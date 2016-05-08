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Шикарный дом для успешной семьи

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
A Contemporary Home Design in Bude, The Bazeley Partnership The Bazeley Partnership Гостиная в стиле модерн
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Этот красивый дом сочетает в себе все прелести модерна и провинциальную атмосферу жизни на природе. Как? Давайте посмотрим вместе!

Проект выполнен британской фирмой THE BAZELEY PARTNERSHIP и реализован для семьи с детьми – школьником и малышом. Кроме стандартного набора комнат мы найдем здесь шикарный кабинет с рабочим местом для нескольких человек, специальный бокс в гостиной для уборки игрушек, игрушечный домик во дворе и дополнительные удобные мелочи, вроде дивана в столовой и барной стойки, позволяющие удобно и со вкусом жить в доме с маленькими детьми.

​Планировка дома

Contemporary Home, Bude, Cornwall The Bazeley Partnership Дома в стиле модерн
The Bazeley Partnership

Contemporary Home, Bude, Cornwall

The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership

Удивительно симпатичный дом получился на основе ступенчатой планировки – каждый объем в сторону улицы от заднего дворика будто углубляется вдаль. Таким образом, в этом доме мы находим интересное расположение каждой комнаты, а в целом получаем отличный дом для большой семьи.

Большой балкон над распашными дверьми на террасу относится к гостиной, правее от него балкон имеет выход на лестничный холл в гостиной. Еще правее – балкон для столовой. Гостиная очень предусмотрительно расположилась на верхнем этаже, где живут родители и малыш – здесь ребенок может играть, кушать, спать, бегать без переходов по лестницам.

Сам дом расположен на участке недалеко от моря. Здесь, в Корнуэлле, очень популярны белые коттеджи в стиле модерн как современное продолжение стиля коастал. Балконы расположены на южной стороне и имеют вид на море. Здесь, в Бьюде (город Bude), всегда царит особая атмосфера легкого пасмурного дня и пейзажи особенно удивительны.

​Дизайн интерьера

Contemporary Home, Bude, Cornwall The Bazeley Partnership Гостиная в стиле модерн
The Bazeley Partnership

Contemporary Home, Bude, Cornwall

The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership

Традиционные штрихи в дизайне в виде открытых деревянных балок и деревянной мебели позволяют воспроизвести атмосферу стиля коастал в новом коттедже. Из гостиной мы видим библиотеку-кабинет и кухню-столовую (на заднем плане).

​Дизайн лестницы

Contemporary Home, Bude, Cornwall The Bazeley Partnership Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
The Bazeley Partnership

Contemporary Home, Bude, Cornwall

The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership

С этого ракурса мы видим и детский домик для игр на заднем дворике, и прекрасную профессиональную отделку керамической плиткой пола и стен лестничного холла. Обратите внимание на встроенные светильники в полу справа, вдоль стены.

​Панорамный вид

Contemporary Home, Bude, Cornwall The Bazeley Partnership Гостиная в стиле модерн
The Bazeley Partnership

Contemporary Home, Bude, Cornwall

The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership

Типичный пейзаж Корнуэлла выглядит именно так – живописные луга, поля, обрамленные полосками древесных насаждений, а вдали – море, бушующее и грозное, а иногда тихое и спокойное, но всегда зовущее к себе – на пляж.

​Дизайн кухни

Contemporary Home, Bude, Cornwall The Bazeley Partnership Кухня в стиле модерн
The Bazeley Partnership

Contemporary Home, Bude, Cornwall

The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership

Кухня открытого типа имеет очень современную и удобную планировку – слева уголок для микроволновки и книг, слева от острова – детский уголок игрушечной «кухни». А барная стойка позволяет создать просторное место для кулинарии.

​Столовая

Contemporary Home, Bude, Cornwall The Bazeley Partnership Столовая комната в стиле модерн
The Bazeley Partnership

Contemporary Home, Bude, Cornwall

The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership

В столовой особенно ощущается  провинциальность расположения дома – вместе с зеленым пейзажем деревянная мебель смотрится особенно колоритно.

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​Ванная комната

Contemporary Home, Bude, Cornwall The Bazeley Partnership Ванная комната в стиле модерн
The Bazeley Partnership

Contemporary Home, Bude, Cornwall

The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership

Ванных комнат в доме несколько и все они оформлены в стиле модерн. Простые, но при этом очень удобные, они имеют дополнительные ниши в стенах, утопленные чаши, встроенные сливы и подоконники для окон большой ширины.

​Вид сбоку

Contemporary Home, Bude, Cornwall The Bazeley Partnership Дома в стиле модерн
The Bazeley Partnership

Contemporary Home, Bude, Cornwall

The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership

Так выглядит типичный современный прибрежный корнуэлльский дом. Он имеет простую структуру, белую окраску, черные рамы и стеклянные экраны для балкончиков, которые не закрывают вид на море из интерьера.

Новая эпоха прибрежных домов пришла в Великобританию около 20 лет назад. Тогда просторные, особенно комфортабельные белые дома, будто жемчужины, начали осыпать побережье.

И если в Майами прибрежный дом – пастельный, милый, с карибскими фруктовыми оттенками, в Лос-Анджелесе виллы гламурные и глянцевые, в Испании и Турции – колоритные средиземноморские, то в Великобритании они остаются сдержанными, простыми, практичными, как и весь национальный дизайн.

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