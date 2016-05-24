Зеркала: искусство декора

Один из самых обыденных бытовых предметов – зеркало, в действительности имеет высокие декоративные возможности, по своим качествам сравнимые только с освещением интерьера. С помощью зеркальных поверхностей создается пространственная картина дизайна, которая должна оживлять и дополнять интерьер.

Идеи использования зеркал в оформлении интерьера, изложенные ниже, способны не только украсить ваш дом, но и преобразить его. Зеркальная мебель, зеркала во всю стену, зеркальные композиции и многое другое — семь способов использования зеркал для создания иллюзии пространства, акцентирования пропорций, отражения света и придания большего очарования вашему интерьеру.