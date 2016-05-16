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Ошибки при декорировании спальни

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
ColoredSHAPE - wall lamp, Sabrina Fossi Design Sabrina Fossi Design Спальная комната Освещение
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Спальня – не просто место для сна. Это укромный уголок, в котором мы можем спрятаться от повседневной суеты, от забот и страхов. Чтобы чувствовать себя комфортно в этом маленьком мирке, нужно создать в нем атмосферу уюта. Она же зависит не только от тепла и чистоты, но и от декора, который, кстати, очень легко испортить.

Осмотритесь – действительно ли вам на 100% комфортно в своей спальне? Даже если вы ответили утвердительно, но перед этим колебались хотя бы пару секунд, значит, что-то пора менять. Специально для вас Homify подготовил несколько простых, но полезных рекомендаций по грамотному обустройству своей спаленки.

Неправильный размер ковра

Fairways at the Bishops Avenue, Celia Sawyer Luxury Interiors Celia Sawyer Luxury Interiors Спальня в стиле модерн
Celia Sawyer Luxury Interiors

Fairways at the Bishops Avenue

Celia Sawyer Luxury Interiors
Celia Sawyer Luxury Interiors
Celia Sawyer Luxury Interiors

Размер и форма ковра важны не только в плане удобства. Нередко он может портить весь вид комнаты, создавая диспропорции в расположении вещей и сильно бросаясь в глаза своей неуместностью.

Дизайнеры рекомендуют выбирать для спальни небольшой коврик – он выглядит стильно и лаконично. Размер его зависит от площади комнаты и габаритов вашей кровати. Желательно, чтобы ковер покрывал как 50-70 см прикроватной области с каждой стороны ложа. Еще одно правило – чем ковер пушистее, тем меньше он должен быть.

Переполненная гардеробная

Apto Zanon, Camila Chalon Arquitetura Camila Chalon Arquitetura Гардеробная в классическом стиле Белый
Camila Chalon Arquitetura

Camila Chalon Arquitetura
Camila Chalon Arquitetura
Camila Chalon Arquitetura

Не у всех есть возможность отвести отдельную комнату для хранения одежды, поэтому спальня зачастую является и гардеробной. И это ее нередко губит – переполненный шкаф, разложенные на стульях и развешенные на каждом крюке вещи несовместимы с уютом. Научитесь грамотно хранить одежду и другие пожитки, чтобы они не захламляли пространство.

Заведите еще один вместительный комод для белья. Заведите привычку убирать неактуальные в текущем сезоне вещи на антресоли или в кладовку. Регулярно проводите ревизию в своих шкафах и безжалостно выбрасывайте одежду, которую больше не носите.

Плакаты без рамок

Art Everywhere, JUNIQE JUNIQE Спальня в стиле модерн
JUNIQE

JUNIQE
JUNIQE
JUNIQE

Самый лучший способ испортить спальню взрослого человека – разбросать по ней мягкие игрушки или развесить на стенах постеры. Нет, это не мило и не забавно – это чистейшая безвкусица, от которой нужно избавляться. Если плюшевых монстров в комнате молодой женщины еще можно стерпеть, то плакаты выглядят дешево и вульгарно.

А вот удачно подобранные картины добавят комнате шарма. Многим этот прием кажется старомодным, и очень зря. Работы некоторых современных художников несут в себе куда больше драйва, эмоций и экспрессии, чем самые смелые плакаты с изображением нечесаных рок-музыкантов.

Множество шнуров

ColoredSHAPE Sabrina Fossi Design Спальная комната Освещение
Sabrina Fossi Design

ColoredSHAPE

Sabrina Fossi Design
Sabrina Fossi Design
Sabrina Fossi Design

Как и гардеробная, отдельный рабочий кабинет доступен не всем – в небольших домах и квартирах трудно отвести под него комнату. Поэтому компьютер вместе со всеми своими составляющими зачастую обитает где? Правильно – в спальне. К нему нередко присоединяется телевизор, стереосистема, игровая приставка, всевозможные проигрыватели.

Саму технику запросто можно разместить на полочках и столиках, а вот многочисленные провода образуют на полу настоящие змеиные клубки. Они не только портят вид, но и постоянно попадаются под ноги, что небезопасно и для вас, и для самих шнуров. Поэтому, если в вашей спальне есть техника, постарайтесь разместить ее так, чтобы провода были компактно и надежно спрятаны.

Беспорядок на столе

Фантазия, he.d group he.d group Спальня в стиле лофт Бежевый
he.d group

Фантазия

he.d group
he.d group
he.d group

Ввиду отсутствия рабочего кабинета в спальне часто поселяется не только компьютер, но и весь рабочий стол вместе с документами, книгами, всевозможными канцелярскими принадлежностями и сопутствующим мусором. Стоит ли говорить, как этот локальный хаос портит общий вид спальни?

Купите специальные папки и боксы для документов, сделайте отдельные полочки для книг. Ручки и карандаши ставьте в стакан или убирайте в выдвижной ящик. Под столом поставьте корзину для мусора, а сам стол оформите так, чтобы он не выглядел слишком по-офисному. Поставьте на него вазу с сухоцветами или красивыми искусственными цветами, фоторамку с любимым семейным снимком, симпатичную статуэтку.

Гора грязного белья

COLLADO MEDIANO, ESTER SANCHEZ LASTRA ESTER SANCHEZ LASTRA Спальня в стиле модерн
ESTER SANCHEZ LASTRA

ESTER SANCHEZ LASTRA
ESTER SANCHEZ LASTRA
ESTER SANCHEZ LASTRA

Большинство из нас с детства знает, что разбрасывать по дому грязные вещи – дурная привычка. Но далее аккуратно сложенные стопочкой, они ужасно портят собой интерьер. Постепенно скапливаясь на кровати, стульях или на полу, горы одежды совсем не облагораживают спальню.

Если в вашей ванной нет места для корзины с грязным бельем, так уж и быть – поставьте ее в спальне. Необязательно выбирать пластиковый ящик, как в ближайшей прачечной – вы можете купить симпатичную плетеную модель, которая не только избавит вас от беспорядка, но даже украсит интерьер.

Слишком яркое постельное белье

Bedding, bluebellgray bluebellgray Спальная комната Текстиль
bluebellgray

Bedding

bluebellgray
bluebellgray
bluebellgray

Простыни и покрывала с цветочным или анималистичным принтом – моветон, который остался где-то в начале 2000-х. Кровать должна одним своим видом умиротворять и успокаивать, а не отпугивать, словно пестрая ядовитая бабочка. Кроме того, постельное белье довольно быстро линяет, и уже после нескольких стирок узоры могут выглядеть непрезентабельно.

Поэтому оставьте яркие цвета и замысловатые рисунки для летних платьев, а для постельного белья предпочтите светлые, нежные тона. Небольшой цветовой акцент в виде пары броских подушек или маленького покрывальца допустим, но не более того.

Проект европейского дома с мансардой
Чего вы посоветуете избегать, чтобы не допустить ошибок при декорировании спальни?

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