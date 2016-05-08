Шикарный дом для успешной семьи

Этот красивый дом сочетает в себе все прелести модерна и провинциальную атмосферу жизни на природе. Как? Давайте посмотрим вместе!
Проект выполнен британской фирмой THE BAZELEY PARTNERSHIP и реализован для семьи с детьми – школьником и малышом. Кроме стандартного набора комнат мы найдем здесь шикарный кабинет с рабочим местом для нескольких человек, специальный бокс в гостиной для уборки игрушек, игрушечный домик во дворе и дополнительные удобные мелочи, вроде дивана в столовой и барной стойки, позволяющие удобно и со вкусом жить в доме с маленькими детьми.
Удивительно симпатичный дом получился на основе ступенчатой планировки – каждый объем в сторону улицы от заднего дворика будто углубляется вдаль. Таким образом, в этом доме мы находим интересное расположение каждой комнаты, а в целом получаем отличный дом для большой семьи.
Большой балкон над распашными дверьми на террасу относится к гостиной, правее от него балкон имеет выход на лестничный холл в гостиной. Еще правее – балкон для столовой. Гостиная очень предусмотрительно расположилась на верхнем этаже, где живут родители и малыш – здесь ребенок может играть, кушать, спать, бегать без переходов по лестницам.
Сам дом расположен на участке недалеко от моря. Здесь, в Корнуэлле, очень популярны белые коттеджи в стиле модерн как современное продолжение стиля коастал. Балконы расположены на южной стороне и имеют вид на море. Здесь, в Бьюде (город Bude), всегда царит особая атмосфера легкого пасмурного дня и пейзажи особенно удивительны.
Традиционные штрихи в дизайне в виде открытых деревянных балок и деревянной мебели позволяют воспроизвести атмосферу стиля коастал в новом коттедже. Из гостиной мы видим библиотеку-кабинет и кухню-столовую (на заднем плане).
С этого ракурса мы видим и детский домик для игр на заднем дворике, и прекрасную профессиональную отделку керамической плиткой пола и стен лестничного холла. Обратите внимание на встроенные светильники в полу справа, вдоль стены.
Типичный пейзаж Корнуэлла выглядит именно так – живописные луга, поля, обрамленные полосками древесных насаждений, а вдали – море, бушующее и грозное, а иногда тихое и спокойное, но всегда зовущее к себе – на пляж.
Кухня открытого типа имеет очень современную и удобную планировку – слева уголок для микроволновки и книг, слева от острова – детский уголок игрушечной «кухни». А барная стойка позволяет создать просторное место для кулинарии.
В столовой особенно ощущается провинциальность расположения дома – вместе с зеленым пейзажем деревянная мебель смотрится особенно колоритно.
Ванных комнат в доме несколько и все они оформлены в стиле модерн. Простые, но при этом очень удобные, они имеют дополнительные ниши в стенах, утопленные чаши, встроенные сливы и подоконники для окон большой ширины.
Так выглядит типичный современный прибрежный корнуэлльский дом. Он имеет простую структуру, белую окраску, черные рамы и стеклянные экраны для балкончиков, которые не закрывают вид на море из интерьера.
Новая эпоха прибрежных домов пришла в Великобританию около 20 лет назад. Тогда просторные, особенно комфортабельные белые дома, будто жемчужины, начали осыпать побережье.
И если в Майами прибрежный дом – пастельный, милый, с карибскими фруктовыми оттенками, в Лос-Анджелесе виллы гламурные и глянцевые, в Испании и Турции – колоритные средиземноморские, то в Великобритании они остаются сдержанными, простыми, практичными, как и весь национальный дизайн.
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