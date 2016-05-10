Сказочный домик в деревне

Вот что написали в разделе «Отзывы» сами владельцы этого дома о нем и о работе команды архитекторов:

«Нашу благодарность Ли и его команде невозможно выразить в достаточной мере, ведь когда ты получаешь себе во владение Дом Мечты, у тебя просто нет слов! Ли, его команда, моя жена и я вместе работали над этим проектом. Мы хотели получить что-то оригинальное, стильное, запоминающееся. Ли был чрезвычайно понимающим архитектором, разбирал с нами все идеи и решения, показывал плюсы и минусы. В итоге мы нашли именно то, что хотели! Когда у нас не было собственных идей, он предлагал свои – и все они оказывались просто гениальными! Я рекомендовал бы эту студию всем, кого я знаю, и без сомнения очень доволен результатом.

Пожалуй, мы самые счастливые домовладельцы на свете!

Энди и Таша Сюррей».

Таково мнение хозяев дома, а поделиться своим собственным вы можете в комментариях под статьей!