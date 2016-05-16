Класс энергоэффективности дома – почему нам нужно об этом знать?

Электричество – единственный ресурс, использование которого никоим образом не истощает запасы нашей планеты. Однако современные электростанции загрязняют окружающую среду, поэтому экономия электроэнергии – вопрос не только финансовый, но и экологический.
В связи с этим во многих странах появилось такое понятие, как класс энергоэффективности дома. Это характеристика, которую получает здание в зависимости от того, насколько рационально и экономно его обитатели расходуют электричество. homify расскажет подробно о том, что такое класс энергоэффективности и как обеспечить своему дому наилучший показатель.
Наиболее энергоэффективным домом можно назвать тот, который сам себя обеспечивает энергией. Поэтому, если вы стремитесь к классу А, рассмотрите перспективу солнечных коллекторов или батарей. Эти устройства накапливают тепловую энергию Солнца, благодаря чему можно отапливать дом и полностью удовлетворять потребности семьи в горячей воде.
Солнечные батареи преобразуют полученную энергию непосредственно в электричество, которое может использоваться для различных нужд. Единственный нюанс – чтобы полностью покрывать потребности в электроэнергии, батареи должны поглощать очень много тепла. Поэтому используются они преимущественно в теплых регионах с большим количеством солнечных дней.
А вот коллекторы, в отличие от батарей, нагревают теплоноситель, сохраняющий и передающий тепло. Они применяются исключительно для обогрева, но из-за меньших аппетитов могут использоваться практически в любом климате.
Класс энергоэффективности – это оценка от G до А, которую получают как бытовые приборы, так и жилые здания. Наиболее высокий показатель – А. Он означает, что электричество в доме не тратится впустую, а все приборы потребляют его экономно.
Определяется класс энергоэффективности по нескольким основным параметрам. Первый –расход энергии на вентиляцию и обогрев здания, причем эти показатели учитывают климатические условия. Для каждого типа построек существуют свои нормативные значения, и при определении класса энергосбережения необходимо выяснить, насколько ваш дом им соответствует.
Второй важный критерий – материалы, используемые при строительстве дома, а точнее, показатели их теплопроводности. Учитывается также потребление электричества бытовыми приборами – холодильником, телевизором, стиральной машиной.
О вопросах энергосбережения стоит задуматься еще тогда, когда вы с архитектором составляете проект будущего дома. Так, наиболее выгодный в этом плане вариант – здание с односкатной крышей. В этом случае вы сможете спроектировать свое жилище таким образом, чтобы с северной стороны, откуда дуют холодные ветры и поступает мало солнечного тепла, находилась самая маленькая стена. Самая большая при этом будет на южной стороне, хорошо прогреваемой солнышком.
Кроме того, позаботьтесь о хорошей гидроизоляции крыши. Где сырость – там и холод, поэтому никакие осадки не должны влиять на ваш домашний микроклимат. Не забудьте об утеплении стен. Сегодня для этого существует масса легких и нетоксичных материалов – минеральная вата, пенополистирол и другие.
Еще один важный этап – теплоизоляция окон и дверей, причем полная их замена совершенно необязательна. Используйте подручные средства, которые можно приобрести в любом строительном магазине – изоляционную ткань, полистироловую ленту, резиновые уплотнители. Все это не позволит ветру и холоду проникать сквозь щели, и существенно снизит затраты на обогрев помещения.
Класс энергоэффективности во многом зависит от работы отопительных систем. До недавнего времени наилучшим вариантом считались современные газовые котлы – коэффициент их полезного действия достигает 90%. Однако изобретение конденсационных приборов кардинально изменило взгляд на этот вопрос.
Такие котлы имеют особый теплообменный механизм, который использует скрытое тепло, выделяющееся при конденсации пара из дымовых газов. Это делает конденсационную систему на целых 17% более эффективной, нежели стандартный котел – экономится не только электричество, но и газ.
Чтобы еще больше сократить расходы на отопление, выбирайте котлы с интеллектуальной составляющей – согласно заданным настройкам, они сами определяют потребность в обогреве и регулируют мощность. Такие приборы не только экономны, но и очень удобны.
Существует масса способов снизить энергопотребление за счет улучшения системы водоснабжения. Большинство из них требуют серьезных финансовых затрат, которые, однако, окупаются в течение двух-трех лет благодаря экономии.
Первый способ – замена старых насосов на более современные, работающие в экономичном режиме. Второй – использование труб из полимерных материалов, которые обладают меньшей теплопроводностью, нежели металл. Третий способ – регулярное очищение систем от отложений и устранение утечек воды.
Тот факт, что пол охотно пропускает холодный воздух, известен всем. Даже в хорошо прогреваемых помещениях вроде кухни, где много тепла исходит от плиты, он может быть совсем ледяным. Самый простой способ утеплить пол – выбрать хороший линолеум.
Все большей популярностью пользуется отопительная система, называемая теплым полом. Она дарит жителям дома комфорт и защищает от простуды, а для семей, в которых есть маленькие дети, это просто отличное решение. Кроме того, теплый пол способствует более равномерному распределению температур в помещении. А благодаря низким энергозатратам, такая система еще и помогает сэкономить на электричестве.