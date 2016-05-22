Кохаузинг: теория и практика

Интерес к “кохаузингу” обнаружился и резко возрос в последние годы. Поколение, выросшее в относительном благополучии, с его сформировавшимся на этом фоне мировоззрением, породило и новый взгляд на стиль жизни. Отстранив на второй план идею комфорта и приватной автономии, отказавшись от некоторых мелкобуржуазных удобств, в качестве идеологического фундамента они предложили ориентацию на сообщество, экологичность, целесообразность.
Кохаузинг – это система организации сообщества жильцов на базе частных пространств, расположенных вокруг пространства коллективного пользования. При этом, встречаются случаи, когда каждый арендатор или семья обладают достаточно полным набором традиционных примет комфорта, как например, частной кухней.
Общее пространство, как правило, представляет собою достаточно обширную рекреационную зону, вроде большого зала, выполняющего роль и общей кухни, и столовой, и большой гостиной. В западном (и более буржуазном) варианте этого явления общим пространством может быть целый небольшой дом, вокруг которого группируются частные дома. Однако в виду разительного отличия между отечественным и западным взглядом на недвижимость и жильё вообще, такого рода кохаузинг у нас совсем или почти совсем не практикуется.
На практике, всё растущее количество специально ориентированных под кохаузинг пространств представляют собой сочетание идеалистического коммунального-лофта с минимальным набором сугубо индивидуальных благ (помимо собственной комнаты или пары смежных комнат, жилец делит все прочие пространства с товарищами по кохаузингу.
Ещё одно важное условие – разделение ресурсов. Среди образующих и структурирующих сообщество активностей в подобных случаях превалируют систематические коллективные вечеринки, общие приёмы пищи, решение домашних вопросов и организация труда. Наряду с разделением ответственности по содержанию дома, а так же со взаимовыручкой и поддержкой, смысловой основой проживания в кохаузинге становятся именно такие практики совместного проживания – и потому такое значение здесь придаётся общему пространству.
Кохаузинг – это воплощённое чувство защищённости, как физической, так и социальной (в том числе – экономической). Разделяя общие ценности – здоровый образ жизни, уважение и обеспокоенность состоянием окружающей среды, открытость новому, ценность каждого человека и личностный рост – компаньоны по кохаузингу солидаризуются и составляют настоящее активное сообщество, не только поддерживающее каждого из его членов, но так же и способного преодолеть тесные границы мелких частных интересов для достижения долгосрочной и прочной выгоды для всех.
Одно из главных и наиболее очевидных преимуществ кохаузинга по сравнению с традиционным способом размежевания – существенна экономия. В отличие от привычных коммуналок, кохаузинг представляет собой не раздельное и насильственное распределение по автономным комнатам, но равноправное пользование общим домом на основе взаимной выгоды и дружественной договорённости. Таким образом все расходы, касающиеся эксплуатации общих ресурсов автоматически делятся между жильцами. Но помимо этого, так же коллективно решаются и многие другие житейские вопросы. Например, покупка бытовой техники и продуктов, оплата услуг мастеров и прочие траты, связанные с общей заинтересованностью – всё это значительно “легчает”, распределяясь между некоторым количеством людей.
Однако преимущества в области финансов этим не ограничиваются. Ведь сообщество такого типа – это, по сути, модель, подражающая своей непосредственной открытостью семье, или не подражающая, но стремящаяся её переосмыслить и усовершенствовать. В этакой среде всякий ощущает простую и необходимую в современности поддержку: ты не останешься один на один со своими проблемами, и на улице ты тоже не окажешься.
Социологическая статистика свидетельствует о том, что уровень счастья, психического и физического здоровья, равно как и продолжительность жизни напрямую связаны среди прочего и с возможностью и качеством ежедневных социальных взаимодействий и контактов. Мало того, сегодня многие говорят о том, что одиночество является явной угрозой здоровью человека.
Прекрасным свойством кохаузинга является то, что преспокойно наслаждаясь своей частной жизнью, можно в любой момент просто выйти за дверь и включиться в некое коллективное социальное переживание. Кроме прочего, не маловажно,что коллективное жительство позволяет значительно облегчить заботу о детях и престарелых членах семьи. Когда в одном просторном месте, дети могут находиться в постоянном совместном общении под присмотром “своих”, можно без помощи таких неоднозначных структур,как детский сад, разделяя поочередно ответственность за них, в большей степени посвятить себя работе, не разрываясь на части.
Безусловно, наша история наложила на нас свой отпечаток, и всякое не нормативное отношение к собственности мы почитаем за прямое насилие. Тем более, когда речь заходит о чём-то столь же неотчуждаемом, как автономность жилища. Однако именно для того, чтобы преодолеть этот барьер, стоит опять и опять уточнять, что сообщество, устроенное на манер кохаузинга – это не та ветхозаветная коммуналка, о которой нельзя вспомнить без грусти. Как правило, специально реорганизованные просторные помещения определяются под устройство такого коллективного жилья. Здесь не может быть речи о насильном соседстве или о недостатке частной жизни. Именно по этому так важны общие пространства и максимально консенсусные договорённости.
По мере выгорания, измельчания старинной и естественной традиции добрососедства и прочных социальных связей на протяжении долгого времени, а равно с этими по мере вызревания негативных психологических и физических последствий этих перемен во всём мире всё актуальнее становится вопрос о адекватных альтернативах либо о путях преодоления этого кризиса. Именно в этом контексте кохаусинг становится одной из наиболее перспективных культурных реакций, направленных на разрешение социальных конфликтов и разлада как между людьми, так и между человеком и природой.