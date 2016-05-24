Зеркала: искусство декора

Один из самых обыденных бытовых предметов – зеркало, в действительности имеет высокие декоративные возможности, по своим качествам сравнимые только с освещением интерьера. С помощью зеркальных поверхностей создается пространственная картина дизайна, которая должна оживлять и дополнять интерьер.
Идеи использования зеркал в оформлении интерьера, изложенные ниже, способны не только украсить ваш дом, но и преобразить его. Зеркальная мебель, зеркала во всю стену, зеркальные композиции и многое другое — семь способов использования зеркал для создания иллюзии пространства, акцентирования пропорций, отражения света и придания большего очарования вашему интерьеру.
Зеркала — эффективный помощник во многих сложных ситуациях, связанных с декорированием. Они могут визуально сделать пространство комнаты вдвое больше, подчеркнуть пропорции элементов интерьера в просторном помещении, создать «дополнительное» место, отражать как естественный, так и искусственный свет или огонь свечей, и придать привлекательности и эффектности всей комнате или неприметному уголку.
Зеркала могут быть расположены группами или отдельно, обладать абсолютно ровной поверхностью или хитроумной инкрустацией. Они могут даже стать предметом искусства, когда они украшены патиной, гравировкой, окраской, техникой эгломизе или другой отделкой.
Золотые ключи
Зеркало в интерьере вашего дома станет украшением в красиво подобранной раме. Оно в этом случае делает интерьер любой комнаты уникальным. Заказать багет для зеркала любого размера и стиля можно в специализированных мастерских.
К классическому обрамлению можно отнести дерево. Однако зеркало в деревянной раме зрительно может утяжелить конструкцию. Для ампирного стиля обрамления зеркала подойдёт бронзовая рамка с декором. Рама из цветного алюминиевого профиля будет сочетаться с интерьером комнаты в стиле хай-тек.
Мы давно привыкли к милым и трогательным композициям из фотографий. Они расставлены на столах и каминных полках, развешаны на стенах. Для этого мы выбираем несколько снимков, подходящих друг другу по тематике, цвету или фактуре рам. Попробуйте сделать то же самое с зеркалами.
Композиция из нескольких зеркал разной формы добавит пространству изящества и глубины. При создании такой композиции между зеркалами обязательно должна быть связь — это может быть цвет рам или особенность их отделки. Такие решения используются для оформления зоны изголовья в спальне, в гостиной или в прихожей. Зеркала будут отражать расположенные напротив объекты, поэтому необходимо тщательно продумать, что именно это будет — мебель, предметы декора или освещения.
Экспериментируйте с рамами. Иногда интерьер требует для зеркала изысканной рамы, иногда — грубой, небрежной или, наоборот, массивной. А порой вы можете обойтись вовсе без неё!
Необычное решение — создать имитацию окна при помощи зеркала. Оформите зеркальное полотно не обычной рамой, а рамой со ставнями, дополните оформление текстилем — и вы получите ещё одно «окно» в вашем интерьере.
Зеркальная мебель — ещё один прекрасный способ добавить лёгкости и воздушности вашему интерьеру. Отделка предметов мебели зеркальным полотном или отдельными элементами из зеркал (узорами, орнаментами или интересными формами) может украсить ящики комодов, тумбочек, консолей и фасадов шкафов.
Шкаф в прихожей с зеркальными фасадами — идеальное решение для небольших помещений. Вы визуально расширите пространство и вам не понадобится искать дополнительное место для традиционного зеркала в прихожей.
Порой даже в самом идеальном (с точки зрения планировки) помещении находятся недостатки. Если не удаётся решить проблему на начальном этапе ремонта — отложите этот вопрос. Возможно, окинув взглядом обновлённый интерьер, вы поймёте, что вам не хватает только зеркала!
Часто возникает вопрос, как скрыть несущие конструкции (колонны, ригели), расположенные в самых неподходящих местах. Задекорируйте поверхности этих элементов зеркалами или превратите их в зеркальные проёмы, и они просто растворятся в интерьере. Можно использовать как обычные зеркала, так и состаренные или зеркала с необычной отделкой. Сейчас можно найти самые разнообразные зеркальные поверхности — с вкраплениями цвета, полностью цветные, с красивыми разводами, с узорами и даже с золотом или бронзой.
Раздробленныезеркала
Еще один вариант зеркала – «раздробленное» на несколько кусочков. Аксессуар такого вида выглядит очень интересно и привлекательно, напоминает собой произведение современного искусства. Множество ассиметричных отражающих деталей, собранных в одно целое, являются интересным приемом современных дизайнеров. Такие зеркала создают ощущение «погружения», делают помещение визуально глубже.
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