Жизнь на волнах: когда лодка – ваш дом

Зачитываясь бессмертным произведением Джерома К. Джерома, многие из нас мечтали уподобиться его героям и отправиться в долгое и увлекательное путешествие на лодке. Это же чертовски заманчиво – снарядить судно всем необходимым и неделями не причаливать к берегу, наслаждаясь собственной независимостью и красотой водной стихии.

Сегодня осуществить эту романтическую мечту проще, чем когда-либо – хаусботы, они же плавучие дома, становятся все более популярными. На такой лодке вы сможете не только путешествовать, но и жить постоянно! Homify расскажет, как обустроиться на судне с максимальным комфортом.