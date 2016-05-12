​До и После: Ремонт двухквартирного дюплекса!

Красивый дом постройки 70-х годов превращается из традиционной обители в современную! Давайте посмотрим вместе, как специалисты из студии METAPHOR справились с этой удивительной задачей – создать на двух этажах два удобных пространства для жизни разных семей.
Слово «дюплекс» имеет огромное количество значений как применительно для разных стран, так и для разных регионов в одной стране – например, штатов в США. Дюплексы могут иметь два входа с двух сторон (Канада), один вход и две двухуровневых квартиры (Турция), один вход и две квартиры на разных этажах (Детройт и Чикаго) и т. п.
В данном случае мы видим дюплекс, представленный двумя квартирами на двух разных этажах с двумя разными входами. На первом этаже у квартиры есть вход в палисадник, а для той, что на втором этаже, предусмотрена лестница с задней части здания (вы увидите все на плане). А пока давайте посмотрим, как капитальный ремонт преобразил это интересное здание!
Этой квартире с элементами классики и современного глянцевого минимализма явно нужна была общая концепция для дизайна.
После в этой прекрасной квартире получилась очень симпатичная обстановка в современном стиле. На месте лестницы образовалась полноценная ванная комната, вход в которую вы видите на фотографии выше.
Удивительные ворота перед палисадником – красивая этническая особенность, которая для иностранцев выглядит очень интересно и ценно, а местным напоминает о ретро-дизайне и… старой мебели и домах! Поэтому эта красота была демонтирована и уступила месту элегантному белому кованому заборчику.
Кованые заборчики такого типа с витиеватыми орнаментами, изысканные и современные очень популярны в Австралии, а также есть в Турции. Белые цвет – очень важная составляющая успеха такого современного облика с этническим акцентом.
Фасады дома были заново оштукатурены, окна заменены, а внутри дом получит новые коммуникации и внутреннюю отделку.
Особенного внимания заслуживает расположение дома. Посмотрите, насколько узкие участки в этом районе, как близко стоят соседние дома, а на балконах сверху были поставлены специальные экраны из дерева для создания приватности по бокам.
Вы удивитесь, но раньше на втором этаже было… две квартиры! Удивительно, как они уместились в столь маленьком пространстве! В каждой из них было по кухне и одной жилой комнате, а выход на балкон был общим, из главного холла
На новом плане мы видим, что ванная была организована на современный манер, а в одной большой квартире образовались две спальни и большая комната кухня-гостиная с несколькими окнами и выходом на главный балкон. Красиво и стильно!
На снимке слева вы можете видеть общий коридор для этой квартиры – странный, вытянутый и очень темный, а также кухню одной из квартир, которая явно не внушает доверия. По правой фотографии становится понятно, что дом находится в центре города, рядом с многоэтажками, и очень удобен для жизни и работы в центре.
Кухня-гостиная на этой фотографии была создана из одной из однокомнатных квартир на втором этаже. Отделка и дизайн интерьера произведены в стиле модерн с легким азиатским налетом.
Кухня организована в нише – стильная и компактная, она также имеет барную стойку, а в столовой мы видим стол, который может двигаться по направляющим в нужное место.
Ранее на первом этаже была квартира с тремя жилыми комнатами и отдельной кухней, а после перепланировки мы видим шикарную открытую планировку с кухней-гостиной в форме змейки, проходящей через весь дом. А еще в этой квартире есть две спальни и ванная комната.
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— Выбираем стиль для кухни: мода и традиции;