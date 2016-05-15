Садовый домик превращается… в удивительный домашний бар!

Совместить домашнее радушие и удобство барной обстановки для общения, устроить место для просмотра спортивных трансляций и новинок фильмов с друзьями поможет оборудование домашнего бара в саду. Все что для этого требуется – добавить немного
барных элементов в садовый домик и создать оригинальную атмосферу для отдыха.
Если вы решили использовать старый садовый домик, в котором хранились раньше тачки, инструменты и садовый инвентарь, в более креативных целях, оцените для начала его месторасположение на участке, размер и состояние. Оптимально, если такой уголок отдыха будет расположен не посреди грядок, а под раскидистыми ветвями садовых деревьев, в отдалении от суеты. Размер внутреннего помещения домашнего мини-бара в саду можно расширить за счет сооружения навеса, летней беседки рядом с садовым домиком. Важным вопросом станет подведение света и воды к садовому домику – если для хранения инструментов вы обходились без таких излишеств, то в условиях мини-бара это уже будет доставлять слишком много хлопот.
Какой же бар без самого главного атрибута – барной стойки. В условиях садового домика это, конечно, может быть любое практичное сооружение для экономии пространства: высокий стол с ящиками для посуды, откидная деревянная стойка. Также нелишним будет оборудование площадки рядом с домашним баром: мангал, дровяная печь, летняя терраса с зонтиками от солнца и дождя над столом, уютные скамейки в тени деревьев.
Высокие сидения рядом с барной стойкой для друзей и гостей – неотъемлемая часть любого бара, в том числе и домашнего. Но с учетом специфики атмосферы домашнего бара в саду, сделать барные стулья можно и самостоятельно из подручного материала. Дощатые лавки с подушками придадут еще больше уюта и колорита вашему садовому бару, а гости по достоинству оценят удобство такой конструкции со спинкой и удобными ступенями для ног.
Подчеркнуть атмосферу домашнего отдыха в садовом баре поможет неяркое освещение и оригинальная конструкция светильников. Смело используйте кованные фонари, керосиновые лампы, глиняные кувшины-подсвечники, самодельные металлические, плетеные, бумажные или деревянные светильники. В домашнем баре лучше всего использовать сочетание различных вариантов локального освещения: подсветка над барной стойкой, оригинальные лампы на столе, настенные бра разных цветов и дизайна. Не лишним будет предусмотреть регулировку освещенности, это позволит менять антураж, в зависимости от проводимых вечеринок. Использование различных светодиодных ламп и неоновой подсветки подчеркнет уникальность дизайна вашего бара и поможет вам сэкономить на расходах за свет.
Разнообразные кружки, бокалы, винные бутылки и ингредиенты для коктейлей могут потребовать значительного места в вашем домашнем мини-баре. Но достоинством всех этих предметов является их оригинальный и интересный дизайн, поэтому можете смело размещать на на стенах бара открытые полки и расставлять на них все необходимое. Удобным приспособлением станет специальная полка с прорезями под тонкие ножки фужеров – ее можно разместить прямо над барной стойкой. А массивные керамические пивные кружки и стаканы для виски – расставить в произвольном порядке на полках рядом с красочными бутылками или оформить в виде витрины за стеклянными дверцами шкафа.
Как известно, наиболее правильным для хранения винных бутылок является именно горизонтальное положение, так как в вертикальную бутылку через пробку внутрь может поступать кислород, который будет окислять вино и ухудшать его качества. В условиях домашнего мини-бара для придания оригинальности помещению вполне можно воспользоваться подручными садовыми материалами и сконструировать настоящий арт-объект в виде полки для винных бутылок: установить грубоватые доски с ячейками для бутылок вдоль стен, использовать под хранение бутылок дубовую бочку с ячейками в стенах, сделать из вертикально установленного бревна своеобразное
винное дерево с бутылками вместо ветвей.
В качестве декора для садового бара можно и нужно активно использоваться всю окружающую обстановку, максимально подчеркивая близость природы. Тогда ваш домашний бар не будет смотреться чужеродным элементом городского хай-тек на участке, а станет комфортным и уютным местечком для расслабленного отдыха в кругу друзей и семьи. Здесь вы можете проявить все свои таланты, декорируя интерьер предметами hand made: резные деревянные кружки и посуда, глиняные вазы собственной работы, расписные настенные панно, фигурные бутылки из под вина в виде светильников, композиция из пивных пробок на стене.
Согласитесь, приятно – когда твой дом становится любимым местом для общения и отдыха, радушных посиделок и общего сбора всех друзей и близких. Оборудование мини-бара в саду поможет сделать такое общение более частым, а уютная домашняя обстановка подарит всем отличное настроение и полноценный отдых. Так что, не удивляйтесь, если вскоре у вашего садового бара появится свое
домашнее название и заслуженная популярность в кругу друзей.