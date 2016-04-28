Эксклюзивный дом-вилла

Когда дело доходит до дома вашей мечты, которого достигают годами, вам вряд ли захочется идти на компромиссы. Так было и с семьей Вернер, которая начала исполнять свою мечту, купив земельный участок вблизи города Бад-Брюккенау. Создавать для них дом мечты взялись специалисты из Albert-Haus. В итоге был построен эксклюзивный семейный дом в стиле виллы, который соответствует всем индивидуальным потребностям и идеям заказчиков.
Кроме обширного сада, в глаза также бросается большой дом, который отлично располагается на открытой местности земельного участка, выгодно подчеркивая свое расположение. Заказчики хотели получить просторный дом с большими окнами и прекрасно освещаемыми светлыми комнатами, с классической крышей в стиле вилл и мансардными окнами и эркерами, которые имеют весьма современный вид. Важным преимуществом сада является большая солнечная терраса, которая в хорошую погоду станет центром семейной жизни.
Открытая планировка помещений на первом этаже стала возможной благодаря имеющейся большой площади и немалым по размеру окнам, откуда открывается великолепный вид на идеальные окрестности. Кроме того, весь интерьер утопает в естественном освещении, в связи с этим пространство становится более просторным и воздушным. Здесь мы видим гостиную открытого плана и столовую с современным камином, который создает уютную атмосферу. Он также является особенной и уникальной деталью в доме – камин может поворачиваться в нужную вам сторону в зависимости от вашего настроения, либо к обеденному столу, либо к гостиной.
Наличие эксклюзивных удобств в интерьере и практической функциональности было очень важно для семьи заказчиков. Таким образом, современная кухня воплощает собой современный дизайн, располагает комфортабельными высокотехнологичными устройствами, сверх того также предлагает много места для хранения и рабочее место для приятного и простого использования.
Семейный дом имеет наверху две просторные, современные ванные комнаты, которые удовлетворяют все желания и обещают комфорт – одна для родителей и одна для детей. Четкие линии, элегантные детали, много света и высококачественные материалы создают общую неповторимую картину и способствуют отдыху и расслаблению. Наряду со спальнями и ванными комнатами наверху также есть гардеробная и помещение сауны и тренажерного зала прямо над гаражом.
Вот так презентабельно может выглядеть на сегодняшний день дом-вилла. При взгляде спереди мы видим более очевидно внушительный размер дома, составляющий 284 кв. м. Также стоит отметить те детали, которые хозяева хотели индивидуально оформить, это крытый гараж, который соединен таким образом с домом, гостиная, дополнительно расширенная, и наличие на втором этаже дома тренажерного зала с сауной.