Жизнь на волнах: когда лодка – ваш дом

Зачитываясь бессмертным произведением Джерома К. Джерома, многие из нас мечтали уподобиться его героям и отправиться в долгое и увлекательное путешествие на лодке. Это же чертовски заманчиво – снарядить судно всем необходимым и неделями не причаливать к берегу, наслаждаясь собственной независимостью и красотой водной стихии.
Сегодня осуществить эту романтическую мечту проще, чем когда-либо – хаусботы, они же плавучие дома, становятся все более популярными. На такой лодке вы сможете не только путешествовать, но и жить постоянно! Homify расскажет, как обустроиться на судне с максимальным комфортом.
Многие люди уже отказались от обычных домов в пользу плавучих. Для одних это просто дань моде, для других – способ самовыражения, для третьих – потребность в некотором отшельничестве, а для четвертых – способ сэкономить. Даже некоторые знаменитости сменили квартиры на хаусботы – например, культовый английский художник Дэмьен Херст.
Для начала подумайте над тем, для чего это нужно вам – стремитесь вы к тишине и одиночеству, жаждете приключений или кардинальных перемен в жизни. Покупка хаусбота – очень ответственный шаг, и если вы не уверены, то лучше либо повременить с этим, либо иметь запасной вариант – обычный дом или квартиру.
Стоимость хаусбота зависит от множества факторов – его размера, материалов, наличия мотора и его характеристик, комфортабельности. Самые дешевые плавучие домики пришвартованы к берегу, чтобы иметь постоянное подключение к водопроводу и электросети. Мотора они не имеют, поэтому путешественникам такой вариант не подойдет.
При этом многие современные модели не только оснащены мощным мотором, но и имеют автономную систему энергообеспечения. Они хороши как для комфортного проживания, так и для продолжительных водных странствий. К тому же, такой дом помогает порядочно сэкономить на коммунальных услугах, хотя и влечет за собой другие траты – постоянное пополнение запасов горючего, ремонтные работы, аренда причала и прочее. Ах, да – не забудьте о страховке!
Знаете, почему плавучие дома так популярны среди художников и фотографов? Правильно – из-за возможности постоянно менять пейзаж за окном и общаться с природой. В любой момент совершить путешествие в отдаленное, безлюдное место с живописными берегами? Запросто. Порыбачить, не отходя от собственного дома? Да пожалуйста.
Конечно, все это возможно только в том случае, если вы живете в красивой и относительно чистой местности. Важны и климатические условия – если в вашем краю 5-7 месяцев в году водоемы покрыты льдом, хаусбот принесет больше хлопот, нежели удовольствия.
Плавучий дом – мечта интроверта. Согласитесь – прекрасно находиться вне зоны досягаемости людей, общение с которыми не приносит радости. Даже с надоевшими соседями вы всегда можете распрощаться, просто уплыв куда-нибудь подальше.
Впрочем, любителям шумных увеселений открывается еще одна грань свободы – отсутствие обязательств перед все теми же соседями. Вы можете в любой момент устроить вечеринку с множеством веселых гостей, не причинив окружающим никакого беспокойства.
Строительство хаусбота – дело тонкое, поэтому лучше всего обратиться к специалисту. Но в выборе материалов вы все равно будете принимать непосредственное участие, поэтому без мониторинга рынка никак не обойтись.
Выбирайте материалы, обладающие наивысшими показателями прочности и жесткости при небольшой массе. Кроме того, позаботьтесь о хорошей влагоизоляции. Даже если земноводные и были одними из далеких предков человека, вы точно не лягушка, и жить в условиях постоянной сырости вам не понравится.
Первое, что нужно учесть эстетам – плавучий дом не всегда может быть таким же красивым, как «сухопутный». Существует ряд требований к технологии строительства – к архитектуре постройки, выбору материалов. Еще один нюанс – обратная сторона независимости. Если вам вдруг понадобится срочная медицинская помощь, карете скорой помощи не всегда удастся до вас добраться.
К тому же, в хаусботе гораздо труднее организовать канализационную систему, соответствующую санитарным нормам. Если ваш дом будет постоянно находиться в пришвартованном состоянии, особых проблем не возникнет, а вот с путешествующим жилищем дела обстоят сложнее.