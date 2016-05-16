10 вещей, которые вы не знали, приобретая старый дом

“Купить старинный дом” – звучит как романтическое предложение. Не всякий способен оценить ностальгическую привлекательность “пожившего” дома, стены которого хранят историю. Старые дома имеют особый характер, так что новые им в этом уступают.
Эти огромные дровяные камины, отделка и молдинги из древесины, и эти потолки с деревянными балками – вся эта роскошь отличает старину от массовой безликости современных жилищ. Безусловно, когда подворачивается такой вариант, всякая мещанская предвзятость кажется неуместной. Тем не менее, тщательное (едва ли не судебно-медицинское) исследование совершенно необходимо, прежде чем покупать старый дом. За красивым фасадом может скрываться катастрофическая действительность, день ото дня готовая обратиться в руину. Как купить дом, достойно несущий своё отягощающее, но прекрасное наследие, а не угодить в историческую яму, забитую прогнившим водопроводом, зловонной канализацией, оборванной и агонизирующей электропроводкой и “поехавшим” фундаментом?Вот кое-какие соображения, которые направят ваши мысли о старинном доме в правильное русло.
Крыша и окна. Это то, что должно быть изменено в первую очередь и совершенно обязательно.Всякая крыша, преодолевшая порог 10-15 лет, начинает требовать ремонта – чем дальше, тем настоятельней. Старые крыши начинают течь и осыпаться, теряя свои изоляционные свойства и приводя к значительному ущербу.Старые окна, как правило, худы – то есть никудышны в борьбе за сохранение тепла. Более того, их вполне можно отождествить и с летней духотой, и с зимним сквозняком – огулом.
Большой удачей будет попасть на хозяев, обновивших окна и крышу перед продажей. В противном случае, первым решением на пути к новому старому дому должны стать восстановительные работы на этом фронте.
Современный вкус диктует общие ценности сего дня: открытая планировка, просторные помещения, в том числе уборная, ванная и спальня. К несчастью, такое виденье не составляло предмет восхищения прошлых веков.
Скорее всего старинный дом будет значительно уже ваших ожиданий,особенно, когда речь зайдёт о санузле или спальнях. И конечно не стоит надеяться на дополнительные пространства для хранения.
Разумеется, очарование старинного дом ещё какое-то время может затуманивать вам глаза, но однажды вы всё же столкнётесь с тем, что теснота старинного уклада заставляет полюбить и новые веяния. Как бы то ни было, перестройка дома – это ещё один (и существенный!) пункт трат, связанных со старинным домом.
Вообще, использование старинных технологий и строительных материалов ассоциируется не только с ветхостью, но и со старомодной добротностью. Штучное, рукотворное производство связано с представлением о долгосрочных качествах и прочных основаниях не возможных в при современном темпе жизни. Именно по этому старинные дома до сих пор сохраняются невредимыми – они строились долго и надолго.
Какой строитель сегодня вздумает тратить своё время и время заказчика на то, чтобы собственноручно обтёсывать потолочные балки? Именно за такие детали влюбляются в старинные исторические дома. Но, к сожалению, весь этот ностальгический шарм рука об руку идёт с ворохом проблем.
Старинный дом – это неминуемо собирательное определение, за которым кроются так же и старинные коммуникации, старинное отопление, старинные окна, крыша,изоляция… Что это значит? Объём! Объём дорогостоящих и трудоёмких работ по восстановлению утрат и осовремениванию дома.
Таким образом, первым шагом на этом пути должно стать не окончательное приобретение дома в собственность, но исследование и оценка его состояния со стороны компетентных подрядчиков, инженеров и строительных инспекторов.
Дощатые деревянные полы,массивные и изощрённые ремесленные двери, непостижимая индивидуальность планировки – старые дома, без всяких оговорок, обладают особым шармом.
Современные постройки, даже будучи построены по целиком индивидуальному проекту, со всем тщанием и знанием технологии, с плюсами в виде современных и рабочих коммуникаций и удобств, всё же не могут тягаться со старыми домами по атмосфере и всем бесчисленным деталям, свидетельствующим о старине и бог знает ещё о чём.
И не стоит забывать, что старинный дом – это не только лишь он сам. Это окружение, органичная среда – не новый пригородный посёлок. Усаженные могучими деревьями улицы и причудливые окрестности не появляются в одночасье – и самая удачная копия на старинный дом не может похвастаться тем, как изящно утопает один из её флигелей в зелени старинного палисадника, а другой невероятно произрастает из арки ворот невесть когда стоявшего тут монастыря.
