Простой и дешевый дом

Простая форма – прямоугольный объем в два этажа, компактный и аккуратный – создали доступную основу для строительства. В плане также была организация террасы и газонной площадки для игр маленького ребенка. Подъезд для автомобиля был засыпан гравием, крыша – из доступного кровельного материала.

Каждая идея была взята архитектором отдельно от общей концепции проекта, и для каждой был продуман самый бюджетный вариант. Так, например, терраса имеет достаточно привлекательный размер, но не имеет ни бортиков, ни навеса, что на первое время уменьшает ее стоимость. Плитка для мощения – самая бюджетная из уличных.

Панорамное остекление было реализовано в двух местах дома – в зоне гостиной и в зоне кухни-столовой. Внутри это – одна большая комната, зонированная с помощью мебели. Одно окно открывает вид на коттеджный поселок, другое – имеет дверь-слайдер с выходом на террасу. Кстати, парадная дверь находится здесь же, справа от террасы, и выходит на засыпанный паркинг.