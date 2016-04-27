Современная дача в эко-стиле

Этот небольшой дом покажет вам, как можно в домике на природе организовать офис, позволяющий вам работать через интернет прямо отсюда! Рабочее место на три персоны, экологичное расположение и дизайн интерьера – все, что вам нужно!

Авторы проекта – архитекторы из MÜLLERS BÜRO – постарались воплотить в реальность образ современного эко-дома с плавными линиями, обилием натурального дерева, высокой энергоэффективностью и экологичностью.

Такой проект дома идеально подходит для дачи. Даже более того, он создан для участка в сосновом бору, имеет хорошие виды на сад через стильные окна и при этом в оригинале прямо сейчас… является офисом компании! Удивительно? Еще бы!

Владелец этого дома решил в главной гостиной комнате реализовать мечту об офисе в прекрасном местечке на природе. Здесь над его старт-апом работают сотрудники, а второй этаж отдан под студию и комнату отдыха. Удивительно, но в этом офисе есть просторная кухня со столовой, ванная и душевая комната для работников, комната отдыха, балкон и террасы, а лично для владельца – дополнительная студия на втором этаже.