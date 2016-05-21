Выбираем ковер правильно

Ковер – древнейшее покрытие, служащее для утепления и декоративного украшения полов и стен в жилых помещениях. Оно было популярно много столетий назад и не забыто по сей день. Единственное, что в древности шикарные ковры ручной работы могли позволить себя только знатные богатые люди.
В современном мире ручная вязка ковров заменена на машинную, да и распространение искусственных материалов привело к удешевлению коврового производства. Поэтому ковер сегодня может приобрести любой человек, независимо от своего материального положения.
В этой статье мы хотим поделиться с вами секретами по выбору ковра.
Дизайнеры утверждают, что ковер является неотъемлемой частью по-настоящему уютного интерьера. Это как раз тот элемент декора, который с легкостью может завершить идею пространства. Как правило, ковры часто используют для зонирования помещения. Например, с их помощью можно выделить зону приема пищи на кухне или зону отдыха в гостиной.
Ковер в интерьере дома создает особую атмосферу радушия. Это изделие способно не только стать ярким акцентом, но и защитить пол от механических повреждений.
В спальнях эксперты советуют стелить шерстяные ковры с длинными ворсинками. Эти изделия тёплые, по ним приятно ходить босиком, к тому же они изолируют шум. Для детской или гостиной лучше выбрать ковёр с коротким ворсом. Такие ковры долговечнее, на них едва видны следы от мебели. В ванную подойдёт хлопчатобумажный или синтетический коврик с пенорезиновым основанием.
Если вам нравятся динамика и ритм, способные оживить пространство, то вам наверняка захочется дополнить интерьер изделиями с современными, насыщенными, сложными принтами.
Любите море? Создайте в комнате обстановку в духе греческого пляжа, где под пронзительным голубым небом искрится белоснежный песок, поигрывающий перламутром ракушек, лежат белые покрывала и все это великолепие обрамляет бирюзовая вода. Сделать это можно одним движением – просто купив ковер в подходящем цветовом решении. Современным производителям воспроизвести эффект плещущихся волн труда не составляет. Делается это за свет разницы длины ворса и необычных способов его закрепления.
Боитесь, что комната получится инфантильной? Добавьте строгие акценты! Пусть ковер будет, например, в сине-белую клетку. Такие вещи – частые гости в английском стиле или этнике.
Всегда любимы и никогда не покидают моду анималистические принты. Охотничий инстинкт из нашей крови с течением веков никуда не делся. Украшать свои дома шкурами люди стали очень давно. Сначала это делалось с чисто практической целью, а уж позже, с развитием общества, стало показателем статуса. Дизайнеры же считают, что такой ковер в интерьере – это просто красиво. К тому же сегодня не надо уничтожать животных, чтобы украсить свой дом. Такие принты великолепно воспроизводятся искусственным образом.
Начать нужно с определения размеров изделия. Возможно, вам совершенно не нужно, чтобы оно закрывало пол полностью. Может, его задача – украсить зону отдыха или стать игровой зоной детишек. Кроме масштабной разницы, размер повлияет и на смысловое значение ковра в декоре. Помните, что большой ковер всегда привносит в обстановку завершенность, тогда как маленький – лишь определённый акцент.
Прямоугольный ковер относится к классическим решениям. Он хорош для больших комнат, однако будучи сделанным в однотонных светлых красках, вполне может стать украшением и малогабаритной квартиры. Круглые, так же как и овальные модели, сразу привлекают внимание необычностью формы, хоть и занимают совсем немного места и обычно лежат обособленно от мебели.
Для прямоугольной комнаты стоит выбирать и ковер такой же формы. Если нужно сгладить чересчур строгое расположение мебели в интерьере, берите ковры без углов. Оживить обстановку должны ковры неправильных форм.
В интерьере ковер можно разместить абсолютно по-разному. Можно покрыть им всю площадь пола, можно выделить определенные фрагменты комнаты, к примеру, рабочее место.
Небольшой ковер можно смело рассматривать как вполне самостоятельную часть общего интерьера. Большой ковер, наоборот, нужен для того, чтобы формировать общий вид всей комнаты.
Покупая ковер в магазине не забудьте расспросить продавца о том, как ухаживать и чистить ваш приобретенный ковер. Синтетика лучше подвергается чистке чем шерсть, т. к. шерстяная нить имеет зазубринки, которые удерживают сор. Если вы хотите продлить жизнь ковра ручной работы, подстелите под него специальную нескользящую подкладку. Она защитит ваш ковер от трения об пол, снизив его износ. Кроме этого, подкладка поможет предотвратить скольжение и заворачивание его углов.
Чистка ковра в домашних условиях:
- Новые ковры и дорожки в первые шесть недель после покупки не выбивайте, а чистите веником, обернутым влажной тряпкой.
- Рассыпьте мелкую поваренную соль на ковер, затем выметите его щеткой, смоченной в теплом растворе мыльной воды. Соль можно заменить сухими древесными опилками.
- В один литр кипяченой воды добавьте измельченное хозяйственное мыло и 1 ст. ложку скипидара. Состав тщательно перемешайте, а затем щеткой нанесите на ковер.
- «Накройте» влажными листьями чая поверхность коврового изделия. После чего чайные листья сметите с ворса веником или щеткой.
- Чтобы потускневший ковер стал ярче, протрите его смоченной в уксусе тряпкой.
- Если никакие способы не помогают, отдайте изделие в химчистку.