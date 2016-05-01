Современный дом 21-ого века: секреты успеха

Этот интересный проект загородного дома обещает рассказать о принципах современной пригородной архитектуры. Планируете ли вы жить на природе, у реки или озера или в новом коттеджном поселке, правила и советы, данные в этой статье, наверняка вам пригодятся.

Сам проект коттеджа реализован студией REICHART BAUPLANUNGS GMBH, которая строит очень практичные и стильные дома, позволяющие семьям жить именно там, где они хотят.

Их проекты особенные – они выполнены в стиле баухаус и очень просторны, но при этом бюджетны и потому доступны молодым семьям!