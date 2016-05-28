​Идеальная терраса для любой погоды

Терраса – традиционный элемент ландшафта многих южных стилей, но оборудовать такой уголок отдыха можно с учетом своеобразия климата в любой природной зоне. Главное достоинство террасы – это максимальная открытость природе и надежная, ровная площадка под ногами. Такая площадка поможет сделать отдых на участке максимально полноценным. Ряд дополнительных элементов поможет приспособить террасу под особенности вашего климата: легкие занавесы-маркизы защитят от дождя и ветра, зеленые изгороди сделают ваш отдых уютным и уединенным, а дровяная печь или мангал позволят организовать отдых на террасе в любой сезон.
Тропический стиль дарит нам ощущение непрерывного отпуска, когда время замедляется, а проблемы отступают на второй план. Теплота и душевность тропического интерьера помогают почувствовать радость жизни, несмотря на её бешеный ритм и повседневную суету. Для отдыха в жарком и влажном климате непревзойденными решениями станут и традиционные для тропического стиля бассейны, гамаки, зеленые изгороди и деревья с широкими листьями вокруг садовых диванчиков.
Даже в теплом климате погода часто может быть испорчена небольшими дождями, спасением от которых станут широкие раскидистые зонтики на террасе, вертикальные, горизонтальные и парусные маркизы из плотной ткани, рогожки, или прозрачной полиэтиленовой пленки. Мебель для террасы в дождливом климате также лучше выбирать легкую, из пластика или ротанга, чтобы ее можно было быстро убрать с террасы во время ливня, высушить на солнце после небольшого летнего дождика.
Чтобы отдых на террасе в засушливое лето стал своеобразным оазисом зелени и прохлады, комбинируйте открытые площадки с затененными беседками, пляжными зонтиками над креслами, а также используйте активно водные ресурсы: мини-бассейны, водопады, ручейки и спокойные пруды с кувшинками и тростником. Близость воды освежит воздух, оживит зелень растений и поможет улучшить ваше самочувствие даже в самый жаркий день.
В летние солнечные деньки так хочется побольше времени проводить на природе, и собственный участок с террасой даст вам такую возможность. Все что нужно для этого – обосновать в тихом уголке сада небольшую площадку, сделать дощатое или кирпичное основание, позволить ветвям винограда свободно оплести легкую сетчатую ограду террасы. Используйте для этого специальные, неприхотливые сорта винограда с длинными плетьми – одного такого растения вполне хватит, чтобы сделать тенистый полог над всей террасой.
Зоны отдыха во дворе, с видом на великолепие морских пейзажей – неотъемлемая часть средиземноморского стиля. Чтобы придать своему уголку для отдыха такой колорит используйте свойственные для средиземноморского стиля материалы: вымостите площадку террасы светлым камнем, используйте известняк и ракушечник для невысокой ограды вокруг, плетенную мебель из ротанга, натуральные оттенки неотбеленных тканей для обивки и полога крыши. Яркие бутоны плетущихся роз, терракотовые вазы, плетеные корзины с фруктами и уютный текстиль с флористическим орнаментом сделает вашу террасу гармоничным образцом средиземноморского стиля со всей его красотой и удобством.
К сожалению жителей средней полосы солнце и тепло радует очень непродолжительную часть года. Но это совсем не повод круглый год проводить в доме, не пользуясь близостью к природе террасы на участке. Достаточно лишь оборудовать такую площадку в соответствии с климатом: дровяная печь, остекление, более надежная крыша. Стеклянные стены таких конструкций устанавливаются от пола до потолка на направляющих, что позволяет в теплые летние дни открыть площадку, а в случае холодного ветра, дождя – быстро сделать террасу более защищенной от погодных неожиданностей.