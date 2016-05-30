Впечатляющие примеры напольного покрытия

Деревянный пол – это всегда элемент роскоши в интерьере, который выглядит и благородно, и уютно. Текстура и оттенок, прочность и износостойкость отделки пола натуральным деревом зависит от его породы. Наиболее популярные для использования такие породы древесины, как дуб, вишня, клен, орех. Для создания элитных интерьеров используется отделка пола и более редкими видами, такими как тик, бразильская вишня, канадский клён.

Прочность деревянного пола можно определить показателем твёрдости по Бринеллю, чем он выше, тем твёрже дерево. Согласно этому параметру клен, например, имеет индекс 4,8, ясень – 4,1, бук – 3,8, а вишня – 3,7.