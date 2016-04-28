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Жизнь на волнах: когда лодка – ваш дом

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
ДОМ НА ВОДЕ, TOCHKA TOCHKA
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Зачитываясь бессмертным произведением Джерома К. Джерома, многие из нас мечтали уподобиться его героям и отправиться в долгое и увлекательное путешествие на лодке. Это же чертовски заманчиво – снарядить судно всем необходимым и неделями не причаливать к берегу, наслаждаясь собственной независимостью и красотой водной стихии.

Сегодня осуществить эту романтическую мечту проще, чем когда-либо – хаусботы, они же плавучие дома, становятся все более популярными. На такой лодке вы сможете не только путешествовать, но и жить постоянно! Homify расскажет, как обустроиться на судне с максимальным комфортом.

С чего начать?

Commercial and public green roofs, Organic Roofs Organic Roofs Дома в стиле модерн
Organic Roofs

Commercial and public green roofs

Organic Roofs
Organic Roofs
Organic Roofs

Многие люди уже отказались от обычных домов в пользу плавучих. Для одних это просто дань моде, для других – способ самовыражения, для третьих – потребность в некотором отшельничестве, а для четвертых – способ сэкономить. Даже некоторые знаменитости сменили квартиры на хаусботы – например, культовый английский художник Дэмьен Херст.

Для начала подумайте над тем, для чего это нужно вам – стремитесь вы к тишине и одиночеству, жаждете приключений или кардинальных перемен в жизни. Покупка хаусбота – очень ответственный шаг, и если вы не уверены, то лучше либо повременить с этим, либо иметь запасной вариант – обычный дом или квартиру.

Сколько это стоит?

ДОМ НА ВОДЕ, TOCHKA TOCHKA
TOCHKA

ДОМ НА ВОДЕ

TOCHKA
TOCHKA
TOCHKA

Стоимость хаусбота зависит от множества факторов – его размера, материалов, наличия мотора и его характеристик, комфортабельности. Самые дешевые плавучие домики пришвартованы к берегу, чтобы иметь постоянное подключение к водопроводу и электросети. Мотора они не имеют, поэтому путешественникам такой вариант не подойдет.

При этом многие современные модели не только оснащены мощным мотором, но и имеют автономную систему энергообеспечения. Они хороши как для комфортного проживания, так и для продолжительных водных странствий. К тому же, такой дом помогает порядочно сэкономить на коммунальных услугах, хотя и влечет за собой другие траты – постоянное пополнение запасов горючего, ремонтные работы, аренда причала и прочее. Ах, да – не забудьте о страховке!

Ближе к природе

WaterNest, Giancarlo Zema Design Group Giancarlo Zema Design Group Деревянные дома
Giancarlo Zema Design Group

WaterNest

Giancarlo Zema Design Group
Giancarlo Zema Design Group
Giancarlo Zema Design Group

Знаете, почему плавучие дома так популярны среди художников и фотографов? Правильно – из-за возможности постоянно менять пейзаж за окном и общаться с природой. В любой момент совершить путешествие в отдаленное, безлюдное место с живописными берегами? Запросто. Порыбачить, не отходя от собственного дома? Да пожалуйста.

Конечно, все это возможно только в том случае, если вы живете в красивой и относительно чистой местности. Важны и климатические условия – если в вашем краю 5-7 месяцев в году водоемы покрыты льдом, хаусбот принесет больше хлопот, нежели удовольствия.

Свобода!

Floating Office on a 1941 WWII Ferro Cement Barge, Märraum Märraum Конференц-центры в стиле лофт Офисные помещения
Märraum

Floating Office on a 1941 WWII Ferro Cement Barge

Märraum
Märraum
Märraum

Плавучий дом – мечта интроверта. Согласитесь – прекрасно находиться вне зоны досягаемости людей, общение с которыми не приносит радости. Даже с надоевшими соседями вы всегда можете распрощаться, просто уплыв куда-нибудь подальше.

Впрочем, любителям шумных увеселений открывается еще одна грань свободы – отсутствие обязательств перед все теми же соседями. Вы можете в любой момент устроить вечеринку с множеством веселых гостей, не причинив окружающим никакого беспокойства.

Лучшие материалы для строительства хаусбота

Kevell ...The Ecological Home Floating Habitats T/A AQUASHELL Дома в стиле минимализм
Floating Habitats T/A AQUASHELL

Kevell… The Ecological Home

Floating Habitats T/A AQUASHELL
Floating Habitats T/A AQUASHELL
Floating Habitats T/A AQUASHELL

Строительство хаусбота – дело тонкое, поэтому лучше всего обратиться к специалисту. Но в выборе материалов вы все равно будете принимать непосредственное участие, поэтому без мониторинга рынка никак не обойтись.

Выбирайте материалы, обладающие наивысшими показателями прочности и жесткости при небольшой массе. Кроме того, позаботьтесь о хорошей влагоизоляции. Даже если земноводные и были одними из далеких предков человека, вы точно не лягушка, и жить в условиях постоянной сырости вам не понравится.

Недостатки плавучих домов

Hausboot am Eilbekkanal Hamburg, DFZ Architekten DFZ Architekten Дома в классическом стиле
DFZ Architekten

DFZ Architekten
DFZ Architekten
DFZ Architekten

Первое, что нужно учесть эстетам – плавучий дом не всегда может быть таким же красивым, как «сухопутный». Существует ряд требований к технологии строительства – к архитектуре постройки, выбору материалов. Еще один нюанс – обратная сторона независимости. Если вам вдруг понадобится срочная медицинская помощь, карете скорой помощи не всегда удастся до вас добраться.

К тому же, в хаусботе гораздо труднее организовать канализационную систему, соответствующую санитарным нормам. Если ваш дом будет постоянно находиться в пришвартованном состоянии, особых проблем не возникнет, а вот с путешествующим жилищем дела обстоят сложнее.

Дом-сказка в райском тропическом саду
А как вам жизнь на волнах? Хотели бы вы жить в плавучем доме?

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