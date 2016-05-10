Сказочный домик в деревне

Специально для тех, кто соскучился по стилю рустик в архитектуре и дизайне интерьера, мы подготовили материал о доме от студии CITI CONSTRUCTION & DEVELOPMENTS LTD, который имеет весьма традиционный вид.
Мечтаете вырастить детей в провинции современного типа? С удобствами, но сельским очарованием? Тогда посмотрите на подобный микс традиционной европейской архитектуры Великобритании и интерьеров в стиле модерн!
Современная конструкция этого дома подразумевала и традиционную отделку. Несколько эффектных дополнений в виде открытых декоративных балок и колонны для крыльца сделали все, что нужно.
Посмотрите и на обустройство террасы на английский манер. Она просторная, имеет окаймление кирпичной кладкой со стороны заднего дворика для удержания грунта и дождевой воды, а также у нее есть непосредственный выход к улице, не через дом.
Для удачного выполнения подобного проекта всегда очень важно расположение участка. Если вы покупаете его в новом коттеджном поселке, то велика вероятность того, что в нем не будет достаточно привлекательных и крупных деревьев и высоких кустарников, выращивание которых самостоятельно может занять около 20 лет.
Потому очень важно найти уже в достаточной мере озелененный участок на природе. Посмотрите на эти высокие, могучие деревья позади дома – им более 40 лет и смотрятся они потрясающе! Осталось лишь добавить кустарники и клумбы, и ландшафт готов!
На заднем дворике вас ждет еще более приятный сюрприз – симпатичный балкончик и лес, позволяющий создать идеальную приватность с этой стороны. Нижний ярус (до 3 метров) леса не менее важен для уютной атмосферы, чем средний (3-5 метров) и верхний (более 5-6 метров).
Стильный дизайн интерьера оформлен с эффектными эклектичными дополнениями в готично-гламурном стиле. Черный, пурпурный и бирюзовый – очень стильное трио!
Вот что написали в разделе «Отзывы» сами владельцы этого дома о нем и о работе команды архитекторов:
«Нашу благодарность Ли и его команде невозможно выразить в достаточной мере, ведь когда ты получаешь себе во владение Дом Мечты, у тебя просто нет слов! Ли, его команда, моя жена и я вместе работали над этим проектом. Мы хотели получить что-то оригинальное, стильное, запоминающееся. Ли был чрезвычайно понимающим архитектором, разбирал с нами все идеи и решения, показывал плюсы и минусы. В итоге мы нашли именно то, что хотели! Когда у нас не было собственных идей, он предлагал свои – и все они оказывались просто гениальными! Я рекомендовал бы эту студию всем, кого я знаю, и без сомнения очень доволен результатом.
Пожалуй, мы самые счастливые домовладельцы на свете!
Энди и Таша Сюррей».
Таково мнение хозяев дома, а поделиться своим собственным вы можете в комментариях под статьей!
Спальня дочери-подростка находится на мансарде, с пурпурным креслом она смотрится так, будто находится в ультра-современном средневековом замке! Просторная спальня плавно переходит в гардеробную и собственную ванную комнату. Окна этой спальни на фасаде вы можете увидеть на первой фотографии в статье, слева от двусветной лестницы.
Спальни на мансарде и их дизайн – очень популярная тема для обсуждения на международной дизайнерской арене. Особенно уютные и очаровательные, они идеальны для детских, в них красиво смотрятся ванные комнаты, а главные мастер-сьюты при достаточной площади становятся просто потрясающими.
Для тех, кто любит отдыхать на природе: