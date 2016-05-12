Идеальный дом для солнечной жизни

Особенная эстетика этого стиля – природные глиняные, древесные и каменные оттенки, они создают особое ощущение уюта. Кроме того, стиль в архитектуре подразумевает интересные планировки, асимметричные форматы, модульность объемов и оригинальные переходы, галереи, патио и террасы со всех сторон дома. Именно в богатых районах этот стиль сейчас становится таким, каким ему суждено было стать – одним из самых интересных и атмосферных во всем мире.

Конечно же, лучшие образцы стиля сейчас находятся в люксовых проектах – здесь к ним отнеслись с особой любовью, а хороший бюджет позволил реализовать все задумки архитектора и дизайнера. Но тем не менее, испано-португальский стиль развивается таким образом, что становится все более и более доступным, позволяя иметь шикарные на вид виллы с бюджетом стандартного коттеджа.

В Калифорнии, Лос-Анджелесе и нескольких окрестных городах испанский колониальный стиль уже является типичным для… бедных районов! Здесь одноэтажные бунгало с испанскими корнями имеют 2-3 спальни, а для европейцев смотрятся как настоящие виллы.