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Сказочный домик в деревне

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
New Build, Citi Construction & Developments Ltd Citi Construction & Developments Ltd Дома в стиле модерн
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Специально для тех, кто соскучился по стилю рустик в архитектуре и дизайне интерьера, мы подготовили материал о доме от студии CITI CONSTRUCTION & DEVELOPMENTS LTD, который имеет весьма традиционный вид.

Мечтаете вырастить детей в провинции современного типа? С удобствами, но сельским очарованием? Тогда посмотрите на подобный микс традиционной европейской архитектуры Великобритании и интерьеров в стиле модерн!

Дизайн фасадов

New Build, Citi Construction & Developments Ltd Citi Construction & Developments Ltd Дома в стиле модерн
Citi Construction &amp; Developments Ltd

New Build

Citi Construction & Developments Ltd
Citi Construction &amp; Developments Ltd
Citi Construction & Developments Ltd

Современная конструкция этого дома подразумевала и традиционную отделку. Несколько эффектных дополнений в виде открытых декоративных балок и колонны для крыльца сделали все, что нужно.

Посмотрите и на обустройство террасы на английский манер. Она просторная, имеет окаймление кирпичной кладкой со стороны заднего дворика для удержания грунта и дождевой воды, а также у нее есть непосредственный выход к улице, не через дом.

Местечко на природе

New Build, Citi Construction & Developments Ltd Citi Construction & Developments Ltd
Citi Construction &amp; Developments Ltd

New Build

Citi Construction & Developments Ltd
Citi Construction &amp; Developments Ltd
Citi Construction & Developments Ltd

Для удачного выполнения подобного проекта всегда очень важно расположение участка. Если вы покупаете его в новом коттеджном поселке, то велика вероятность того, что в нем не будет достаточно привлекательных и крупных деревьев и высоких кустарников, выращивание которых самостоятельно может занять около 20 лет.

Потому очень важно найти уже в достаточной мере озелененный участок на природе. Посмотрите на эти высокие, могучие деревья позади дома – им более 40 лет и смотрятся они потрясающе! Осталось лишь добавить кустарники и клумбы, и ландшафт готов!

Задний дворик

New Build, Citi Construction & Developments Ltd Citi Construction & Developments Ltd Дома в стиле модерн
Citi Construction &amp; Developments Ltd

New Build

Citi Construction & Developments Ltd
Citi Construction &amp; Developments Ltd
Citi Construction & Developments Ltd

На заднем дворике вас ждет еще более приятный сюрприз – симпатичный балкончик и лес, позволяющий создать идеальную приватность с этой стороны. Нижний ярус (до 3 метров) леса не менее важен для уютной атмосферы, чем средний (3-5 метров) и верхний (более 5-6 метров).

Дизайн интерьера

New Build, Citi Construction & Developments Ltd Citi Construction & Developments Ltd Дома в стиле модерн
Citi Construction &amp; Developments Ltd

New Build

Citi Construction & Developments Ltd
Citi Construction &amp; Developments Ltd
Citi Construction & Developments Ltd

Стильный дизайн интерьера оформлен с эффектными эклектичными дополнениями в готично-гламурном стиле. Черный, пурпурный и бирюзовый – очень стильное трио!

​Мнение владельцев

New Build, Citi Construction & Developments Ltd Citi Construction & Developments Ltd Дома в стиле модерн
Citi Construction &amp; Developments Ltd

New Build

Citi Construction & Developments Ltd
Citi Construction &amp; Developments Ltd
Citi Construction & Developments Ltd

Вот что написали в разделе «Отзывы» сами владельцы этого дома о нем и о работе команды архитекторов:

«Нашу благодарность Ли и его команде невозможно выразить в достаточной мере, ведь когда ты получаешь себе во владение Дом Мечты, у тебя просто нет слов! Ли, его команда, моя жена и я вместе работали над этим проектом. Мы хотели получить что-то оригинальное, стильное, запоминающееся. Ли был чрезвычайно понимающим архитектором, разбирал с нами все идеи и решения, показывал плюсы и минусы. В итоге мы нашли именно то, что хотели! Когда у нас не было собственных идей, он предлагал свои – и все они оказывались просто гениальными! Я рекомендовал бы эту студию всем, кого я знаю, и без сомнения очень доволен результатом. 

Пожалуй, мы самые счастливые домовладельцы на свете! 

Энди и Таша Сюррей».

Таково мнение хозяев дома, а поделиться своим собственным вы можете в комментариях под статьей!

​Спальня дочери

New Build, Citi Construction & Developments Ltd Citi Construction & Developments Ltd Дома в стиле модерн
Citi Construction &amp; Developments Ltd

New Build

Citi Construction & Developments Ltd
Citi Construction &amp; Developments Ltd
Citi Construction & Developments Ltd

Спальня дочери-подростка находится на мансарде, с пурпурным креслом она смотрится так, будто находится в ультра-современном средневековом замке! Просторная спальня плавно переходит в гардеробную и собственную ванную комнату. Окна этой спальни на фасаде вы можете увидеть на первой фотографии в статье, слева от двусветной лестницы.

Спальни на мансарде и их дизайн – очень популярная тема для обсуждения на международной дизайнерской арене. Особенно уютные и очаровательные, они идеальны для детских, в них красиво смотрятся ванные комнаты, а главные мастер-сьюты при достаточной площади становятся просто потрясающими.

Для тех, кто любит отдыхать на природе:

— Дом в стиле микро-лофт;

— Ландшафтный дизайн: идеи для любого участка.

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