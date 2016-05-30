Впечатляющие примеры напольного покрытия

В оригинальном интерьерном решении не бывает мелочей, тем более что обширную поверхность пола незначительным элементом пространства никоим образом не назвать. Напольное покрытие вполне может сыграть и солирующую роль в помещении, на фоне которого уже будут дополнять общую картину другие части композиции.
Взамен натуральной древесины для отделки пола можно использовать современные варианты ламината. Поверхность такого напольного покрытия более вариативна по своему дизайну, это может быть как рисунок текстуры древесины, так и плитки, камня, да и любое художественное изображение. Например, модным трендом в коллекциях ламината стали граффити, имитация потертых винтажных досок с штампами и отпечатками. А для любителей фактурности натурального дерева производители ламината предлагают специализированные коллекции, неровная поверхность которых так похожа на структуру природных пород древесины, состаренных потрескавшихся досок, переливов оттенков.
Многообразие оттенков гранита и изысканность мрамора, рельефный сланец и теплый песчаник, благородный оникс и доломит – каменная отделка пола вполне может стать ярчайшим акцентом любого стиля в интерьере. Также богат и выбор фактуры каменного пола: гладкий полированный, матовый шлифованный, грубоватый пиленный срез плит, точечный или термообработанный, искусственное состаривание
антик, облицовка поверхности камня поталью, обработка различными химическими составами для получения эффекта
мокрого камня.
Деревянный пол – это всегда элемент роскоши в интерьере, который выглядит и благородно, и уютно. Текстура и оттенок, прочность и износостойкость отделки пола натуральным деревом зависит от его породы. Наиболее популярные для использования такие породы древесины, как дуб, вишня, клен, орех. Для создания элитных интерьеров используется отделка пола и более редкими видами, такими как тик, бразильская вишня, канадский клён.
Прочность деревянного пола можно определить показателем твёрдости по Бринеллю, чем он выше, тем твёрже дерево. Согласно этому параметру клен, например, имеет индекс 4,8, ясень – 4,1, бук – 3,8, а вишня – 3,7.
Также как натуральную древесины с успехом можно заменить ламинатом, вместо природного камня производители разрабатывают его искусственные аналоги, не уступающие по качеству. Так, искусственный мрамор изготавливается из мраморной пыли и высокопрочной полиэфирной смолы в процессе, который состоит из нескольких этапов. Получаемый материал даже прочнее натурального мрамора. Агломерированный мрамор имеет столь же большое разнообразие цветов и узоров, как и натуральный, причем в одной партии он имеет одинаковый оттенок, поэтому не требуется подбора плит по рисунку. Чаще других можно встретить бледно-розовые сорта под мрамор и темно-зеленые под малахит. Производятся даже такие редкие для натурального мрамора цвета, как ярко-синий, голубой, а также имитирующие натуральные мраморы Rosa Perlino и Rosso Verona, разработка которых на территории Италии в настоящее время прекращена. А полупрозрачный искусственный мрамор, имитирующий структуру оникса благодаря своей способности пропускать световые волны, дает возможность создания весьма креативных форм подсветки.
С помощью своеобразия рустикальной текстуры плитки можно придать городскому ультрамодному интерьеру в стиле хай-тек ноты природной необузданности, убрав излишнюю технологическую выхолощеность, акцентировать естественность минимализма, довести до совершенства стилистику кантри. Использовать для этого можно как искусственно состаренные материалы – шероховатые плиты керамогранита, керамики, так и действительно старые плитки с их неповторимыми узорами, терракотовыми оттенками и потертой поверхностью.
Пол в комнатах, похожий на старинную брусчатку из прямоугольников кирпича откроет новые грани вашего интерьера. Для такого декора используется как современный клинкерный кирпич, так и специальные отшлифованные в мастерских пластины старинного кирпича. Такое покрытие можно укладывать с минимальными швами и покрывать по желанию тонированным износоустойчивым лаком, использовать внутренние части, или делать пол из подлинных сторон старинного кирпича, укладывать ложком или плашкой, использовать паркетные кладки или обычные прямоугольные рисунки.