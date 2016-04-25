До и После: Проект расширения старого дома

У этого оригинального проекта расширения дома – своя особенная история. У семьи появилась потребность в дополнительной спальне из-за пополнения, а помочь справиться со строительством пристройки они попросили студию BRADLEY VANDER STRAETEN ARCHITECTS.
Этот проект покажет нам, что любой старый дом в пригороде может преобразиться в мгновение ока и стать именно тем домом, о котором вы мечтали. При желании любой дом можно изменить, достроить, уменьшить или увеличить на ваш вкус.
Кроме того, расширение старого дома может быть полезно тем, кто хочет купить дешевый домик в провинции и сделать из него дачу или коттедж. В таком случае вас наверняка вдохновит эта статья.
Этот интересный дом имеет почти полувековую историю, интересный зимний сад и готичные декоративные расстекловки на окнах. Его почти средневековое настроение когда-то выглядело очень презентабельно, но теперь – скорее ностальгично. Использовав эту атмосферу, в проекте реконструкции архитекторы добавили башню и сделали «замок» более современным.
Справа вы можете увидеть «башню» для нового замка с комнатой наверху и внизу. Слева – объем, пристроенный к кухне, позволяющей залить ее светом и увеличить. Для летнего отдыха были созданы террасы, одна предназначается для чаепитий, другая – для столовой, а терраса слева – для устройства печи для барбекю.
Здесь мы видим интерьер той части, что пристроена к кухне. Новая столовая, просторная и солнечная, выглядит очень позитивно!
А здесь – та же столовая без мебели, формат ее остекления особенно привлекает внимание. На подоконнике могут играть дети, бегая из комнаты на террасу летом, а мансардные окна – бюджетный вариант создания особенно эффектного интерьера!
Границы старой кухни заканчивались примерно в зоне новой раковины, комната была узкая, темная, продолговатая и неудобная. Сейчас здесь – обширное пространство, позволяющее радостно проводить будни. Кухня осталась на своем прежнем месте, съемка ведется из столовой, а на дальнем плане – гостиная, на первом этаже новой «башни».
Интересно выглядит формат остекления с этого ракурса. Окно в гостиной, дверь и остекление в столовой сливаются в один большой панорамный вид.
Встроенная техника на кухне, холодильная кладовая и дополнительная хозяйственная делают эту кухню особенно шикарной и удобной!
На основе нового фундамента было спланировано расширение. В стиле оригинальной пристройки архитекторы построили башню, которая вместила в себя гостиную на первом этаже и новую детскую – на втором.
Дополнительной частью пристройки стал большой объем, который присоединился к кухне, расширив ее до удобных размеров и создав красивое остекление. Маленькая пристройка-тамбур, зимний сад и еще одна пристройка неотапливаемого коридора были демонтированы. Изначально на первом этаже были гостиная, столовая и кухня, теперь – огромная кухня-столовая с уголком для чтения, гостиная и две парадные комнаты у входа (возможно, кабинет и гостевая спальня).
На втором этаже вместо трех спален и одной ванной комнаты, как было в оригинале, мы найдем четыре комнаты, новая из которых является мастер-сьютом с отдельной гардеробной и ванной комнатой.
Теперь в этом доме три детских со своей ванной комнатой и спальня родителей с гардеробной и ванной комнатой. Очень удобная конфигурация для семьи с тремя однополыми детьми, у каждого из которых есть теперь своя полноценная комната!
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