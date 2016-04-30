Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

8 шагов к скандинавскому минимализму в стиле топовых примеров Instagram

Перла Вереника Перла Вереника
Горшки из бетона Extramiss, Owner /designer Owner /designer Рабочий кабинет Аксессуары и декор
Loading admin actions …

Парадокс яркости скандинавского минимализма притягивает словно магнит – этот стиль и простой, и оригинальный одновременно. Вам тоже хотелось бы преобразить свое рабочее место по примеру интерьеров с обложки? Несколько несложных советов от дизайнеров помогут вам преобразовать обычное пространстве в нечто более стильное.

Покрасить все стены в белый цвет

homify Рабочий кабинет Аксессуары и декор Бумага
homify

homify
homify
homify

Белый цвет – это лейтмотив скандинавского минимализма. Возможно, у многих такое цветовое решение может вызывать опасения оказаться скучным и унылым, но есть смысл доверится скандинавской стилистике. Белый фон в сочетании с другими элементами этого лаконичного северного стиля приобретает совершенно волшебные свойства: оттеняет фактуру натуральных материалов, функциональную красоту предметов интерьера и наполняет даже самое небольшое пространство легкостью и светом.

Выбрать необычный стол и стул в скандинавском стиле

다니카 더블액스책상 F-044, 다니카가구 다니카가구 Рабочий кабинет Письменные столы
다니카가구

다니카가구
다니카가구
다니카가구

Скандинавский стиль хотя и лаконичен, но уделяет первостепенное место функциональности и удобству мебели. Конструкции таких предметов ярко отличаются своей эргономичной формой, четкостью линий, легкостью деталей. В противовес вычурности и театральности строгий скандинавский стиль умело подчеркивает красоту практичности и изобретательности. 

Несколько эффектных принтов с вдохновляющими цитатами

Skandynawskie poddasze nastolatki, UTOO-Pracownia Architektury Wnętrz i Krajobrazu UTOO-Pracownia Architektury Wnętrz i Krajobrazu Рабочий кабинет в скандинавском стиле
UTOO-Pracownia Architektury Wnętrz i Krajobrazu

UTOO-Pracownia Architektury Wnętrz i Krajobrazu
UTOO-Pracownia Architektury Wnętrz i Krajobrazu
UTOO-Pracownia Architektury Wnętrz i Krajobrazu

На фоне светлого минималистичного интерьера пара ярких цветовых акцентов с позитивной энергией великолепно отразят вашу индивидуальность, помогут настроиться на работу и подарят заряд бодрости и жизнестойкости. Это могут быть  постеры в стиле поп-арт,  графичные композиции в стиле кубизма, веселые детские рисунки, фотографии и картины ваших любимых пейзажей, да и просто – воодушевляющие фразы, юмористичные зарисовки житейских будней.

Сделать креативный pinboard на стене – вдохновляющий и системный

Industriedesign - Memoboards, Trash-art Trash-art Рабочий кабинет Аксессуары и декор
Trash-art

Trash-art
Trash-art
Trash-art

Доску с заметками на стене можно превратить в настоящий арт-объект: составить графический рисунок из листов для записей, добавить фотографии ваших прошлых или желаемых путешествий, нарисовать дом мечты, повесить грифельную доску и цветными мелками подчеркивать все сделанные за день дела, придавая себе сил на свершение новых трудовых подвигов. 

Добавить жизнь на ваш рабочий стол с небольшими растениями

Цветочный горшок Extramiss Owner /designer Рабочий кабинет Аксессуары и декор
Owner /designer

Цветочный горшок Extramiss

Owner /designer
Owner /designer
Owner /designer

Природная зелень домашних растений будет как нельзя кстати в любой комнате, а для минимализма рабочего места она станет вдвойне приятным дополнением, оживит белые стены. Не стоит ставить себе непосильные задачи по выращиванию целой оранжереи. Идеальным зеленым декором для рабочего места станут неприхотливые растения с интересными листьями, компактные и оригинальные. 

Добавить яркие текстуры и цвета с уютным пледом или подушкой

Sukhi.es, Sukhi.es Sukhi.es Спальная комната Аксессуары и декор Шерсть Многоцветный
Sukhi.es

Sukhi.es
Sukhi.es
Sukhi.es

Домашние нотки интерьеру рабочего места добавит традиционный для скандинавской стилистики уютный текстиль: мягкий коврик с ярким геометричным рисунком, теплый шерстяной плед, подушки с чехлами крупной вязки из хлопковых грубых нитей. Акценты в лаконичном стиле минимализма расставляются точечно, но именно это дает им такую силу в интерьере. 

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Выбрать идеальное освещение стола

gren light, gunnar søren petersen gunnar søren petersen Рабочий кабинет Освещение Керамика
gunnar søren petersen

gunnar søren petersen
gunnar søren petersen
gunnar søren petersen

Необходимо отметить, что правильное освещение в скандинавском интерьере имеет очень важное значение. Именно свет и его должное количество придают этому пространству такую свежесть и легкость, а поэтому – света мало не бывает. Скандинавы не довольствуются лишь одним центральным потолочным светильником, используя активное световое зонирование комнаты: над рабочими поверхностями, в уютных уголках для отдыха, в общей зоне для общения. И конечно, если вы хотите обустроить удобное рабочее место лаконичный, но оригинальный светильник на столе или на потолке над столом – обязательный элемент такого интерьера.

Аккуратно и красиво организовать хранение папок и книг

Креативные ящики для документов A-partment Рабочий кабинет Аксессуары и декор Многоцветный
A-partment

Креативные ящики для документов

A-partment
A-partment
A-partment

Художественный беспорядок?… Совсем не обязательно! Порядок тоже может быть художественным, стильным и не скучным. Запасайтесь заранее удобными органайзерами для документов, яркими папками для бумаг, оригинальными держателями для книг и расставляйте все на полках согласно своей задумке: по цвету, по размеру, по порядку или просто – чтобы нужные бумаги всегда были под рукой.

Что нужно учесть при выборе сборного дома?
Какие стильные идеи украсят ваше рабочее место?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо