Кохаузинг: теория и практика

Кохаузинг – это система организации сообщества жильцов на базе частных пространств, расположенных вокруг пространства коллективного пользования. При этом, встречаются случаи, когда каждый арендатор или семья обладают достаточно полным набором традиционных примет комфорта, как например, частной кухней.

Общее пространство, как правило, представляет собою достаточно обширную рекреационную зону, вроде большого зала, выполняющего роль и общей кухни, и столовой, и большой гостиной. В западном (и более буржуазном) варианте этого явления общим пространством может быть целый небольшой дом, вокруг которого группируются частные дома. Однако в виду разительного отличия между отечественным и западным взглядом на недвижимость и жильё вообще, такого рода кохаузинг у нас совсем или почти совсем не практикуется.

На практике, всё растущее количество специально ориентированных под кохаузинг пространств представляют собой сочетание идеалистического коммунального-лофта с минимальным набором сугубо индивидуальных благ (помимо собственной комнаты или пары смежных комнат, жилец делит все прочие пространства с товарищами по кохаузингу.

Ещё одно важное условие – разделение ресурсов. Среди образующих и структурирующих сообщество активностей в подобных случаях превалируют систематические коллективные вечеринки, общие приёмы пищи, решение домашних вопросов и организация труда. Наряду с разделением ответственности по содержанию дома, а так же со взаимовыручкой и поддержкой, смысловой основой проживания в кохаузинге становятся именно такие практики совместного проживания – и потому такое значение здесь придаётся общему пространству.