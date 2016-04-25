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До и После: Проект расширения старого дома

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Bowers Way, Bradley Van Der Straeten Architects Bradley Van Der Straeten Architects
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У этого оригинального проекта расширения дома – своя особенная история. У семьи появилась потребность в дополнительной спальне из-за пополнения, а помочь справиться со строительством пристройки они попросили студию BRADLEY VANDER STRAETEN ARCHITECTS.

Этот проект покажет нам, что любой старый дом в пригороде может преобразиться в мгновение ока и стать именно тем домом, о котором вы мечтали. При желании любой дом можно изменить, достроить, уменьшить или увеличить на ваш вкус.

Кроме того, расширение старого дома может быть полезно тем, кто хочет купить дешевый домик в провинции и сделать из него дачу или коттедж. В таком случае вас наверняка вдохновит эта статья.

​До: старый дом с полувековой историей

Bowers Way, Bradley Van Der Straeten Architects Bradley Van Der Straeten Architects
Bradley Van Der Straeten Architects

Bowers Way

Bradley Van Der Straeten Architects
Bradley Van Der Straeten Architects
Bradley Van Der Straeten Architects

Этот интересный дом имеет почти полувековую историю, интересный зимний сад и готичные декоративные расстекловки на окнах. Его почти средневековое настроение когда-то выглядело очень презентабельно, но теперь – скорее ностальгично. Использовав эту атмосферу, в проекте реконструкции архитекторы добавили башню и сделали «замок» более современным.

​После: старый дом с пристройкой

Bowers Way, Bradley Van Der Straeten Architects Bradley Van Der Straeten Architects
Bradley Van Der Straeten Architects

Bowers Way

Bradley Van Der Straeten Architects
Bradley Van Der Straeten Architects
Bradley Van Der Straeten Architects

Справа вы можете увидеть «башню» для нового замка с комнатой наверху и внизу. Слева – объем, пристроенный к кухне, позволяющей залить ее светом и увеличить. Для летнего отдыха были созданы террасы, одна предназначается для чаепитий, другая – для столовой, а терраса слева – для устройства печи для барбекю.

После: интерьер столовой

Bowers Way, Bradley Van Der Straeten Architects Bradley Van Der Straeten Architects
Bradley Van Der Straeten Architects

Bowers Way

Bradley Van Der Straeten Architects
Bradley Van Der Straeten Architects
Bradley Van Der Straeten Architects

Здесь мы видим интерьер той части, что пристроена к кухне. Новая столовая, просторная и солнечная, выглядит очень позитивно!

​После: остекление

Bowers Way, Bradley Van Der Straeten Architects Bradley Van Der Straeten Architects
Bradley Van Der Straeten Architects

Bowers Way

Bradley Van Der Straeten Architects
Bradley Van Der Straeten Architects
Bradley Van Der Straeten Architects

А здесь – та же столовая без мебели, формат ее остекления особенно привлекает внимание. На подоконнике могут играть дети, бегая из комнаты на террасу летом, а мансардные окна – бюджетный вариант создания особенно эффектного интерьера!

​После: кухня

Bowers Way, Bradley Van Der Straeten Architects Bradley Van Der Straeten Architects
Bradley Van Der Straeten Architects

Bowers Way

Bradley Van Der Straeten Architects
Bradley Van Der Straeten Architects
Bradley Van Der Straeten Architects

Границы старой кухни заканчивались примерно в зоне новой раковины, комната была узкая, темная, продолговатая и неудобная. Сейчас здесь – обширное пространство, позволяющее радостно проводить будни. Кухня осталась на своем прежнем месте, съемка ведется из столовой, а на дальнем плане – гостиная, на первом этаже новой «башни».

Солнечное царство

Bowers Way, Bradley Van Der Straeten Architects Bradley Van Der Straeten Architects
Bradley Van Der Straeten Architects

Bowers Way

Bradley Van Der Straeten Architects
Bradley Van Der Straeten Architects
Bradley Van Der Straeten Architects

Интересно выглядит формат остекления с этого ракурса. Окно в гостиной, дверь и остекление в столовой сливаются в один большой панорамный вид.

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Детали

Bowers Way, Bradley Van Der Straeten Architects Bradley Van Der Straeten Architects
Bradley Van Der Straeten Architects

Bowers Way

Bradley Van Der Straeten Architects
Bradley Van Der Straeten Architects
Bradley Van Der Straeten Architects

Встроенная техника на кухне, холодильная кладовая и дополнительная хозяйственная делают эту кухню особенно шикарной и удобной!

​План проекта

Bowers Way, Bradley Van Der Straeten Architects Bradley Van Der Straeten Architects
Bradley Van Der Straeten Architects

Bowers Way

Bradley Van Der Straeten Architects
Bradley Van Der Straeten Architects
Bradley Van Der Straeten Architects

На основе нового фундамента было спланировано расширение. В стиле оригинальной пристройки архитекторы построили башню, которая вместила в себя гостиную на первом этаже и новую детскую – на втором.

Дополнительной частью пристройки стал большой объем, который присоединился к кухне, расширив ее до удобных размеров и создав красивое остекление. Маленькая пристройка-тамбур, зимний сад и еще одна пристройка неотапливаемого коридора были демонтированы. Изначально на первом этаже были гостиная, столовая и кухня, теперь – огромная кухня-столовая с уголком для чтения, гостиная и две парадные комнаты у входа (возможно, кабинет и гостевая спальня).

На втором этаже вместо трех спален и одной ванной комнаты, как было в оригинале, мы найдем четыре комнаты, новая из которых является мастер-сьютом с отдельной гардеробной и ванной комнатой.

Теперь в этом доме три детских со своей ванной комнатой и спальня родителей с гардеробной и ванной комнатой. Очень удобная конфигурация для семьи с тремя однополыми детьми, у каждого из которых есть теперь своя полноценная комната!

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