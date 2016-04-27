Современная дача в эко-стиле

Этот небольшой дом покажет вам, как можно в домике на природе организовать офис, позволяющий вам работать через интернет прямо отсюда! Рабочее место на три персоны, экологичное расположение и дизайн интерьера – все, что вам нужно!
Авторы проекта – архитекторы из MÜLLERS BÜRO – постарались воплотить в реальность образ современного эко-дома с плавными линиями, обилием натурального дерева, высокой энергоэффективностью и экологичностью.
Такой проект дома идеально подходит для дачи. Даже более того, он создан для участка в сосновом бору, имеет хорошие виды на сад через стильные окна и при этом в оригинале прямо сейчас… является офисом компании! Удивительно? Еще бы!
Владелец этого дома решил в главной гостиной комнате реализовать мечту об офисе в прекрасном местечке на природе. Здесь над его старт-апом работают сотрудники, а второй этаж отдан под студию и комнату отдыха. Удивительно, но в этом офисе есть просторная кухня со столовой, ванная и душевая комната для работников, комната отдыха, балкон и террасы, а лично для владельца – дополнительная студия на втором этаже.
Дизайн фасадов этого интересного проекта выполнен в современном стиле – верхний этаж окрашен в белый, нижний же оформлен натуральной древесиной. Такой подход позволяет заявить о желании построить экологичный дом и при этом остаться верным современным трендам в архитектуре.
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Индустриальный модерн в этом интерьере – стиль, который делает общий образ очень оригинальным. Здесь мы видим место для работы как минимум трех человек, а также столик для совещаний, большое количество информативной литературы и обилие воздуха и солнечного света.
Рядом, в отдельной комнате, находится кухня-столовая, которая при желании может быть отделена специальными тканевыми шторами. В этом офисе прекрасно может разместиться агентство недвижимости, туристическое агенство, интернет старт-ап, дизайн-студия.
Второй этаж создан для максимально продуктивного отдыха. Здесь мы найдем комнату отдыха, ванную комнату, балкон и студию с умиротворяющим интерьером.
Как и в других комнатах дома, потолок здесь деревянный, с открытыми балками и перекрытиями, что является отличной идеей для дизайна дачи или загородного дома.
Студия на втором этаже представлена мольбертом и стеллажом для хранения красок и холстов, а также тренажером, подоконником для отдыха у окна и балконом, на который можно выйти как раз из этой комнаты.
На даче такая комната легко могла бы стать идеальной спальней с видами на лес, собственный сад и огород.
Деревянная лестница имеет железные перила и картинную галерею по пути следования. Черно-белые фотографии, памятные для владельца, а также красивая картина с орнаментом украшают этот спуск.
Слева вы можете видеть дверь с круглым окном – вход в котельную, а рядом на участке – зимний сад с кирпичными стенами и дополнительным камином, который используется для отдыха и как теплица.
Для дачного дома прекрасно подходит такой вариант – котельная может быть заменена летней кухней или оставлена котельной, если вы хотите жить на даче круглый год. А отдельный зимний сад – отличное место для отдыха детей или замена беседки.
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