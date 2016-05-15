Просто фантастический дом в лесу!

Уникально атмосферный дом в лесу может особенно понравиться тем, кто любит магию вечной полутени, шелест листвы, ливень, пробуждающий хвойные ароматы, и особенное настроение, которое сопутствует любому дому у настоящего леса.
Проект этого коттеджа был реализован студией DAVID JAMES ARCHITECTS & ASSOCIATES LTD в очень оригинальной манере. Для зимнего периода расположение у леса было обыграно в стиле шале с каменной отделкой, характерным остеклением под крышу и шоколадными спальнями, а для лета – в виде тропической лагуны, окруженной пышной зеленью.
В этом доме мы найдем не только уютную обстановку, шикарные окна, распашные двери на террасы и красивые интерьеры, но еще и явный повод для гордости архитектора за свой проект. Необычное расположение на рельефном участке с наклоном, очень узком и расположенным почти полностью в тени позволило архитектору проявить навыки планирования и организации в нестандартных условиях.
Так родилась идея каскадных клумб возле бассейна, растения в которых очень похожи на тропические, каменной кладки с удивительной подсветкой для дизайна бассейна и самого дома – стильного, величавого, стоящего будто замок посреди заколдованного леса.
Сейчас мы увидим дом со стороны улицы – просторный паркинг позволяет расположить гостевые автомобили самым удобным образом. С этого ракурса дом похож роскошную на голливудскую виллу.
Гламурный дизайн интерьера основан на орехово-кремовой палитре. Уютный, с бархатными диванами и мягкими креслами для бара, шикарным кухонным гарнитуром с отделкой древесиной ценных пород и стильной столовой с панорамным остеклением – этот дом выглядит сказочно красиво!
Войдя в дом, вы увидите стеклянный балкончик второго этажа, отражающий панорамный вид из окон, и роскошный светильник весом более 150 кг.
С этого ракурса мы можем наблюдать самый шикарный вид – на бассейн и поляны с идеальным газоном и детским домиком для игр. Только представьте, как приятно проводить детство в таком месте, полном эстетики, простора и при этом – свежего воздуха и ароматов леса!
Маленькая башенка посреди дома внешне похожа на элемент стиля шале, а изнутри смотрится, как настоящая башня в замке при спальне! Через двери-слайдеры, способные открыть комнату навстречу потоку свежего воздуха в одно мгновение, открывается прекрасный вид. За слайдерами – стеклянный экран, который позволяет сохранить безопасность такого вида остекления.
Вдали – удивительно красивая поляна для детских игр и прогулок, она выглядит, как рисунок из детской сказки!
С поляны дом выглядит очень величаво – роскошные широкие ступени говорят о том, что этот дом будет прекрасным местом для коктейльных вечеринок на террасах и в саду! Только представьте здесь приватную гламурную свадьбу с гирляндами, детский День Рождения со всеми родственниками или барбекю с друзьями по университету – что может быть лучше?
Такая поляна стала столь атмосферной не только из-за того, что вокруг вы можете увидеть старые древесные насаждения, частично оставленные и на самом участке. Важная часть такого пейзажа – сохраненный рельеф, несмотря на посадку газонной травы высокого качества. Холмы и бугорки, будто на гольф-корте, позволяют создать иллюзию настоящей, природной поляны в лесу, что делает облик сада гораздо более эффектным.
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