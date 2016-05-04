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​10 идей трендового декора в дизайне квартиры!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Terrarium Installations, The Urban Botanist The Urban Botanist Озеленение
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Кораллы, венецианские зеркала, террариумы, декоративные минералы и многое другое ждут вас в этой статье о трендовом декоре в дизайне современной городской квартиры!

​Декоративные кораллы

Geometric Harmony, Viterbo Interior design Viterbo Interior design Гостиные в эклектичном стиле
Viterbo Interior design

Viterbo Interior design
Viterbo Interior design
Viterbo Interior design

В столовой на заднем плане мы найдем кораллы, расставленные в линеечку на солнечном месте. Разглядывать их рельефы на зеркальном или изысканном металлическом постаменте – настоящее удовольствие!

​Венецианские зеркала

homify Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Особенные венецианские зеркала красивы, роскошны и подойдут почти под все стили в дизайне интерьера и особенно – под классику, эклектику, гламурный шик, бразильяно или даже люксовый модерн.

​Декоративные подносы

APARTAMENTO ALTO PADRÃO, RB ARCHDESIGN RB ARCHDESIGN Спальня в стиле модерн
RB ARCHDESIGN

RB ARCHDESIGN
RB ARCHDESIGN
RB ARCHDESIGN

Модные сейчас декоративные подносы пришли к нам из арабской традиции, они имеют металлическую основу и орнамент на стенках, а также металлические ручки. Иногда у них есть зеркальное или стеклянное дно, что тоже очень красиво. Но главное, что декоративные подносы сейчас используются не только в столовой и на кухне или для завтрака в постель, но также и для организации мелочей на туалетном столике в будуаре, аксессуаров в ванной, декора в гостиной и даже для канцелярии на письменном столе.

​Квадратные стеклянные вазы

Aztec Cube Terrarium as Stunning Table Centrepiece The Urban Botanist Озеленение
The Urban Botanist

Aztec Cube Terrarium as Stunning Table Centrepiece

The Urban Botanist
The Urban Botanist
The Urban Botanist

В форме кубов или многоугольников, эти вазы, которые еще часто называются террариумами, очень популярны в последние сезоны. Они используются для декоративных экспозиций из керамики и стекла, а также как настоящие террариумы для суккулентов, очитков или других миниатюрных растений.

​Этническая посуда

homify ГостинаяАксессуары и декорации
homify

homify
homify
homify

Турецкая, марокканская, греческая и другая посуда с арабским влиянием все чаще появляется у нас на столах уже в виде трендового декора, а вовсе не как дань классической культуре. Стекло, металл, орнаменты и позолота, подсвечники и блюда, сахарницы и маленькие тарелочки для сервировки стола с оливками и овощами – все это становится частью современной жизни в трендовой манере.

​Минералы в интерьере

Residence in the Italian countryside, Diff.Studio Diff.Studio Ванная комната в эклектичном стиле
Diff.Studio

Residence in the Italian countryside

Diff.Studio
Diff.Studio
Diff.Studio

Три основных минерала, которые используются в интерьере – агат, малахит и аметист (первый на фотографии выше), становятся со временем только все более популярными. Ниже мы представляем краткую характеристику на них, основные цвета и рельеф, по которому их можно будет узнать.

Агат чаще всего используется для столешниц в срезе, имея узор из рваных концентрических кругов, почти как у ствола дерева. Агат может быть голубым, сиреневым, пурпурным, темно-синим или бирюзово-голубым.

Малахит может быть только зеленым и в срезе имеет узор из почти идеально ровных концентрических кругов, будто смазанных маслом и иногда овальных.

Аметист имеет цвет от нежно-розового до пурпурного и фиолетового и заметно отличается от других минералов. В украшении и декоре он используется не в срезе, а в виде сросшихся между собой кристаллов на подложке из другого камня. Друзой аметиста можно украсить консольный столик в прихожей, письменный стол и лучше, если на нее будет падать солнечный свет.

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​Декоративные ниши

Визуализация: квартира в Петербурге , OK Interior Design OK Interior Design Спальня в стиле модерн
OK Interior Design

Визуализация: квартира в Петербурге

OK Interior Design
OK Interior Design
OK Interior Design

Все знают, что гипсокартон в отделке позволяет создать декоративные ниши, которые могут очень красиво украсить интерьер. Но дело здесь не только в хранении книг, вазочек и памятных сувениров из Турции, но и в огромном количестве возможностей! Так, например, дизайнер Олег Куркин создал в такой нише волшебный фальш-камин с зеркальной стеной, просто фантастически отражающей пламя свечей!

​Практичное декорирование

Визуализация: квартира в Петербурге , OK Interior Design OK Interior Design Ванная комната в стиле модерн
OK Interior Design

Визуализация: квартира в Петербурге

OK Interior Design
OK Interior Design
OK Interior Design

В маленьких комнатах дизайн становится очень практичным и используется для того, чтобы создать удобный образ жизни. Так, в этом удивительном туалетном столике для раковины прячется… стиральная машина!

​Эстетика аристократии

Квартира для большой семьи в сталинке., Котова Ольга Котова Ольга Спальня в скандинавском стиле Желтый
Котова Ольга

Квартира для большой семьи в сталинке.

Котова Ольга
Котова Ольга
Котова Ольга

Для некоторых новостроек с классическими нотками, сталинок и любых других подходящих квартир все чаще владельцами выбирается аристократичный стиль для их оформления. Некоторые выбирают готичный стиль, другие – транситионал или классику, в целом получая современный, но при этом очень атмосферный интерьер!

​Встроенные стеллажи

Визуализации проекта Удалёнки в Москве, Alyona Musina Alyona Musina Гостиная в стиле модерн
Alyona Musina

Визуализации проекта Удалёнки в Москве

Alyona Musina
Alyona Musina
Alyona Musina

Особенно популярные в американском стиле транситионал встроенные деревянные стеллажи смотрятся очень красиво – они будто обрамляют зону мягкой мебели, каминный портал или зону TV, создавая уникальный уютный настрой.

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