До и После: Проект расширения старого дома

У этого оригинального проекта расширения дома – своя особенная история. У семьи появилась потребность в дополнительной спальне из-за пополнения, а помочь справиться со строительством пристройки они попросили студию BRADLEY VANDER STRAETEN ARCHITECTS.

Этот проект покажет нам, что любой старый дом в пригороде может преобразиться в мгновение ока и стать именно тем домом, о котором вы мечтали. При желании любой дом можно изменить, достроить, уменьшить или увеличить на ваш вкус.

Кроме того, расширение старого дома может быть полезно тем, кто хочет купить дешевый домик в провинции и сделать из него дачу или коттедж. В таком случае вас наверняка вдохновит эта статья.