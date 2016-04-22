Изысканный минимализм в загородном доме

Исключительно эстетичный вариант проекта загородного дома представила нам студия FRARI – ARCHITECTURE NETWORK. В нем эстетика современности переплетается с прелестью жизни в тропическом раю, в окружении пальм и вечного лета, а дизайн интерьера настолько привлекателен, что действительно определяет образ жизни.
Этот удивительный дом был построен в городке Авейро, Португалия, почти на самом берегу Атлантического океана.
Вытянутая форма дома позволяет создать приватный внутренний дворик, ведь в данном случае дом растянулся по всей ширине участка, закрывая зону бассейна и террас от взглядов с улицы.
Нестандартный участок определил отчасти и возможности расположения комнат. Владельцы хотели иметь приватную зону мастер-сьюта в отдалении от двух детских, что легло в основу всей планировки. В конце статьи вы можете увидеть поэтажные планы проекта.
Также было очень важно создать идеальное место для отдыха в теплое время года (а это около 9 месяцев в году), когда можно использовать бассейн с подогревом с комфортом. Панорамное остекление гостиной с дверьми-слайдерами на террасу открывает красивый вид на сад и способствуют плавному переходу между домом и террасой.
Эффектная подсветка деревянной террасы по периметру выглядит очень стильно, а ночью она вообще является одним из самых красивых элементов в ландшафтном проекте.
Уровень террасы идеально выровнен с уровнем пола в гостиной, что очень важно для идеального визуального восприятия всего проекта, как единого целого. Слева на фотографии вы можете заметить отдельный домик с зимним садом.
Дом построен на основе монолитного каркаса с заполнением стен керамическими блоками – типичная идея для люксовых проектов в этом регионе. Отделка дома была произведена таким образом, чтобы максимально создать ощущение присутствия натуральных материалов.
Стильная пляжная гостиная выполнена в нежно-голубых тонах и является настоящим райским облачком в дизайне интерьера всего дома. Диван полумесяцем – очень популярная форма для проектов загородных домов с панорамным остеклением, она позволяет добавить плавных линий в строго-прямолинейную конструкцию.
Модульная мебель на заказ была выполнена по эскизам дизайнера. Зона TV и камина соединены между собой модулями хранения с белыми фасадами.
На втором этаже мы найдем шикарный мастер-сьют в люксовом стиле и белоснежной цветовой гамме. Спальня объединена с ванной комнатой, которая больше напоминает SPA-салон, чем обычную ванную в загородном доме.
На крыше первого этажа одного из модулей здания организована терраса с джакузи, душем, местом для принятия солнечных ванн. Сюда можно попасть из главного мастер-сьюта.
Внимательно присмотревшись к плану, слева (в отдельном блоке) вы увидите шикарный гостевой сьют с собственной душевой и террасой, фотографию фасадов которого вы найдете последней в статье.
На втором уровне слева – терраса (темно-серый цвет), мастер-сьют (белый, справа от террасы), а через лестничный холл – две детских с отдельной ванной комнатой и тремя балконами.
Отдельная комната с собственной ванной является гостевым сьютом, который имеет четко ограниченную приватность и шикарный панорамный вид на сад. В контексте загородного дома такое пространство можно также использовать как детскую игровую, зал для фитнеса, спортивный зал, уголок йоги, офис.
Для тех, кто ищет гармонии:
— Шикарные ванные комнаты в стиле SPA;