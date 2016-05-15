Садовый домик превращается… в удивительный домашний бар!

Если вы решили использовать старый садовый домик, в котором хранились раньше тачки, инструменты и садовый инвентарь, в более креативных целях, оцените для начала его месторасположение на участке, размер и состояние. Оптимально, если такой уголок отдыха будет расположен не посреди грядок, а под раскидистыми ветвями садовых деревьев, в отдалении от суеты. Размер внутреннего помещения домашнего мини-бара в саду можно расширить за счет сооружения навеса, летней беседки рядом с садовым домиком. Важным вопросом станет подведение света и воды к садовому домику – если для хранения инструментов вы обходились без таких излишеств, то в условиях мини-бара это уже будет доставлять слишком много хлопот.