​7 причин, почему вам в доме может пригодится внутренний дворик

Внутренний дворик – интересное решение для разделения пространства, которое поможет даже небольшой по площади домик разделить на несколько функциональных частей под ваши задачи. Это может быть и отделение в более тихую часть дома зоны спален, и разделение одного дома на несколько поколений, живущих под одной крышей. В любом случае – компактное пространство внутреннего двора станет общим местом сбора всей семьи, а в остальное время каждый сможет спокойно отдыхать, работать, готовить обед, играть в шумные игры с детьми, не мешая при этом друг другу.