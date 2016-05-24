Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Зеркала: искусство декора

www.homify.ru www.homify.ru
homify Ванная в классическом стиле Синий
Loading admin actions …

Один из самых обыденных бытовых предметов – зеркало, в действительности имеет высокие декоративные возможности, по своим качествам сравнимые только с освещением интерьера. С помощью зеркальных поверхностей создается пространственная картина дизайна, которая должна оживлять и дополнять интерьер.

Идеи использования зеркал в оформлении интерьера, изложенные ниже, способны не только украсить ваш дом, но и преобразить его. Зеркальная мебель, зеркала во всю стену, зеркальные композиции и многое другое — семь способов использования зеркал для создания иллюзии пространства, акцентирования пропорций, отражения света и придания большего очарования вашему интерьеру.

Преимущества использования зеркал

homify Ванная в классическом стиле Синий барокко
homify

homify
homify
homify

Зеркала — эффективный помощник во многих сложных ситуациях, связанных с декорированием. Они могут визуально сделать пространство комнаты вдвое больше, подчеркнуть пропорции элементов интерьера в просторном помещении, создать «дополнительное» место, отражать как естественный, так и искусственный свет или огонь свечей, и придать привлекательности и эффектности всей комнате или неприметному уголку. 

Зеркала могут быть расположены группами или отдельно, обладать абсолютно ровной поверхностью или хитроумной инкрустацией. Они могут даже стать предметом искусства, когда они украшены патиной, гравировкой, окраской, техникой эгломизе или другой отделкой.

Зеркала в раме

ЖК "Золотые ключи", Tina Gurevich Tina Gurevich Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
Tina Gurevich

ЖК Золотые ключи

Tina Gurevich
Tina Gurevich
Tina Gurevich

Зеркало в интерьере вашего дома станет украшением в красиво подобранной раме. Оно в этом случае делает интерьер любой комнаты уникальным. Заказать багет для зеркала любого размера и стиля можно в специализированных мастерских. 

К классическому обрамлению можно отнести дерево. Однако зеркало в деревянной раме зрительно может утяжелить конструкцию. Для ампирного стиля обрамления зеркала подойдёт бронзовая рамка с декором. Рама из цветного алюминиевого профиля будет сочетаться с интерьером комнаты в стиле хай-тек.

Зеркальные композиции

homify Гостиные в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Мы давно привыкли к милым и трогательным композициям из фотографий. Они расставлены на столах и каминных полках, развешаны на стенах. Для этого мы выбираем несколько снимков, подходящих друг другу по тематике, цвету или фактуре рам. Попробуйте сделать то же самое с зеркалами.

Композиция из нескольких зеркал разной формы добавит пространству изящества и глубины. При создании такой композиции между зеркалами обязательно должна быть связь — это может быть цвет рам или особенность их отделки. Такие решения используются для оформления зоны изголовья в спальне, в гостиной или в прихожей. Зеркала будут отражать расположенные напротив объекты, поэтому необходимо тщательно продумать, что именно это будет — мебель, предметы декора или освещения.

Создаём имитацию окна

Дизайн-проект деревянного дома, Студия дизайна и декора Светланы Фрунзе Студия дизайна и декора Светланы Фрунзе Коридор, прихожая и лестница в рустикальном стиле
Студия дизайна и декора Светланы Фрунзе

Дизайн-проект деревянного дома

Студия дизайна и декора Светланы Фрунзе
Студия дизайна и декора Светланы Фрунзе
Студия дизайна и декора Светланы Фрунзе

Экспериментируйте с рамами. Иногда интерьер требует для зеркала изысканной рамы, иногда — грубой, небрежной или, наоборот, массивной. А порой вы можете обойтись вовсе без неё!

Необычное решение — создать имитацию окна при помощи зеркала. Оформите зеркальное полотно не обычной рамой, а рамой со ставнями, дополните оформление текстилем — и вы получите ещё одно «окно» в вашем интерьере.

Зеркальная мебель

Casa em Jurerê Internacional - SC - Brasil, Samara Barbosa Arquitetura Samara Barbosa Arquitetura Спальня в классическом стиле
Samara Barbosa Arquitetura

Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura

Зеркальная мебель — ещё один прекрасный способ добавить лёгкости и воздушности вашему интерьеру. Отделка предметов мебели зеркальным полотном или отдельными элементами из зеркал (узорами, орнаментами или интересными формами) может украсить ящики комодов, тумбочек, консолей и фасадов шкафов. 

Шкаф в прихожей с зеркальными фасадами — идеальное решение для небольших помещений. Вы визуально расширите пространство и вам не понадобится искать дополнительное место для традиционного зеркала в прихожей.

Скрываем недостатки с помощью зеркал

Дизайн кухни в средиземноморском стиле в частном доме по ул. Российской Студия интерьерного дизайна happy.design Кухня в средиземноморском стиле
Студия интерьерного дизайна happy.design

Дизайн кухни в средиземноморском стиле в частном доме по ул. Российской

Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design

Порой даже в самом идеальном (с точки зрения планировки) помещении находятся недостатки. Если не удаётся решить проблему на начальном этапе ремонта — отложите этот вопрос. Возможно, окинув взглядом обновлённый интерьер, вы поймёте, что вам не хватает только зеркала!

Часто возникает вопрос, как скрыть несущие конструкции (колонны, ригели), расположенные в самых неподходящих местах. Задекорируйте поверхности этих элементов зеркалами или превратите их в зеркальные проёмы, и они просто растворятся в интерьере. Можно использовать как обычные зеркала, так и состаренные или зеркала с необычной отделкой. Сейчас можно найти самые разнообразные зеркальные поверхности — с вкраплениями цвета, полностью цветные, с красивыми разводами, с узорами и даже с золотом или бронзой.

Раздробленные зеркала

Спальня с умными технологиями, Tatiana Shishkina Tatiana Shishkina Ванная в средиземноморском стиле
Tatiana Shishkina

Спальня с умными технологиями

Tatiana Shishkina
Tatiana Shishkina
Tatiana Shishkina

Еще один вариант зеркала – «раздробленное» на несколько кусочков. Аксессуар такого вида выглядит очень интересно и привлекательно, напоминает собой произведение современного искусства. Множество ассиметричных отражающих деталей, собранных в одно целое, являются интересным приемом современных дизайнеров. Такие зеркала создают ощущение «погружения», делают помещение визуально глубже.

Еще больше идей для зеркального декора в интерьере вы можете найти здесь.

Современная стилистика с индивидуальным характером

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо