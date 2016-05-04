​10 идей трендового декора в дизайне квартиры!

Кораллы, венецианские зеркала, террариумы, декоративные минералы и многое другое ждут вас в этой статье о трендовом декоре в дизайне современной городской квартиры!
В столовой на заднем плане мы найдем кораллы, расставленные в линеечку на солнечном месте. Разглядывать их рельефы на зеркальном или изысканном металлическом постаменте – настоящее удовольствие!
Особенные венецианские зеркала красивы, роскошны и подойдут почти под все стили в дизайне интерьера и особенно – под классику, эклектику, гламурный шик, бразильяно или даже люксовый модерн.
Модные сейчас декоративные подносы пришли к нам из арабской традиции, они имеют металлическую основу и орнамент на стенках, а также металлические ручки. Иногда у них есть зеркальное или стеклянное дно, что тоже очень красиво. Но главное, что декоративные подносы сейчас используются не только в столовой и на кухне или для завтрака в постель, но также и для организации мелочей на туалетном столике в будуаре, аксессуаров в ванной, декора в гостиной и даже для канцелярии на письменном столе.
В форме кубов или многоугольников, эти вазы, которые еще часто называются террариумами, очень популярны в последние сезоны. Они используются для декоративных экспозиций из керамики и стекла, а также как настоящие террариумы для суккулентов, очитков или других миниатюрных растений.
Турецкая, марокканская, греческая и другая посуда с арабским влиянием все чаще появляется у нас на столах уже в виде трендового декора, а вовсе не как дань классической культуре. Стекло, металл, орнаменты и позолота, подсвечники и блюда, сахарницы и маленькие тарелочки для сервировки стола с оливками и овощами – все это становится частью современной жизни в трендовой манере.
Три основных минерала, которые используются в интерьере – агат, малахит и аметист (первый на фотографии выше), становятся со временем только все более популярными. Ниже мы представляем краткую характеристику на них, основные цвета и рельеф, по которому их можно будет узнать.
Агат чаще всего используется для столешниц в срезе, имея узор из рваных концентрических кругов, почти как у ствола дерева. Агат может быть голубым, сиреневым, пурпурным, темно-синим или бирюзово-голубым.
Малахит может быть только зеленым и в срезе имеет узор из почти идеально ровных концентрических кругов, будто смазанных маслом и иногда овальных.
Аметист имеет цвет от нежно-розового до пурпурного и фиолетового и заметно отличается от других минералов. В украшении и декоре он используется не в срезе, а в виде сросшихся между собой кристаллов на подложке из другого камня. Друзой аметиста можно украсить консольный столик в прихожей, письменный стол и лучше, если на нее будет падать солнечный свет.
Все знают, что гипсокартон в отделке позволяет создать декоративные ниши, которые могут очень красиво украсить интерьер. Но дело здесь не только в хранении книг, вазочек и памятных сувениров из Турции, но и в огромном количестве возможностей! Так, например, дизайнер Олег Куркин создал в такой нише волшебный фальш-камин с зеркальной стеной, просто фантастически отражающей пламя свечей!
В маленьких комнатах дизайн становится очень практичным и используется для того, чтобы создать удобный образ жизни. Так, в этом удивительном туалетном столике для раковины прячется… стиральная машина!
Для некоторых новостроек с классическими нотками, сталинок и любых других подходящих квартир все чаще владельцами выбирается аристократичный стиль для их оформления. Некоторые выбирают готичный стиль, другие – транситионал или классику, в целом получая современный, но при этом очень атмосферный интерьер!
Особенно популярные в американском стиле транситионал встроенные деревянные стеллажи смотрятся очень красиво – они будто обрамляют зону мягкой мебели, каминный портал или зону TV, создавая уникальный уютный настрой.
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