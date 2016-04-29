Современный эко-дом

Небольшой проект загородного дома в современном стиле должен быть комфортабельным, практичным, хорошо продуманным и максимально удобным в эксплуатации. Бюджетный формат обязывает его быть мульти-функциональным, а в перспективе – энергоэффективным.
Так, этот дом от студии THOMAS KEMME ARCHITECTEN является пассивным. Это значит, что он тратит на свое обслуживание (отопление, нагрев воды, вентиляцию) как минимум в 10 раз меньше энергии извне, чем обычные коттеджи. Только представьте, что все ваши расходы по данным статьям сократятся в 10 раз. Заманчиво, не правда ли?
Пассивный дом требует больше вложений, чем стандартный, но окупается в течение 5-15 лет в зависимости от проекта. Вложенные средства помогают не только сэкономить в будущем, но еще и берегут природные богатства.
В основе пассивного дома чаще всего стоит усиленная герметизация помещения, стены, кровля, окна и двери – у всего теплоизолирующие свойства повышенного уровня. Проще говоря, такой дом не теряет накопленное тепло, даже когда за окном вьюга или сильный ветер.
Главный фасад выполнен в максимально приватной манере – почти сплошной бетонный забор с отделкой декоративным кирпичом скрывает главный дворик для отдыха и игр детей. Рядом с парадной дверью – лавочка, на которую можно присесть или поставить сумки, а детям – поиграть в тени.
Лишь одно окно выходит на улицу, и оно не является частью приватных комнат. С этого ракурса мы можем заметить и хозяйственный сарайчик слева – для садового инвентаря, велосипедов и различных мелочей.
Со стороны заднего дворика реализован гораздо более открытый фасад – остекление здесь очень современное, достигает в высоту более 5-ти метров. Слева – маленький утопленный в земляную яму сборный бассейн, справа у фасада – мангал, удобный для летних кулинарных изысков, справа – зеленая газонная полянка, что была видна на фотографии выше.
Пассивный дом – это не просто модное название, но стратегия жизни будущего. Например, в Германии пассивный дом – уже вовсе не редкость и не изюминка, а скорее просто еще один вариант загородного строительства с особыми бонусами.
Отделка в интерьере такого дома направлена в первую очередь на энергоэффективность, но может иметь самые разные форматы. Этот дом, например, оформлен в стиле эко-минимализма – декоративные деревянные панели из натуральной древесины здесь использованы во всех интерьерах.
Тем не менее, пусть вас не огорчает вид интерьера, если вам не нравится деревянная отделка. Оформление в пассивном или эко-доме может быть любым, вплоть до дворцового классического стиля, современного модерна, ар-деко или американской неоклассики!
Тем не менее в этом проекте именно стиль эко был выбран как основой. Очень модный в последнее время, он популярен у тех, кто хочет доказать оригинальным видом интерьеров свою позицию по отношению к современной урбанизации, экологии и смежных темам.
На самом же деле, тенденция пассивных домов мало чем связана с нестандартными интерьерами в стиле эко и реализуется по всему миру в разных стилях. Основой здесь служат именно теплоизоляционные свойства материалов.
На втором этаже мы найдем спальни и детские комнаты с ковролином на полу – мягкий, теплый, он прекрасно заменяет любой ковер. Отопление же в доме реализовано с помощью систем «теплого пола», которые вы можете найти на первом этаже.
Под отделку из натурального дерева подходит не так много трендовых дизайнерских приемов. Среди них эффектны резные рамы в стиле Возрождения, позитивные картины маслом не слишком ярких цветов, морские пейзажи в стиле коастал.
Возле гостиной в проекте мы также найдем бетонную террасу – отличное место для патио и летней столовой!
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