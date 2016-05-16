Ошибки при декорировании спальни

Спальня – не просто место для сна. Это укромный уголок, в котором мы можем спрятаться от повседневной суеты, от забот и страхов. Чтобы чувствовать себя комфортно в этом маленьком мирке, нужно создать в нем атмосферу уюта. Она же зависит не только от тепла и чистоты, но и от декора, который, кстати, очень легко испортить.
Осмотритесь – действительно ли вам на 100% комфортно в своей спальне? Даже если вы ответили утвердительно, но перед этим колебались хотя бы пару секунд, значит, что-то пора менять. Специально для вас Homify подготовил несколько простых, но полезных рекомендаций по грамотному обустройству своей спаленки.
Размер и форма ковра важны не только в плане удобства. Нередко он может портить весь вид комнаты, создавая диспропорции в расположении вещей и сильно бросаясь в глаза своей неуместностью.
Дизайнеры рекомендуют выбирать для спальни небольшой коврик – он выглядит стильно и лаконично. Размер его зависит от площади комнаты и габаритов вашей кровати. Желательно, чтобы ковер покрывал как 50-70 см прикроватной области с каждой стороны ложа. Еще одно правило – чем ковер пушистее, тем меньше он должен быть.
Не у всех есть возможность отвести отдельную комнату для хранения одежды, поэтому спальня зачастую является и гардеробной. И это ее нередко губит – переполненный шкаф, разложенные на стульях и развешенные на каждом крюке вещи несовместимы с уютом. Научитесь грамотно хранить одежду и другие пожитки, чтобы они не захламляли пространство.
Заведите еще один вместительный комод для белья. Заведите привычку убирать неактуальные в текущем сезоне вещи на антресоли или в кладовку. Регулярно проводите ревизию в своих шкафах и безжалостно выбрасывайте одежду, которую больше не носите.
Самый лучший способ испортить спальню взрослого человека – разбросать по ней мягкие игрушки или развесить на стенах постеры. Нет, это не мило и не забавно – это чистейшая безвкусица, от которой нужно избавляться. Если плюшевых монстров в комнате молодой женщины еще можно стерпеть, то плакаты выглядят дешево и вульгарно.
А вот удачно подобранные картины добавят комнате шарма. Многим этот прием кажется старомодным, и очень зря. Работы некоторых современных художников несут в себе куда больше драйва, эмоций и экспрессии, чем самые смелые плакаты с изображением нечесаных рок-музыкантов.
Как и гардеробная, отдельный рабочий кабинет доступен не всем – в небольших домах и квартирах трудно отвести под него комнату. Поэтому компьютер вместе со всеми своими составляющими зачастую обитает где? Правильно – в спальне. К нему нередко присоединяется телевизор, стереосистема, игровая приставка, всевозможные проигрыватели.
Саму технику запросто можно разместить на полочках и столиках, а вот многочисленные провода образуют на полу настоящие змеиные клубки. Они не только портят вид, но и постоянно попадаются под ноги, что небезопасно и для вас, и для самих шнуров. Поэтому, если в вашей спальне есть техника, постарайтесь разместить ее так, чтобы провода были компактно и надежно спрятаны.
Ввиду отсутствия рабочего кабинета в спальне часто поселяется не только компьютер, но и весь рабочий стол вместе с документами, книгами, всевозможными канцелярскими принадлежностями и сопутствующим мусором. Стоит ли говорить, как этот локальный хаос портит общий вид спальни?
Купите специальные папки и боксы для документов, сделайте отдельные полочки для книг. Ручки и карандаши ставьте в стакан или убирайте в выдвижной ящик. Под столом поставьте корзину для мусора, а сам стол оформите так, чтобы он не выглядел слишком по-офисному. Поставьте на него вазу с сухоцветами или красивыми искусственными цветами, фоторамку с любимым семейным снимком, симпатичную статуэтку.
Большинство из нас с детства знает, что разбрасывать по дому грязные вещи – дурная привычка. Но далее аккуратно сложенные стопочкой, они ужасно портят собой интерьер. Постепенно скапливаясь на кровати, стульях или на полу, горы одежды совсем не облагораживают спальню.
Если в вашей ванной нет места для корзины с грязным бельем, так уж и быть – поставьте ее в спальне. Необязательно выбирать пластиковый ящик, как в ближайшей прачечной – вы можете купить симпатичную плетеную модель, которая не только избавит вас от беспорядка, но даже украсит интерьер.
Простыни и покрывала с цветочным или анималистичным принтом – моветон, который остался где-то в начале 2000-х. Кровать должна одним своим видом умиротворять и успокаивать, а не отпугивать, словно пестрая ядовитая бабочка. Кроме того, постельное белье довольно быстро линяет, и уже после нескольких стирок узоры могут выглядеть непрезентабельно.
Поэтому оставьте яркие цвета и замысловатые рисунки для летних платьев, а для постельного белья предпочтите светлые, нежные тона. Небольшой цветовой акцент в виде пары броских подушек или маленького покрывальца допустим, но не более того.