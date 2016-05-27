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​7 причин, почему вам в доме может пригодится внутренний дворик

Перла Вереника Перла Вереника
Belgravia Roof Terrace, Cameron Landscapes and Gardens Cameron Landscapes and Gardens Сад в классическом стиле
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Внутренний дворик или так называемое ’патио’ – удачная идея, пришедшая к нам из теплых средиземноморский стран. Нужно сказать, что не смотря на свой южный характер, такой элемент имеет ряд неоспоримых положительных моментов и с точки зрения функциональности в средней полосе. 

Больше света!

Moroccan style garden Gullaksen Architects Сад в средиземноморском стиле
Gullaksen Architects

Moroccan style garden

Gullaksen Architects
Gullaksen Architects
Gullaksen Architects

Представьте, что в вашей комнате вместо глухой стены между комнатами появится широкое окно с видом на уютный зеленый дворик – прекрасная альтернатива, не правда ли? Именно поэтому внутренние дворики являются столь востребованным элементом архитектуры. Они дают возможность преобразовать каждую комнату дома в светлое, легкое пространство, используя для этого минимум усилий. Причем окна, обращенные во внутренний дворик, могут быть как обычных размеров, так и широкие, от пола до потолка, просторные панорамы, ведь в качестве пейзажа будет ваш домашний двор, зелень сада, цветущая клумба или беседка.

Свежий воздух

Villa in Sardegna, Fabio Carria Fabio Carria Дома в средиземноморском стиле
Fabio Carria

Fabio Carria
Fabio Carria
Fabio Carria

Окна дома, обращенные на улицу, часто приходится держать закрытыми из-за шума и пыли, гула проезжающих автомобилей и прочих прелестей цивилизации. Если же обустроить задний дворик за фасадом дома, то на эту сторону всегда можно будет открыть двери и окна, впустив свежий воздух зеленого сада  в комнаты. Удобным вариантом также будет оборудование небольших веранд рядом с домом и раздвижных дверей в комнатах. Вы всегда сможете при желании открыть такую дверь и дополнить интерьер комнаты летней верандой с креслами для отдыха.

Зонирование дома на отдельные помещения

Vivienda en Algodon Wine Estates - Lote E11, Azcona Vega Arquitectos Azcona Vega Arquitectos Терраса в средиземноморском стиле
Azcona Vega Arquitectos

Azcona Vega Arquitectos
Azcona Vega Arquitectos
Azcona Vega Arquitectos

Внутренний дворик – интересное решение для разделения пространства, которое поможет даже небольшой по площади домик разделить на несколько функциональных частей под ваши задачи. Это может быть  и отделение в более тихую часть дома зоны спален, и разделение одного дома на несколько поколений, живущих под одной крышей. В любом случае – компактное пространство внутреннего двора станет общим местом сбора всей семьи, а в остальное время каждый сможет спокойно отдыхать, работать, готовить обед, играть в шумные игры с детьми, не мешая при этом друг другу. 

Объединение разных помещений во дворе

Construction d'une villa en pierre, BATIR AU NATUREL BATIR AU NATUREL Дома в средиземноморском стиле Камень
BATIR AU NATUREL

BATIR AU NATUREL
BATIR AU NATUREL
BATIR AU NATUREL

Очень разумным и удобным решением для планировки участка будет собрать все необходимые подсобные помещения вокруг пространства внутреннего двора. Так хозяйка всегда сможет воспользоваться летней кухней, вместительным погребом, сушкой для белья, а хозяин – мастерской и  гаражом. Широкие навесы над пространством внутреннего двора, пол вымощенный камнем или плиткой, зелень растений – все это поможет расширить зону комнат за счет активного и беспрепятственного использования дворика в любую погоду.

Наилучший вид на пейзажи вокруг

SET MEDULA ATLANTA 220/6+6C /D, Hevea Hevea Сад Мебель Полиэстер Бежевый
Hevea

Hevea
Hevea
Hevea

Какие бы широкие окна не были в комнатах, им не вместить все необъятные дали пейзажей. Поэтому внутренний дворик, особенно если ваш дом находится на небольшой возвышенности, поможет сделать великолепие природы вокруг прекрасным фоном для семейных обедов. В средиземноморской традиции архитектуры для этого на площадке внутреннего двора строятся специальные террасы и беседки, чтобы можно было как можно больше времени проводить рядом с домом.

Краски природы – лучший декор для интерьера

Enjoyng the city scape Cameron Landscapes and Gardens Сад в классическом стиле
Cameron Landscapes and Gardens

Enjoyng the city scape

Cameron Landscapes and Gardens
Cameron Landscapes and Gardens
Cameron Landscapes and Gardens

Обустройство внутреннего двора обогатит не только ваше пребывание на улице, но и интерьеры комнат станут намного живописнее благодаря цветникам и саду за окнами. Ведь одно дело, если из окна дома видна улица с быстрым потоком машин, и совсем другое – если окошко выходит во внутренний дворик, обустроенный по вашему вкусу. 

Великолепное место для релакса

Карельская усадьба, Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина Сад в стиле кантри
Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина

Карельская усадьба

Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина
Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина
Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина

Закрытые пространства внутренних дворов – отличное место для уединения и тихого отдыха. Стены дома и зеленая изгородь защитят такую площадку от ветра и уличного шума, поэтому именно здесь стоит установить гамак или качели с резным диванчиком, тенистую беседку и домашний бассейн. 

Дизайн кухни в современном стиле
Какой пейзаж вы хотели бы видеть в вашем окне?

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