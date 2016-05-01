Современный дом 21-ого века: секреты успеха

Этот интересный проект загородного дома обещает рассказать о принципах современной пригородной архитектуры. Планируете ли вы жить на природе, у реки или озера или в новом коттеджном поселке, правила и советы, данные в этой статье, наверняка вам пригодятся.
Сам проект коттеджа реализован студией REICHART BAUPLANUNGS GMBH, которая строит очень практичные и стильные дома, позволяющие семьям жить именно там, где они хотят.
Их проекты особенные – они выполнены в стиле баухаус и очень просторны, но при этом бюджетны и потому доступны молодым семьям!
Терраса – залог хорошей жизни в пригороде. Без нее, обустроенного сада с местами для отдыха, удобного крыльца с креслом для отдыха или патио дом является по сути… отдельно стоящей квартирой!
Используйте и свой участок для создания удобной и уютной террасы. Как правило, семьям нужны четыре зоны – летняя столовая, патио с мягкой мебелью, место для шезлонгов и площадка около 8-15 кв. метров просто для игр детей на деревянном полу.
Простые формы касаются и сооружения террасы и остекления. Почти все окна в доме стандартные, кроме панорамного остекления в гостиной и кухне, которые тоже необходимы в дизайне современного дома!
Простая форма здания уменьшает затраты не только на проектирование и строительство, но и на рабочую силу. Если найти того, кто сможет построить дом, легче, значит его работа будет стоить дешевле. Простая форма не обязывает вас строить прямоугольный или квадратный дом, но можно работать с простыми прямоугольными объемами, как в этом проекте.
Небольшие отступления от данной формы тоже приветствуются, но только там, где они необходимы и особенно эффектны. Но в целом, именно простые формы позволят вам сделать дом на вид очень современным и стильным и при этом не потратить все свои средства.
Стильная и современная гостиная подразумевает не только хороший проект планировки, мягкую мебель, зону TV и стильную отделку, но еще и атмосферу уюта. Ее поможет создать камин – традиционный или, что даже лучше, современный биокамин, не занимающий много места и очень красивый!
Очень важно, чтобы столовая стала вашим приоритетом как в планировке, так и в площади. Ей нужно достаточно места, чтобы развернуться так, чтобы соответствовать стратегии загородного дома. Если вы планируете столовую зону на кухне, в уголке на 3 квадратах, то встает вопрос, зачем вообще переезжать из квартиры в дом, ведь и в ней такие же скромные условия!
Отдельная столовая с панорамными окнами, рассчитанная, как минимум на 6, а лучше – на 8-10 персон, как в этом проекте очень важна для комфортабельной жизни семьи! Здесь могут собираться друзья или родственники, дети смогут пригласить друзей, а также делать здесь домашнее задание и играть, пока мама готовит обед на кухне.
Тихая спальня (вдали от гостиной и кухни) с пейзажным или просто зеленым видом из окна – тоже важная часть проекта. Постарайтесь создать здесь современную, а не провинциальную обстановку с помощью стильных оттенков для ламината или паркета (венге, менгарис, панга, тик, ятоба). Очень красивы и имитации ценных пород дерева – зебрано, палисандра, макассара, махагона, которые выглядят очень стильно в маленьких комнатах.
Бук, орех, ольха, груша и дуб создают ретро-атмосферу, и если вы не делаете это специально, лучше воздержаться от использования данных пород или их стилизаций.
Вы любите акварели, картины маслом, морские пейзажи или черно-белые фотографии? Найдите любимого автора, купите пару оригиналов или репродукций. Найдите время, чтобы найти то искусство, которое вас вдохновляет, и вы получите свой дом. По-настоящему свой.
Современные сочетания в дизайне ванной комнаты очень часто базируется на сером и белом оттенках. К ним можно добавить зеленого уюта, бирюзовой свежести, нежности розового или грации шоколадного оттенка. Очень красиво смотрятся с серой плиткой сиреневые, лавандовые, пурпурные и фиолетовые оттенки.
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