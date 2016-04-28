Эксклюзивный дом-вилла

Открытая планировка помещений на первом этаже стала возможной благодаря имеющейся большой площади и немалым по размеру окнам, откуда открывается великолепный вид на идеальные окрестности. Кроме того, весь интерьер утопает в естественном освещении, в связи с этим пространство становится более просторным и воздушным. Здесь мы видим гостиную открытого плана и столовую с современным камином, который создает уютную атмосферу. Он также является особенной и уникальной деталью в доме – камин может поворачиваться в нужную вам сторону в зависимости от вашего настроения, либо к обеденному столу, либо к гостиной.