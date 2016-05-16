Ошибки при декорировании спальни

Спальня – не просто место для сна. Это укромный уголок, в котором мы можем спрятаться от повседневной суеты, от забот и страхов. Чтобы чувствовать себя комфортно в этом маленьком мирке, нужно создать в нем атмосферу уюта. Она же зависит не только от тепла и чистоты, но и от декора, который, кстати, очень легко испортить.

Осмотритесь – действительно ли вам на 100% комфортно в своей спальне? Даже если вы ответили утвердительно, но перед этим колебались хотя бы пару секунд, значит, что-то пора менять. Специально для вас Homify подготовил несколько простых, но полезных рекомендаций по грамотному обустройству своей спаленки.