В поисках идеального старинного дома не трудно впасть в крайности, очаровавшись изысканными деталями. Как часто случается, что польстившись, скажем, антикварной ванной, на изящных гнутых ногах водружённой посреди комнаты, по прошествии недолгого времени новоявленные хозяева обнаруживают, что не дурно было бы вместо этого реликта заиметь привычную душевую кабину, не требующую ни церемониала, ни лишних хлопот.
И здесь следует не смешивать две очевидно противоположные вещи: комфорт и антураж. Что может помешать вам сочетать обыденную простоту душевой кабины и очарование антикварной вещицы в одном помещении?
Эклектизм такого соседства не должен вызывать у вас никакого двоемыслия. Ведь, во-первых, эклектика – едва ли не основная отличительная черта современности в истории стилей, а во-вторых, и правда: старинный дом не следует автоматически воспринимать музеем эпохи: вы планируете здесь жить, и стоит сделать всё, чтобы ваша жизнь не обернулась здесь прозябанием музейного смотрителя.
Эклектика, особенно столь невинная, сколь невинно смешение старины и новинок, может быть совершенно очаровательна. Что же может получиться, если, руководствуясь этим принципом, пойти несколько дальше? Например, оставив один лишь облик старины, переориентировать весь дом в сторону радикальной современности.
Разумеется, если вы не можете сказать о себе без обиняков, что вы архитектор высочайшего класса, стоит передоверить эту тонкую работу высококвалифицированным специалистам: тонкая грань между реновацией и форменным вандализмом не всегда очевидна.
Вынашивая план перестраивания старинного дома на новый лад, стоит сперва навести кое-какие справки. Поинтересуйтесь у местного исторического общества или вовлечённых соседей: возможно, в том месте, где вы мыслите поселиться, существуют какие-либо запреты или ограничения на проведения подобных работ?
Зачастую старинные дома обладают некоторой исторической ценностью, по крайней мере как часть ансамбля исторической застройки. В таких случаях всякие манипуляции с домом придётся согласовывать.
Чтобы не столкнуться с ситуацией, в которой, по неосмотрительности, вы из счастливого буржуазного домовладельца вынуждены будете влачить бремя смотрителя и блюстителя сохранности старины, следует обеспокоиться выяснением этого вопроса заранее. Вообще, разрешение этого вопроса следует передоверить вашему агенту, чтобы переложить ответственность за ваши покой и безопасность на плечи компетентного специалиста.
И вот ещё один маленький момент: а приходилось ли вам задумываться над тем, как себя будут чувствовать в вашем новом старом доме ваши полюбившиеся вещи? То есть, уверены ли вы, что все ваши приобретения, вроде роскошной хозяйской кровати, мамонтовидного двухкамерного холодильника, домашнего кинотеатра – что все эти признаки достатка вообще смогут уместиться в вашем “реликварии”?
Буквально. Дело в том, что в старину дома строились иначе, без скупости наращивались широченные стены – от того дверные и оконные проёмы зачастую существенно уже и ниже, чем те, к каким мы привыкли сегодня. Разумеется, всегда можно распланировать расширение дверей и модернизацию внутренних пространств, также зачастую клаустрофобичную. Однако, следует понимать, что все эти проекты – это дополнительные – и изрядные! – статьи расходов в вашем безразмерном списке.
Стоит ли приобретать в собственность старинный дом, не будучи готовым принять его таким, каков он и есть – старым?
Разумеется, идя на поводу у очарования возраста дома, не стоит обходить стороной протекающую крышу или сквозящие оконные рамы. Но многие из “причуд” этого “пенсионера” в своей совокупности и составляют его шарм. Помните, что скрипящие половицы и “вредные” двери – это во многом не просто докучающие мелочи, но носители обаяния места.
Вообще, следует понимать, что приобретение старинного дома – занятие не для слабонервных. И обновление, латание, обживание этакого “чуда” может занять даже и годы. Подумайте несколько раз прежде, чем окончательно склониться в сторону такого решения. Но, уж решив тут хозяйничать, будьте готовы ко всему! В конце концов лучше подготовиться к тому, что вас ждёт бесконечное волнение и разочарование, а в итоге обнаружить, что всё совсем не так и куда как лучше и безобиднее!