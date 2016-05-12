Идеальный дом для солнечной жизни

Испанский и португальский стили в архитектуре в Латинской Америке, а точнее – в хороших кварталах и благоустроенных пригородах, ведут себя очень эффектно. Один из таких домов в Аргентине, недалеко от Буэнос-Айреса был построен студией CARBONE FERNANDEZ ARQUITECTOS и имеет площадь 280 кв. метров.
Благодаря развивающимся странам ЛА, Бразилии и Аргентине, испанский стиль получает здесь новое рождение. Шикарные особняки, которые во времена колонизации были бы монастырями или школами, теперь являются односемейными.
Исключительно хорошо данный стиль смотрится в контексте правильного ландшафтного дизайна. Подражая особыми сортами растений природе засушливого региона, можно полностью воссоздать картину.
Еще три стиля – марокканский, мавританский и итальянский – имеют похожую энергетику, но самым приближенным к вкусам и потребностям среднестатистической молодой и успешной семьи стал все-таки средиземноморский.
Отделка камнем, приятные цвета, тенистые уголки, разноуровневые и эффектные фасады дома, а также террасы на крышах, патио и крытые галереи для прогулок – что еще нужно семье для того, чтобы гордиться своим домом?
Особенная эстетика этого стиля – природные глиняные, древесные и каменные оттенки, они создают особое ощущение уюта. Кроме того, стиль в архитектуре подразумевает интересные планировки, асимметричные форматы, модульность объемов и оригинальные переходы, галереи, патио и террасы со всех сторон дома. Именно в богатых районах этот стиль сейчас становится таким, каким ему суждено было стать – одним из самых интересных и атмосферных во всем мире.
Конечно же, лучшие образцы стиля сейчас находятся в люксовых проектах – здесь к ним отнеслись с особой любовью, а хороший бюджет позволил реализовать все задумки архитектора и дизайнера. Но тем не менее, испано-португальский стиль развивается таким образом, что становится все более и более доступным, позволяя иметь шикарные на вид виллы с бюджетом стандартного коттеджа.
В Калифорнии, Лос-Анджелесе и нескольких окрестных городах испанский колониальный стиль уже является типичным для… бедных районов! Здесь одноэтажные бунгало с испанскими корнями имеют 2-3 спальни, а для европейцев смотрятся как настоящие виллы.
Внутри таких домов в ЛА мы все чаще находим интерьеры в стиле модерн. В 90% случаев в новых домах царит атмосфера глянца, технологичности и современности, и лишь в 10% наблюдаются этнические акценты. Тем не менее, еще 30 лет назад в таком доме, даже оформленном со вкусом настоящего времени, можно было встретить массивную резную мебель из натурального дерева, ковку, этнические светильники и текстиль.
В дизайне интерьера дома мы найдем прекрасные материалы – глянцевую керамическую плитку, натуральное дерево и камень, приятные бледные оттенки желтой цветовой гаммы и любовь к простору.
Дизайн фасадов стремится объединить атмосферу испано-португальского стиля и модерна, позволяя новым приемам копировать старые традиции. Например, эта шикарная деревянная дверь издалека очень похожа на настоящую, грубосколоченную из досок дверь в почти средневековом стиле.
В стильной ванной комнате мы найдем отголоски колоритного испанского стиля. Рыжие оттенки, глянец, эффектные приемы и рисунки, а также подсветка натурального дерева выдает стремление к насыщенному теплому интерьеру.
Отдельного внимания заслуживает здесь лестница – даже без контекста определенного стиля в дизайне интерьера, она смотрится очень современно. Расположенная по центру парадного холла, она имеет поворотные ступени, которые начинаются со второй трети лестницы, что достаточно нестандартно. Стеклянные экраны безопасности тоже начинаются лишь с 6-ой ступени, позволяя создать ощущение более открытой планировки.
Для тех, кто ищет гармонии:
— Шикарные ванные комнаты в стиле SPA;