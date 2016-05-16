10 вещей, которые вы не знали, приобретая старый дом

“Купить старинный дом” – звучит как романтическое предложение. Не всякий способен оценить ностальгическую привлекательность “пожившего” дома, стены которого хранят историю. Старые дома имеют особый характер, так что новые им в этом уступают.

Эти огромные дровяные камины, отделка и молдинги из древесины, и эти потолки с деревянными балками – вся эта роскошь отличает старину от массовой безликости современных жилищ. Безусловно, когда подворачивается такой вариант, всякая мещанская предвзятость кажется неуместной. Тем не менее, тщательное (едва ли не судебно-медицинское) исследование совершенно необходимо, прежде чем покупать старый дом. За красивым фасадом может скрываться катастрофическая действительность, день ото дня готовая обратиться в руину. Как купить дом, достойно несущий своё отягощающее, но прекрасное наследие, а не угодить в историческую яму, забитую прогнившим водопроводом, зловонной канализацией, оборванной и агонизирующей электропроводкой и “поехавшим” фундаментом?Вот кое-какие соображения, которые направят ваши мысли о старинном доме в правильное русло.