Как обустроить квартиру/дом для кошки?

Безопасный и функциональный дом с точки зрения человека может стать смертельно опасным для кошки. Особенно для шаловливых котят, которые везде и во все норовят сунуть свой носик, лизнуть и куснуть.

Поэтому, заводя питомца, необходимо оценить все возможные риски и подготовить свой дом для нового обитателя. Итак, все, чем можно отравиться, прячем подальше. Бытовая химия,порошки, шампуни, дезинфицирующие средства, лекарства должны быть вне зоны досягаемости котенка. Все, что может разбиться и ранить осколками, а также все, что сердцу дорого, тоже должна постигнуть та же участь. Уделите особое внимание вашим комнатным растениям, может статься, что некоторые из них содержат ядовитый сок в стеблях и листьях, это не страшно для человека, но опасно для кошки, которая, возможно, захочет поживать зелень. Компьютерные, телевизионные и телефонные провода нужно тоже спрятать от острых зубов котят. Для этих целей существуют специальные пластиковые короба и трубки, которые пускаются либо вдоль плинтуса, либо поднимаются под потолок.