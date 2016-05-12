​До и После: Ремонт двухквартирного дюплекса!

Красивый дом постройки 70-х годов превращается из традиционной обители в современную! Давайте посмотрим вместе, как специалисты из студии METAPHOR справились с этой удивительной задачей – создать на двух этажах два удобных пространства для жизни разных семей.

Слово «дюплекс» имеет огромное количество значений как применительно для разных стран, так и для разных регионов в одной стране – например, штатов в США. Дюплексы могут иметь два входа с двух сторон (Канада), один вход и две двухуровневых квартиры (Турция), один вход и две квартиры на разных этажах (Детройт и Чикаго) и т. п.

В данном случае мы видим дюплекс, представленный двумя квартирами на двух разных этажах с двумя разными входами. На первом этаже у квартиры есть вход в палисадник, а для той, что на втором этаже, предусмотрена лестница с задней части здания (вы увидите все на плане). А пока давайте посмотрим, как капитальный ремонт преобразил это интересное здание!