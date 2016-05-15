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Просто фантастический дом в лесу!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Bingham Avenue, Evening Hill, Poole, David James Architects & Partners Ltd David James Architects & Partners Ltd Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
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Уникально атмосферный дом в лесу может особенно понравиться тем, кто любит магию вечной полутени, шелест листвы, ливень, пробуждающий хвойные ароматы, и особенное настроение, которое сопутствует любому дому у настоящего леса.

Проект этого коттеджа был реализован студией DAVID JAMES ARCHITECTS & ASSOCIATES LTD в очень оригинальной манере. Для зимнего периода расположение у леса было обыграно в стиле шале с каменной отделкой, характерным остеклением под крышу и шоколадными спальнями, а для лета – в виде тропической лагуны, окруженной пышной зеленью.

​Проект – гордость архитектора

Bingham Avenue, Evening Hill, Poole, David James Architects & Partners Ltd David James Architects & Partners Ltd Дома в классическом стиле
David James Architects &amp; Partners Ltd

Bingham Avenue, Evening Hill, Poole

David James Architects & Partners Ltd
David James Architects &amp; Partners Ltd
David James Architects & Partners Ltd

В этом доме мы найдем не только уютную обстановку, шикарные окна, распашные двери на террасы и красивые интерьеры, но еще и явный повод для гордости архитектора за свой проект. Необычное расположение на рельефном участке с наклоном, очень узком и расположенным почти полностью в тени позволило архитектору проявить навыки планирования и организации в нестандартных условиях.

Так родилась идея каскадных клумб возле бассейна, растения в которых очень похожи на тропические, каменной кладки с удивительной подсветкой для дизайна бассейна и самого дома – стильного, величавого, стоящего будто замок посреди заколдованного леса.

​Парадный въезд

Bingham Avenue, Evening Hill, Poole, David James Architects & Partners Ltd David James Architects & Partners Ltd Дома в классическом стиле
David James Architects &amp; Partners Ltd

Bingham Avenue, Evening Hill, Poole

David James Architects & Partners Ltd
David James Architects &amp; Partners Ltd
David James Architects & Partners Ltd

Сейчас мы увидим дом со стороны улицы – просторный паркинг позволяет расположить гостевые автомобили самым удобным образом. С этого ракурса дом похож  роскошную на голливудскую виллу.

​Дизайн интерьера

Bingham Avenue, Evening Hill, Poole, David James Architects & Partners Ltd David James Architects & Partners Ltd Кухня в классическом стиле
David James Architects &amp; Partners Ltd

Bingham Avenue, Evening Hill, Poole

David James Architects & Partners Ltd
David James Architects &amp; Partners Ltd
David James Architects & Partners Ltd

Гламурный дизайн интерьера основан на орехово-кремовой палитре. Уютный, с бархатными диванами и мягкими креслами для бара, шикарным кухонным гарнитуром с отделкой древесиной ценных пород и стильной столовой с панорамным остеклением – этот дом выглядит сказочно красиво!

​Лестничный холл

Bingham Avenue, Evening Hill, Poole, David James Architects & Partners Ltd David James Architects & Partners Ltd Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
David James Architects &amp; Partners Ltd

Bingham Avenue, Evening Hill, Poole

David James Architects & Partners Ltd
David James Architects &amp; Partners Ltd
David James Architects & Partners Ltd

Войдя в дом, вы увидите стеклянный балкончик второго этажа, отражающий панорамный вид из окон, и роскошный светильник весом более 150 кг.

​Вид на джакузи и бассейн

Bingham Avenue, Evening Hill, Poole, David James Architects & Partners Ltd David James Architects & Partners Ltd Дома в классическом стиле
David James Architects &amp; Partners Ltd

Bingham Avenue, Evening Hill, Poole

David James Architects & Partners Ltd
David James Architects &amp; Partners Ltd
David James Architects & Partners Ltd

С этого ракурса мы можем наблюдать самый шикарный вид – на бассейн и поляны с идеальным газоном и детским домиком для игр. Только представьте, как приятно проводить детство в таком месте, полном эстетики, простора и при этом – свежего воздуха и ароматов леса!

​Вид из башни

Bingham Avenue, Evening Hill, Poole, David James Architects & Partners Ltd David James Architects & Partners Ltd Спальня в классическом стиле
David James Architects &amp; Partners Ltd

Bingham Avenue, Evening Hill, Poole

David James Architects & Partners Ltd
David James Architects &amp; Partners Ltd
David James Architects & Partners Ltd

Маленькая башенка посреди дома внешне похожа на элемент стиля шале, а изнутри смотрится, как настоящая башня в замке при спальне! Через двери-слайдеры, способные открыть комнату навстречу потоку свежего воздуха в одно мгновение, открывается прекрасный вид. За слайдерами – стеклянный экран, который позволяет сохранить безопасность такого вида остекления.

Вдали – удивительно красивая поляна для детских игр и прогулок, она выглядит, как рисунок из детской сказки!

​Вид с поляны

Bingham Avenue, Evening Hill, Poole, David James Architects & Partners Ltd David James Architects & Partners Ltd Дома в классическом стиле
David James Architects &amp; Partners Ltd

Bingham Avenue, Evening Hill, Poole

David James Architects & Partners Ltd
David James Architects &amp; Partners Ltd
David James Architects & Partners Ltd

С поляны дом выглядит очень величаво – роскошные широкие ступени говорят о том, что этот дом будет прекрасным местом для коктейльных вечеринок на террасах и в саду! Только представьте здесь приватную гламурную свадьбу с гирляндами, детский День Рождения со всеми родственниками или барбекю с друзьями по университету – что может быть лучше?

Такая поляна стала столь атмосферной не только из-за того, что вокруг вы можете увидеть старые древесные насаждения, частично оставленные и на самом участке. Важная часть такого пейзажа – сохраненный рельеф, несмотря на посадку газонной травы высокого качества. Холмы и бугорки, будто на гольф-корте, позволяют создать иллюзию настоящей, природной поляны в лесу, что делает облик сада гораздо более эффектным.

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