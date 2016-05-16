Класс энергоэффективности дома – почему нам нужно об этом знать?

Наиболее энергоэффективным домом можно назвать тот, который сам себя обеспечивает энергией. Поэтому, если вы стремитесь к классу А, рассмотрите перспективу солнечных коллекторов или батарей. Эти устройства накапливают тепловую энергию Солнца, благодаря чему можно отапливать дом и полностью удовлетворять потребности семьи в горячей воде.

Солнечные батареи преобразуют полученную энергию непосредственно в электричество, которое может использоваться для различных нужд. Единственный нюанс – чтобы полностью покрывать потребности в электроэнергии, батареи должны поглощать очень много тепла. Поэтому используются они преимущественно в теплых регионах с большим количеством солнечных дней.

А вот коллекторы, в отличие от батарей, нагревают теплоноситель, сохраняющий и передающий тепло. Они применяются исключительно для обогрева, но из-за меньших аппетитов могут использоваться практически в любом климате.