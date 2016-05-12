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​До и После: Ремонт двухквартирного дюплекса!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
석촌동 주택, METAPHOR METAPHOR Гостиная в стиле минимализм Кирпичи Белый
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Красивый дом постройки 70-х годов превращается из традиционной обители в современную! Давайте посмотрим вместе, как специалисты из студии METAPHOR справились с этой удивительной задачей – создать на двух этажах два удобных пространства для жизни разных семей.

Слово «дюплекс» имеет огромное количество значений как применительно для разных стран, так и для разных регионов в одной стране – например, штатов в США. Дюплексы могут иметь два входа с двух сторон (Канада), один вход и две двухуровневых квартиры (Турция), один вход и две квартиры на разных этажах (Детройт и Чикаго) и т. п.

В данном случае мы видим дюплекс, представленный двумя квартирами на двух разных этажах с двумя разными входами. На первом этаже у квартиры есть вход в палисадник, а для той, что на втором этаже, предусмотрена лестница с задней части здания (вы увидите все на плане). А пока давайте посмотрим, как капитальный ремонт преобразил это интересное здание!

​До: квартира на первом этаже

석촌동 주택, METAPHOR METAPHOR
METAPHOR

METAPHOR
METAPHOR
METAPHOR

Этой квартире с элементами классики и современного глянцевого минимализма явно нужна была общая концепция для дизайна.

​После: квартира на первом этаже

석촌동 주택, METAPHOR METAPHOR Гостиная в стиле минимализм Дерево Эффект древесины
METAPHOR

METAPHOR
METAPHOR
METAPHOR

После в этой прекрасной квартире получилась очень симпатичная обстановка в современном стиле. На месте лестницы образовалась полноценная ванная комната, вход в которую вы видите на фотографии выше.

​До: национальные особенности

석촌동 주택, METAPHOR METAPHOR
METAPHOR

METAPHOR
METAPHOR
METAPHOR

Удивительные ворота перед палисадником – красивая этническая особенность, которая для иностранцев выглядит очень интересно и ценно, а местным напоминает о ретро-дизайне и… старой мебели и домах! Поэтому эта красота была демонтирована и уступила месту элегантному белому кованому заборчику.

​После: международный стиль

석촌동 주택, METAPHOR METAPHOR Дома в стиле минимализм Керамика Серый
METAPHOR

METAPHOR
METAPHOR
METAPHOR

Кованые заборчики такого типа с витиеватыми орнаментами, изысканные и современные очень популярны в Австралии, а также есть в Турции. Белые цвет – очень важная составляющая успеха такого современного облика с этническим акцентом.

Фасады дома были заново оштукатурены, окна заменены, а внутри дом получит новые коммуникации и внутреннюю отделку.

Особенного внимания заслуживает расположение дома. Посмотрите, насколько узкие участки в этом районе, как близко стоят соседние дома, а на балконах сверху были поставлены специальные экраны из дерева для создания приватности по бокам.

​План квартиры на втором этаже

석촌동 주택, METAPHOR METAPHOR
METAPHOR

METAPHOR
METAPHOR
METAPHOR

Вы удивитесь, но раньше на втором этаже было… две квартиры! Удивительно, как они уместились в столь маленьком пространстве! В каждой из них было по кухне и одной жилой комнате, а выход на балкон был общим, из главного холла

На новом плане мы видим, что ванная была организована на современный манер, а в одной большой квартире образовались две спальни и большая комната кухня-гостиная с несколькими окнами и выходом на главный балкон. Красиво и стильно!

​До: квартира на втором этаже

석촌동 주택, METAPHOR METAPHOR
METAPHOR

METAPHOR
METAPHOR
METAPHOR

На снимке слева вы можете видеть общий коридор для этой квартиры – странный, вытянутый и очень темный, а также кухню одной из квартир, которая явно не внушает доверия. По правой фотографии становится понятно, что дом находится в центре города, рядом с многоэтажками, и очень удобен для жизни и работы в центре.

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​После: квартира на втором этаже

석촌동 주택, METAPHOR METAPHOR Гостиная в стиле минимализм Кирпичи Белый
METAPHOR

METAPHOR
METAPHOR
METAPHOR

Кухня-гостиная на этой фотографии была создана из одной из однокомнатных квартир на втором этаже. Отделка и дизайн интерьера произведены в стиле модерн с легким азиатским налетом.

​После: квартира на втором этаже

석촌동 주택, METAPHOR METAPHOR Столовая комната в стиле минимализм Дерево Эффект древесины
METAPHOR

METAPHOR
METAPHOR
METAPHOR

Кухня организована в нише – стильная и компактная, она также имеет барную стойку, а в столовой мы видим стол, который может двигаться по направляющим в нужное место.

​План квартиры на первом этаже

석촌동 주택, METAPHOR METAPHOR
METAPHOR

METAPHOR
METAPHOR
METAPHOR

Ранее на первом этаже была квартира с тремя жилыми комнатами и отдельной кухней, а после перепланировки мы видим шикарную открытую планировку с кухней-гостиной в форме змейки, проходящей через весь дом. А еще в этой квартире есть две спальни и ванная комната.

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