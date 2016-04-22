Изысканный минимализм в загородном доме

Исключительно эстетичный вариант проекта загородного дома представила нам студия FRARI – ARCHITECTURE NETWORK. В нем эстетика современности переплетается с прелестью жизни в тропическом раю, в окружении пальм и вечного лета, а дизайн интерьера настолько привлекателен, что действительно определяет образ жизни.

Этот удивительный дом был построен в городке Авейро, Португалия, почти на самом берегу Атлантического океана.