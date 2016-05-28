​Идеальная терраса для любой погоды

Даже в теплом климате погода часто может быть испорчена небольшими дождями, спасением от которых станут широкие раскидистые зонтики на террасе, вертикальные, горизонтальные и парусные маркизы из плотной ткани, рогожки, или прозрачной полиэтиленовой пленки. Мебель для террасы в дождливом климате также лучше выбирать легкую, из пластика или ротанга, чтобы ее можно было быстро убрать с террасы во время ливня, высушить на солнце после небольшого летнего дождика.