8 шагов к скандинавскому минимализму в стиле топовых примеров Instagram

Парадокс яркости скандинавского минимализма притягивает словно магнит – этот стиль и простой, и оригинальный одновременно. Вам тоже хотелось бы преобразить свое рабочее место по примеру интерьеров с обложки? Несколько несложных советов от дизайнеров помогут вам преобразовать обычное пространстве в нечто более стильное.
Белый цвет – это лейтмотив скандинавского минимализма. Возможно, у многих такое цветовое решение может вызывать опасения оказаться скучным и унылым, но есть смысл доверится скандинавской стилистике. Белый фон в сочетании с другими элементами этого лаконичного северного стиля приобретает совершенно волшебные свойства: оттеняет фактуру натуральных материалов, функциональную красоту предметов интерьера и наполняет даже самое небольшое пространство легкостью и светом.
Скандинавский стиль хотя и лаконичен, но уделяет первостепенное место функциональности и удобству мебели. Конструкции таких предметов ярко отличаются своей эргономичной формой, четкостью линий, легкостью деталей. В противовес вычурности и театральности строгий скандинавский стиль умело подчеркивает красоту практичности и изобретательности.
На фоне светлого минималистичного интерьера пара ярких цветовых акцентов с позитивной энергией великолепно отразят вашу индивидуальность, помогут настроиться на работу и подарят заряд бодрости и жизнестойкости. Это могут быть постеры в стиле поп-арт, графичные композиции в стиле кубизма, веселые детские рисунки, фотографии и картины ваших любимых пейзажей, да и просто – воодушевляющие фразы, юмористичные зарисовки житейских будней.
Доску с заметками на стене можно превратить в настоящий арт-объект: составить графический рисунок из листов для записей, добавить фотографии ваших прошлых или желаемых путешествий, нарисовать дом мечты, повесить грифельную доску и цветными мелками подчеркивать все сделанные за день дела, придавая себе сил на свершение новых трудовых подвигов.
Природная зелень домашних растений будет как нельзя кстати в любой комнате, а для минимализма рабочего места она станет вдвойне приятным дополнением, оживит белые стены. Не стоит ставить себе непосильные задачи по выращиванию целой оранжереи. Идеальным зеленым декором для рабочего места станут неприхотливые растения с интересными листьями, компактные и оригинальные.
Домашние нотки интерьеру рабочего места добавит традиционный для скандинавской стилистики уютный текстиль: мягкий коврик с ярким геометричным рисунком, теплый шерстяной плед, подушки с чехлами крупной вязки из хлопковых грубых нитей. Акценты в лаконичном стиле минимализма расставляются точечно, но именно это дает им такую силу в интерьере.
Необходимо отметить, что правильное освещение в скандинавском интерьере имеет очень важное значение. Именно свет и его должное количество придают этому пространству такую свежесть и легкость, а поэтому – света мало не бывает. Скандинавы не довольствуются лишь одним центральным потолочным светильником, используя активное световое зонирование комнаты: над рабочими поверхностями, в уютных уголках для отдыха, в общей зоне для общения. И конечно, если вы хотите обустроить удобное рабочее место лаконичный, но оригинальный светильник на столе или на потолке над столом – обязательный элемент такого интерьера.
Художественный беспорядок?… Совсем не обязательно! Порядок тоже может быть художественным, стильным и не скучным. Запасайтесь заранее удобными органайзерами для документов, яркими папками для бумаг, оригинальными держателями для книг и расставляйте все на полках согласно своей задумке: по цвету, по размеру, по порядку или просто – чтобы нужные бумаги всегда были под рукой.