Простой и дешевый дом

Как самым бюджетным способом построить дом с панорамным остеклением? Смотрите новый проект дома-корабля – настолько с его мачт хорошие виды! – и наслаждайтесь работой архитекторов из студии Bau Eins Architekten BDA.
Основой проекта был строго определенный бюджет – совсем маленький, но тем не менее у владельцев было множество пожеланий о нем, в первую очередь – о проекте остекления. Участок был куплен на границе маленького населенного пункта, отсюда до города – около 30 минут на автомобиле. Именно такой участок оказался самым дешевым вариантом и окупил себя, а хорошие виды, пейзажи природы и доступность работы в городе сыграли здесь главную роль.
Простая форма – прямоугольный объем в два этажа, компактный и аккуратный – создали доступную основу для строительства. В плане также была организация террасы и газонной площадки для игр маленького ребенка. Подъезд для автомобиля был засыпан гравием, крыша – из доступного кровельного материала.
Каждая идея была взята архитектором отдельно от общей концепции проекта, и для каждой был продуман самый бюджетный вариант. Так, например, терраса имеет достаточно привлекательный размер, но не имеет ни бортиков, ни навеса, что на первое время уменьшает ее стоимость. Плитка для мощения – самая бюджетная из уличных.
Панорамное остекление было реализовано в двух местах дома – в зоне гостиной и в зоне кухни-столовой. Внутри это – одна большая комната, зонированная с помощью мебели. Одно окно открывает вид на коттеджный поселок, другое – имеет дверь-слайдер с выходом на террасу. Кстати, парадная дверь находится здесь же, справа от террасы, и выходит на засыпанный паркинг.
В простых проектах домов очень важна геометричность – она создает целостный вид даже для самых маленьких зданий. А добавление гармоничных стильных больших окон, маленьких световых окон (например, круглых для коридора) выглядит всегда очень привлекательно.
В гостиной огромное окно имеет широкий подоконник с возможностью игр ребенка. А с подушками он и вовсе превращается в прекрасное место для чтения! Очень важно было ориентировать это окно в лучшую сторону для видов – небольшой лес и холмы смотрятся через панорамное окно очень красиво.
Это окно не имеет форточек, вообще не открывается, является сплошным двойным стеклопакетом. Встроенный радиатор отопления вы можете найти в полу, что позволяет сделать вид окна более эстетичным.
Дизайн кухни выполнен в современном стиле – большие встроенные модули хранения от пола до потолка прячут все мелочи, приспособления, холодильник и другую бытовую технику. Кухонный остров с плитой и раковиной является второй рабочей поверхностью, главная же находится слева, у окна.
С этой стороны мы видим остекление на кухне, в зоне столовой и барной стойки. Здесь одно сплошное окно от пола до потолка также является неоткрываемым и недвижимым (левая часть) и есть дверь-слайдер (правая часть), открывающая доступ на террасу.
Наверху слева вы можете видеть поставленные в ряд стандартные окна для спален и ванной комнаты. В детской мы найдем еще одно интересное окно в пол – оно создано именно здесь, потому что ребенок много времени проводит на полу, играя, и ему оттуда тоже нужен красивый вид на окрестности. Кстати, это окно детской как раз выходит на тот же прекрасный пейзаж, что и окно в гостиной.
Новая коттеджная застройка, конечно же, подразумевает некоторый хаос в процессе завершения строительства. В будущем здесь будет разбит зеленый палисадник, соседние дома достроятся и вокруг них тоже появятся красивые клумбы. Слева от коттеджа мы видим хозяйственный сарай – там хранятся велосипеды, инструменты для сада и мелочи для автомобиля.
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