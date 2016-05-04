​10 идей трендового декора в дизайне квартиры!

Три основных минерала, которые используются в интерьере – агат, малахит и аметист (первый на фотографии выше), становятся со временем только все более популярными. Ниже мы представляем краткую характеристику на них, основные цвета и рельеф, по которому их можно будет узнать.

Агат чаще всего используется для столешниц в срезе, имея узор из рваных концентрических кругов, почти как у ствола дерева. Агат может быть голубым, сиреневым, пурпурным, темно-синим или бирюзово-голубым.

Малахит может быть только зеленым и в срезе имеет узор из почти идеально ровных концентрических кругов, будто смазанных маслом и иногда овальных.

Аметист имеет цвет от нежно-розового до пурпурного и фиолетового и заметно отличается от других минералов. В украшении и декоре он используется не в срезе, а в виде сросшихся между собой кристаллов на подложке из другого камня. Друзой аметиста можно украсить консольный столик в прихожей, письменный стол и лучше, если на нее будет падать солнечный свет.