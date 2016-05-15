Просто фантастический дом в лесу!

Уникально атмосферный дом в лесу может особенно понравиться тем, кто любит магию вечной полутени, шелест листвы, ливень, пробуждающий хвойные ароматы, и особенное настроение, которое сопутствует любому дому у настоящего леса.

Проект этого коттеджа был реализован студией DAVID JAMES ARCHITECTS & ASSOCIATES LTD в очень оригинальной манере. Для зимнего периода расположение у леса было обыграно в стиле шале с каменной отделкой, характерным остеклением под крышу и шоколадными спальнями, а для лета – в виде тропической лагуны, окруженной пышной зеленью.