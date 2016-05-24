Как обустроить квартиру/дом для кошки?

Решение завести домашнего питомца сопряжено не только с позитивными переживаниями, но и с некоторой ответственностью. Вы должны учитывать, что кошка – это живое существо со своими привычками и потребностями. Ей наверняка захочется точить когти, лазить и прыгать, а вам стоит к этому подготовиться, чтобы в последствии не расстраиваться из-за разбитой вазы или испорченного дивана. И, конечно, важно обезопасить дом для нового жильца, особенно, если вы берете еще несмышленого котенка. Следуя некоторым рекомендациям вам удастся обустроить свой дом для кошки без лишних затрат времени и денег, а питомец будет вас только радовать.
Безопасный и функциональный дом с точки зрения человека может стать смертельно опасным для кошки. Особенно для шаловливых котят, которые везде и во все норовят сунуть свой носик, лизнуть и куснуть.
Поэтому, заводя питомца, необходимо оценить все возможные риски и подготовить свой дом для нового обитателя. Итак, все, чем можно отравиться, прячем подальше. Бытовая химия,порошки, шампуни, дезинфицирующие средства, лекарства должны быть вне зоны досягаемости котенка. Все, что может разбиться и ранить осколками, а также все, что сердцу дорого, тоже должна постигнуть та же участь. Уделите особое внимание вашим комнатным растениям, может статься, что некоторые из них содержат ядовитый сок в стеблях и листьях, это не страшно для человека, но опасно для кошки, которая, возможно, захочет поживать зелень. Компьютерные, телевизионные и телефонные провода нужно тоже спрятать от острых зубов котят. Для этих целей существуют специальные пластиковые короба и трубки, которые пускаются либо вдоль плинтуса, либо поднимаются под потолок.
Кошка – существо свободолюбивое, независимое и чрезвычайно любопытное. Сегодня она хочет уединиться и отоспаться, а завтра –поупражняться в прыжках. Подготовка жилища к приему нового жильца может стать увлекательным занятием и даже задать тон интерьеру.
Прежде чем котенок или взрослая кошка, впервые попавшая в дом, начнет царапать мебель и стены, нужно приобрести когтеточку – высокую, чтобы взрослая особь могла встать на задние лапки и вытянуться во весь рост. Обычно кошки привыкают к своему тренажеру и не покушаются на другие уголки квартиры. Если все же был страстно облюбован угол дивана и никакие отпугиватели не помогают, то придется смириться и оббить этот угол плотным материалом или приладить когтеточку к нему.
Кроме того вы можете обернуть веревку вокруг стула и ножки стола, чтобы создать когтеточки в разных уголках квартиры.
Для кошек вполне естественно карабкаться и взбираться, важно, чтобы ваш питомец имел эту возможность. Чтобы кошка могла отдохнуть “на высоте” и понаблюдать за жизнью дома вовсе не обязательно возводить специальные сооружения. В домах с несколькими этажами лестница станет излюбленным местом животного. Однако, если вы живете в квартире без мезонина, для лазательных целей подойдет стеллаж или обычная книжная полка. Главное помнить о некоторых условиях: конструкция должна быть устойчивой или хорошо закрепленной, поверхность полок следует оснастить не-скользящим покрытием и стоит убрать с пути кошки все ломкое и бьющееся. Убедитесь, что кошке удобно не только залезать на полки, но и слезать с них.
Кошка будет благодарна вам, если на стеллаже вы обустроите ей место для отдыха или даже сделаете маленький домик.
Когда в доме появляется маленький котенок, его сразу же необходимо приучать справлять свои естественные нужды в отведенном для этого месте. Владельцу необходимо сразу подумать о том, каким должен быть туалет для любимца.
Вариантов может быть много. Можно приобрести специальный лоток с сеточкой (это не дает замочить лапы), или лоток, в который насыпается специальный наполнитель для кошачьих туалетов. В этом случае следует выбрать такой наполнитель, который понравится любимцу больше. Можно использовать для кошачьего туалета пластиковый лоток подходящего размера. Эти размеры должны быть достаточными для свободного размещения питомца в лотке. Не стоит забывать, что когда котенок подрастет, менять его привычное место на лоток большего размера нежелательно. Размещать лоток нужно в углу, подальше от кошачьей “столовой” и от проходных мест. Если в вашем доме несколько кошек, то желательно, чтобы у каждой был свой туалет. Кошки очень чистоплотные животные, поэтому содержание кошачьего туалета в чистоте – это необходимое условие, которое хозяевам следует выполнять.
Если у вас есть возможность дать кошке свободу приходить и уходить, когда ей заблагорассудится, то стоит соорудить “кошачьи двери”. Эти двери представляют собой отверстие с форточкой во входной двери вашего дома, достаточно большое, чтобы кошка могла свободно проходить туда-сюда. Пластиковая или резиновая форточка прикрепляется к отверстию, аккуратно вырезанному в двери. Однажды попробовав, Ваша кошка сможет заходить или выходить через форточку, когда ей вздумается. Существует несколько типов кошачьих дверей. Но какие бы Вы ни выбрали, они должны быть расположены не выше двух дюймов от пола, чтобы кошка могла проходить, а не перепрыгивать сквозь них. Форточка может открываться в обе стороны, либо в одну, позволяя кошке заходить в дом, но не разрешая выходить.
Если же у питомца нет возможности свободно перемещаться между домом и улицей, то необходимо поискать другие источники свежего воздуха. Выход есть – балкон или закрытый вольер. Второй не слишком трудно соорудить в частном доме. Если есть возможность построить вольер вокруг живого дерева – замечательно, так ваш любимец будет обеспечен естественным тренажером. В вольере можно оборудовать спальные места – домики, полочки, гамаки, поставить лоток с наполнителем. Не стоит запирать кошек в вольере, у них должна быть возможность в любой момент вернуться в дом к хозяину.
Выполнение этих несложных рекомендаций упростит ежедневный уход за домашним питомцем и избавит вас от лишних волнений и переживаний.