывание на улице, но и интерьеры комнат станут намного живописнее благодаря цветникам и саду за окнами. Ведь одно дело, если из окна дома видна улица с быстрым потоком машин, и совсем другое – если окошко выходит во внутренний дворик, обустроенный по вашему вкусу.
Закрытые пространства внутренних дворов – отличное место для уединения и тихого отдыха. Стены дома и зеленая изгородь защитят такую площадку от ветра и уличного шума, поэтому именно здесь стоит установить гамак или качели с резным диванчиком, тенистую беседку и домашний бассейн.