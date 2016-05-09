Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Гламурный коттедж для молодой семьи

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Projeto residencial de arquitetura e ambientação., Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores Дома в стиле модерн
Loading admin actions …

Стильный коттедж, будто пришедший к нам с голливудских холмов, покорит любителей стиля ар-деко. В нем есть некоторая египетская магия, фонтан французской утонченности и капелька современных модных трендов.

Авторы проекта – архитекторы из студии RITA ALBUQUERQUE ARQUITETURA E INTERIORES – гордятся этим домом еще и потому, что он реализовал мечту владельцев о доме, который восхищал и вдохновлял бы их каждый день! Неплохо, правда?

​Дизайн фасадов

Projeto residencial de arquitetura e ambientação., Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores Дома в стиле модерн
Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores

Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores
Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores
Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores

Самым удивительным эффектом в дизайне фасадов стали специальные оштукатуренные рельефным способом модули, подсвеченные желтыми лампами. Один такой (вертикальный, длинный) находится над парадной дверью, второй – слева, в зоне обрамления двух окон. Данная деталь придает современному облику коттеджа элегантности и при этом смотрится, будто исторический элемент в архитектуре.

Еще одна интересная деталь – подсветка в зоне гаража, проходящая по стене и заходящая на потолок. Весьма стильный вариант для динамичного облика эффектного паркинга.

Обязательно стоит отметить и формат остекления слева на фасаде здания. Угловое бесшовное, оно смотрится просто волшебно – будто хрупкая ваза, висящая над обрывом.

Красиво выглядит и парадная дверь, и дверь с автомобильной стоянки – обе они имеют металлическое обрамление, которое очень красиво отражает бликами подсветку.

Смотрится внушительно и симпатично еще один прием. Над парадной дверью мы найдем вертикальный выступ, оформленный каменными плитами, напоминающий подобный элемент на головном уборе фараонов. Это опять отправляет нас к истокам этого стиля и показывает, насколько привлекательны могут быть даже самые старые культурно-характерные находки в дизайне!

Ландшафтный проект тоже выполнен в прекрасном формате – пышный, будто напитанный живительной влагой газон смотрится очень симпатично на фоне светлых фасадов. До парадной двери, будто крупная галька через реку, гостя ведут каменные плиты, и такими же оформлен подъезд для автомобилей. На самой же стоянке мы найдем глянцевую плитку, на которой машины смотрятся, как в автосалоне.

Клумбы, оформленные в круглые пузыри, соединенные между собой и имеющие покрытие из гальки, является новым домом для пары пальм и маленьких кустиков. Справа – деревья в кадках, они  позволяют добавить геометрии участку, который и так поразил нас искусным соблюдением пропорций в дизайне.

​Дизайн гостиной

Projeto residencial de arquitetura e ambientação., Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores ГостинаяМебель для медиа комнаты
Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores

Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores
Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores
Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores

В гостиной мы можем видеть как раз то угловое окно, которые мы рассматривали на парадном фасаде. В интерьере здесь – богемное очарование пряных оттенков тропиков и 11 оттенков шоколада.

​Дизайн столовой

Projeto residencial de arquitetura e ambientação., Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores Столовая комната в стиле модерн
Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores

Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores
Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores
Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores

Шикарная гламурная столовая рядом с лестницей со ступенями из натурального камня смотрится просто волшебно! Кажется, что здесь всегда царит праздничное настроение. У окна – зона буфета со сладостями и мини-баром.

​Дизайн кухни

Projeto residencial de arquitetura e ambientação., Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores Кухня в рустикальном стиле
Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores

Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores
Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores
Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores

Кухня – более практичная часть дома, она выполнена в стиле модерн. Здесь используются каменные фартук и столешница. Белый и трюфельный – главные цвета для дизайна интерьера главной кухни, они ярко разбавлены мелкой бытовой техникой в стиле американского ретро в малиновом цвете. Очень интересное сочетание!

​Главный сьют

Projeto residencial de arquitetura e ambientação., Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores Спальня в стиле модерн
Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores

Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores
Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores
Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores

Стильный мастер-сьют имеет не только шикарное настроение бежевого люксового царства и симпатичные подушки «на двоих», но и ванную комнату, начало которой – сразу за стеклянной перегородкой справа.

Ракурс съемки находится возле TV, поэтому можно смело сказать, что в этой спальне реализована идея идеального домашнего кинотеатра для супругов, который можно использовать с кресла или даже не вставая с постели.

​Душевая комната

Projeto residencial de arquitetura e ambientação., Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores Ванная комната в стиле модерн
Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores

Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores
Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores
Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores

При детских мы нашли еще одну ванную комнату с душевой кабиной, она выполнена в стиле модерн и смотрится очень современно.

Для тех, кто обожает архитектуру:

— 10 фантастичных современных домов;

— Все проекты домов homify

До и После: Потрясающий коттедж из кирпичного амбара!
А вас вдохновляет глянец, блеск и эстетика люкса?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо