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Садовый домик превращается… в удивительный домашний бар!

Перла Вереника Перла Вереника
Möbel aus Europaletten, Hardy-Design Möbel aus Europaletten Hardy-Design Möbel aus Europaletten Винный погреб
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Совместить домашнее радушие и удобство барной обстановки для общения, устроить место для просмотра спортивных трансляций и новинок фильмов с друзьями поможет оборудование домашнего бара в саду. Все что для этого требуется – добавить немного барных элементов в садовый домик и создать оригинальную атмосферу для отдыха.

Небольшой садовый домик для бара

Blokhutten, NuBuiten.nl NuBuiten.nl Балкон в скандинавском стиле
NuBuiten.nl

NuBuiten.nl
NuBuiten.nl
NuBuiten.nl

Если вы решили использовать старый садовый домик,  в котором хранились раньше тачки, инструменты и садовый инвентарь, в более креативных целях, оцените для начала его месторасположение на участке, размер и состояние. Оптимально, если такой уголок отдыха будет расположен не посреди грядок, а под раскидистыми ветвями садовых деревьев, в отдалении от суеты. Размер внутреннего помещения домашнего мини-бара в саду можно расширить за счет сооружения навеса, летней беседки рядом с садовым домиком. Важным вопросом станет подведение света и воды к садовому домику – если для хранения инструментов вы обходились без таких излишеств, то в условиях мини-бара это уже будет доставлять слишком много хлопот.

Что нужно, чтобы превратить постройку в мини-бар

Antike Baustoffe, Antik-Stein Antik-Stein Сад в классическом стиле
Antik-Stein

Antik-Stein
Antik-Stein
Antik-Stein

Какой же бар без самого главного атрибута – барной стойки. В условиях садового домика это, конечно, может быть любое практичное сооружение для экономии пространства: высокий стол с ящиками для посуды, откидная деревянная стойка. Также нелишним будет оборудование площадки рядом с домашним баром: мангал, дровяная печь, летняя терраса с зонтиками от солнца и дождя над столом, уютные скамейки в тени деревьев.

Барные стулья

Möbel aus Europaletten, Hardy-Design Möbel aus Europaletten Hardy-Design Möbel aus Europaletten Винный погреб
Hardy-Design Möbel aus Europaletten

Hardy-Design Möbel aus Europaletten
Hardy-Design Möbel aus Europaletten
Hardy-Design Möbel aus Europaletten

Высокие сидения рядом с барной стойкой для друзей и гостей – неотъемлемая часть любого бара, в том числе и домашнего. Но с учетом специфики атмосферы домашнего бара в саду, сделать барные стулья можно и самостоятельно из подручного материала. Дощатые лавки с подушками придадут еще больше уюта и колорита вашему садовому бару, а гости по достоинству оценят удобство такой конструкции со спинкой и удобными ступенями для ног. 

Освещение

homify Столовая комнатаОсвещение
homify

homify
homify
homify

Подчеркнуть атмосферу домашнего отдыха в садовом баре поможет неяркое освещение и оригинальная конструкция светильников. Смело используйте кованные фонари, керосиновые лампы, глиняные кувшины-подсвечники, самодельные металлические, плетеные, бумажные или деревянные светильники.  В домашнем баре лучше всего использовать сочетание различных вариантов локального освещения: подсветка над барной стойкой, оригинальные лампы на столе, настенные бра разных цветов  и дизайна. Не лишним будет предусмотреть регулировку освещенности, это позволит менять антураж, в зависимости от проводимых вечеринок. Использование различных светодиодных ламп и неоновой подсветки подчеркнет уникальность дизайна вашего бара и поможет вам сэкономить на расходах за свет.

Оборудование и посуда

Кальян-бар ул. Ленина 40 кв.м, Дизайн студия fabrika Дизайн студия fabrika Гостиницы в рустикальном стиле Бары и клубы
Дизайн студия fabrika

Кальян-бар ул. Ленина 40 кв.м

Дизайн студия fabrika
Дизайн студия fabrika
Дизайн студия fabrika

Разнообразные кружки, бокалы, винные бутылки и ингредиенты для коктейлей могут потребовать значительного места в вашем домашнем мини-баре. Но достоинством всех этих предметов является их оригинальный и интересный дизайн, поэтому можете смело размещать на на стенах бара открытые полки и расставлять на них все необходимое. Удобным приспособлением  станет специальная полка с прорезями под тонкие ножки фужеров – ее можно разместить прямо над барной стойкой. А массивные керамические пивные кружки и стаканы для виски – расставить в произвольном порядке на полках рядом с красочными бутылками или оформить в виде витрины за стеклянными дверцами шкафа.

Полки для винных бутылок

Uriges für Haus und Hof, Woodstoneart Woodstoneart Винный погреб Дерево
Woodstoneart

Woodstoneart
Woodstoneart
Woodstoneart

Как известно, наиболее правильным для хранения винных бутылок является именно горизонтальное положение, так как в вертикальную бутылку  через пробку внутрь может поступать кислород, который будет окислять вино и ухудшать его качества. В условиях домашнего мини-бара для придания оригинальности помещению вполне можно воспользоваться подручными садовыми материалами и сконструировать настоящий арт-объект в виде полки для винных бутылок: установить грубоватые доски с ячейками для бутылок вдоль стен, использовать под хранение бутылок дубовую бочку с ячейками в стенах, сделать из вертикально установленного бревна своеобразное винное дерево с бутылками вместо ветвей.

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Оригинальный декор

Ambiente LED Flaschen Deko , Cocktailtumblers Cocktailtumblers Офисные помещения и магазины Стекло
Cocktailtumblers

Cocktailtumblers
Cocktailtumblers
Cocktailtumblers

В качестве декора для садового бара можно и нужно активно использоваться всю окружающую обстановку, максимально подчеркивая близость природы. Тогда ваш домашний бар не будет смотреться чужеродным элементом городского хай-тек на участке, а станет комфортным и уютным местечком для расслабленного отдыха в кругу друзей и семьи. Здесь вы можете проявить все свои таланты, декорируя интерьер предметами hand made: резные деревянные кружки и посуда, глиняные вазы собственной работы, расписные настенные панно, фигурные бутылки из под вина в виде светильников, композиция из пивных пробок на стене.

Как насчет имени для вашего собственного бар в саду?

Antiguo Molino completamente reformado, Karma Properties Karma Properties Винный погреб
Karma Properties

Karma Properties
Karma Properties
Karma Properties

Согласитесь, приятно – когда твой дом становится любимым местом для общения и отдыха, радушных посиделок и общего сбора всех друзей и близких. Оборудование мини-бара в саду поможет сделать такое общение более частым, а уютная домашняя обстановка подарит всем  отличное настроение и полноценный отдых. Так что, не удивляйтесь, если вскоре у вашего садового бара появится свое домашнее название и заслуженная популярность в кругу друзей.

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