Современный эко-дом

Небольшой проект загородного дома в современном стиле должен быть комфортабельным, практичным, хорошо продуманным и максимально удобным в эксплуатации. Бюджетный формат обязывает его быть мульти-функциональным, а в перспективе – энергоэффективным.

Так, этот дом от студии THOMAS KEMME ARCHITECTEN является пассивным. Это значит, что он тратит на свое обслуживание (отопление, нагрев воды, вентиляцию) как минимум в 10 раз меньше энергии извне, чем обычные коттеджи. Только представьте, что все ваши расходы по данным статьям сократятся в 10 раз. Заманчиво, не правда ли?

Пассивный дом требует больше вложений, чем стандартный, но окупается в течение 5-15 лет в зависимости от проекта. Вложенные средства помогают не только сэкономить в будущем, но еще и берегут природные богатства.

В основе пассивного дома чаще всего стоит усиленная герметизация помещения, стены, кровля, окна и двери – у всего теплоизолирующие свойства повышенного уровня. Проще говоря, такой дом не теряет накопленное тепло, даже когда за окном вьюга или сильный ветер.