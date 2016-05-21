Выбираем ковер правильно

Ковер – древнейшее покрытие, служащее для утепления и декоративного украшения полов и стен в жилых помещениях. Оно было популярно много столетий назад и не забыто по сей день. Единственное, что в древности шикарные ковры ручной работы могли позволить себя только знатные богатые люди.

В современном мире ручная вязка ковров заменена на машинную, да и распространение искусственных материалов привело к удешевлению коврового производства. Поэтому ковер сегодня может приобрести любой человек, независимо от своего материального положения.

В этой статье мы хотим поделиться с вами секретами по выбору ковра.