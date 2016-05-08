Шикарный дом для успешной семьи

Удивительно симпатичный дом получился на основе ступенчатой планировки – каждый объем в сторону улицы от заднего дворика будто углубляется вдаль. Таким образом, в этом доме мы находим интересное расположение каждой комнаты, а в целом получаем отличный дом для большой семьи.

Большой балкон над распашными дверьми на террасу относится к гостиной, правее от него балкон имеет выход на лестничный холл в гостиной. Еще правее – балкон для столовой. Гостиная очень предусмотрительно расположилась на верхнем этаже, где живут родители и малыш – здесь ребенок может играть, кушать, спать, бегать без переходов по лестницам.

Сам дом расположен на участке недалеко от моря. Здесь, в Корнуэлле, очень популярны белые коттеджи в стиле модерн как современное продолжение стиля коастал. Балконы расположены на южной стороне и имеют вид на море. Здесь, в Бьюде (город Bude), всегда царит особая атмосфера легкого пасмурного дня и пейзажи особенно удивительны.