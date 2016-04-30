8 шагов к скандинавскому минимализму в стиле топовых примеров Instagram

Необходимо отметить, что правильное освещение в скандинавском интерьере имеет очень важное значение. Именно свет и его должное количество придают этому пространству такую свежесть и легкость, а поэтому – света мало не бывает. Скандинавы не довольствуются лишь одним центральным потолочным светильником, используя активное световое зонирование комнаты: над рабочими поверхностями, в уютных уголках для отдыха, в общей зоне для общения. И конечно, если вы хотите обустроить удобное рабочее место лаконичный, но оригинальный светильник на столе или на потолке над столом – обязательный элемент такого интерьера.