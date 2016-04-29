Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Современный эко-дом

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Passiefhuis Witven, Thomas Kemme Architecten Thomas Kemme Architecten Дома в стиле модерн
Loading admin actions …

Небольшой проект загородного дома в современном стиле должен быть комфортабельным, практичным, хорошо продуманным и максимально удобным в эксплуатации. Бюджетный формат обязывает его быть мульти-функциональным, а в перспективе – энергоэффективным.

Так, этот дом от студии THOMAS KEMME ARCHITECTEN является пассивным. Это значит, что он тратит на свое обслуживание (отопление, нагрев воды, вентиляцию) как минимум в 10 раз меньше энергии извне, чем обычные коттеджи. Только представьте, что все ваши расходы по данным статьям сократятся в 10 раз. Заманчиво, не правда ли?

Пассивный дом требует больше вложений, чем стандартный, но окупается в течение 5-15 лет в зависимости от проекта. Вложенные средства помогают не только сэкономить в будущем, но еще и берегут природные богатства.

В основе пассивного дома чаще всего стоит усиленная герметизация помещения, стены, кровля, окна и двери – у всего теплоизолирующие свойства повышенного уровня. Проще говоря, такой дом не теряет накопленное тепло, даже когда за окном вьюга или сильный ветер.

​Парадный фасад

Passiefhuis Witven, Thomas Kemme Architecten Thomas Kemme Architecten Дома в стиле модерн
Thomas Kemme Architecten

Thomas Kemme Architecten
Thomas Kemme Architecten
Thomas Kemme Architecten

Главный фасад выполнен в максимально приватной манере – почти сплошной бетонный забор с отделкой декоративным кирпичом скрывает главный дворик для отдыха и игр детей. Рядом с парадной дверью – лавочка, на которую можно присесть или поставить сумки, а детям – поиграть в тени.

Лишь одно окно выходит на улицу, и оно не является частью приватных комнат. С этого ракурса мы можем заметить и хозяйственный сарайчик слева – для садового инвентаря, велосипедов и различных мелочей.

​Задний фасад

Passiefhuis Witven, Thomas Kemme Architecten Thomas Kemme Architecten Дома в стиле модерн
Thomas Kemme Architecten

Thomas Kemme Architecten
Thomas Kemme Architecten
Thomas Kemme Architecten

Со стороны заднего дворика реализован гораздо более открытый фасад – остекление здесь очень современное, достигает в высоту более 5-ти метров. Слева – маленький утопленный в земляную яму сборный бассейн, справа у фасада – мангал, удобный для летних кулинарных изысков, справа – зеленая газонная полянка, что была видна на фотографии выше.

​Отделка в интерьере

Passiefhuis Witven, Thomas Kemme Architecten Thomas Kemme Architecten Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле
Thomas Kemme Architecten

Thomas Kemme Architecten
Thomas Kemme Architecten
Thomas Kemme Architecten

Пассивный дом – это не просто модное название, но стратегия жизни будущего. Например, в Германии пассивный дом – уже вовсе не редкость и не изюминка, а скорее просто еще один вариант загородного строительства с особыми бонусами.

Отделка в интерьере такого дома направлена в первую очередь на энергоэффективность, но может иметь самые разные форматы. Этот дом, например, оформлен в стиле эко-минимализма – декоративные деревянные панели из натуральной древесины здесь использованы во всех интерьерах.

Тем не менее, пусть вас не огорчает вид интерьера, если вам не нравится деревянная отделка. Оформление в пассивном или эко-доме может быть любым, вплоть до дворцового классического стиля, современного модерна, ар-деко или американской неоклассики!

​Эко-дизайн

Passiefhuis Witven, Thomas Kemme Architecten Thomas Kemme Architecten Столовая комната в скандинавском стиле
Thomas Kemme Architecten

Thomas Kemme Architecten
Thomas Kemme Architecten
Thomas Kemme Architecten

Тем не менее в этом проекте именно стиль эко был выбран как основой. Очень модный в последнее время, он популярен у тех, кто хочет доказать оригинальным видом интерьеров свою позицию по отношению к современной урбанизации, экологии и смежных темам.

На самом же деле, тенденция пассивных домов мало чем связана с нестандартными интерьерами в стиле эко и реализуется по всему миру в разных стилях. Основой здесь служат именно теплоизоляционные свойства материалов.

​Отопление

Passiefhuis Witven, Thomas Kemme Architecten Thomas Kemme Architecten Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле
Thomas Kemme Architecten

Thomas Kemme Architecten
Thomas Kemme Architecten
Thomas Kemme Architecten

На втором этаже мы найдем спальни и детские комнаты с ковролином на полу – мягкий, теплый, он прекрасно заменяет любой ковер. Отопление же в доме реализовано с помощью систем «теплого пола», которые вы можете найти на первом этаже.

​Искусство в эко-доме

Passiefhuis Witven, Thomas Kemme Architecten Thomas Kemme Architecten Спальня в скандинавском стиле
Thomas Kemme Architecten

Thomas Kemme Architecten
Thomas Kemme Architecten
Thomas Kemme Architecten

Под отделку из натурального дерева подходит не так много трендовых дизайнерских приемов. Среди них эффектны резные рамы в стиле Возрождения, позитивные картины маслом не слишком ярких цветов, морские пейзажи в стиле коастал.

​Терраса

Passiefhuis Witven, Thomas Kemme Architecten Thomas Kemme Architecten Балкон и терраса в стиле модерн
Thomas Kemme Architecten

Thomas Kemme Architecten
Thomas Kemme Architecten
Thomas Kemme Architecten

Возле гостиной в проекте мы также найдем бетонную террасу – отличное место для патио и летней столовой!

Далее на homify:

— Стандарт современного дома;

— Спальни в классическом стиле.

10 домов, в которых каждый хотел бы жить
А вам что больше всего понравилось в проекте?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо