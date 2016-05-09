Гламурный коттедж для молодой семьи

Самым удивительным эффектом в дизайне фасадов стали специальные оштукатуренные рельефным способом модули, подсвеченные желтыми лампами. Один такой (вертикальный, длинный) находится над парадной дверью, второй – слева, в зоне обрамления двух окон. Данная деталь придает современному облику коттеджа элегантности и при этом смотрится, будто исторический элемент в архитектуре.

Еще одна интересная деталь – подсветка в зоне гаража, проходящая по стене и заходящая на потолок. Весьма стильный вариант для динамичного облика эффектного паркинга.

Обязательно стоит отметить и формат остекления слева на фасаде здания. Угловое бесшовное, оно смотрится просто волшебно – будто хрупкая ваза, висящая над обрывом.

Красиво выглядит и парадная дверь, и дверь с автомобильной стоянки – обе они имеют металлическое обрамление, которое очень красиво отражает бликами подсветку.

Смотрится внушительно и симпатично еще один прием. Над парадной дверью мы найдем вертикальный выступ, оформленный каменными плитами, напоминающий подобный элемент на головном уборе фараонов. Это опять отправляет нас к истокам этого стиля и показывает, насколько привлекательны могут быть даже самые старые культурно-характерные находки в дизайне!

Ландшафтный проект тоже выполнен в прекрасном формате – пышный, будто напитанный живительной влагой газон смотрится очень симпатично на фоне светлых фасадов. До парадной двери, будто крупная галька через реку, гостя ведут каменные плиты, и такими же оформлен подъезд для автомобилей. На самой же стоянке мы найдем глянцевую плитку, на которой машины смотрятся, как в автосалоне.

Клумбы, оформленные в круглые пузыри, соединенные между собой и имеющие покрытие из гальки, является новым домом для пары пальм и маленьких кустиков. Справа – деревья в кадках, они позволяют добавить геометрии участку, который и так поразил нас искусным соблюдением пропорций в дизайне.