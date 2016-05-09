Гламурный коттедж для молодой семьи

Стильный коттедж, будто пришедший к нам с голливудских холмов, покорит любителей стиля ар-деко. В нем есть некоторая египетская магия, фонтан французской утонченности и капелька современных модных трендов.
Авторы проекта – архитекторы из студии RITA ALBUQUERQUE ARQUITETURA E INTERIORES – гордятся этим домом еще и потому, что он реализовал мечту владельцев о доме, который восхищал и вдохновлял бы их каждый день! Неплохо, правда?
Самым удивительным эффектом в дизайне фасадов стали специальные оштукатуренные рельефным способом модули, подсвеченные желтыми лампами. Один такой (вертикальный, длинный) находится над парадной дверью, второй – слева, в зоне обрамления двух окон. Данная деталь придает современному облику коттеджа элегантности и при этом смотрится, будто исторический элемент в архитектуре.
Еще одна интересная деталь – подсветка в зоне гаража, проходящая по стене и заходящая на потолок. Весьма стильный вариант для динамичного облика эффектного паркинга.
Обязательно стоит отметить и формат остекления слева на фасаде здания. Угловое бесшовное, оно смотрится просто волшебно – будто хрупкая ваза, висящая над обрывом.
Красиво выглядит и парадная дверь, и дверь с автомобильной стоянки – обе они имеют металлическое обрамление, которое очень красиво отражает бликами подсветку.
Смотрится внушительно и симпатично еще один прием. Над парадной дверью мы найдем вертикальный выступ, оформленный каменными плитами, напоминающий подобный элемент на головном уборе фараонов. Это опять отправляет нас к истокам этого стиля и показывает, насколько привлекательны могут быть даже самые старые культурно-характерные находки в дизайне!
Ландшафтный проект тоже выполнен в прекрасном формате – пышный, будто напитанный живительной влагой газон смотрится очень симпатично на фоне светлых фасадов. До парадной двери, будто крупная галька через реку, гостя ведут каменные плиты, и такими же оформлен подъезд для автомобилей. На самой же стоянке мы найдем глянцевую плитку, на которой машины смотрятся, как в автосалоне.
Клумбы, оформленные в круглые пузыри, соединенные между собой и имеющие покрытие из гальки, является новым домом для пары пальм и маленьких кустиков. Справа – деревья в кадках, они позволяют добавить геометрии участку, который и так поразил нас искусным соблюдением пропорций в дизайне.
В гостиной мы можем видеть как раз то угловое окно, которые мы рассматривали на парадном фасаде. В интерьере здесь – богемное очарование пряных оттенков тропиков и 11 оттенков шоколада.
Шикарная гламурная столовая рядом с лестницей со ступенями из натурального камня смотрится просто волшебно! Кажется, что здесь всегда царит праздничное настроение. У окна – зона буфета со сладостями и мини-баром.
Кухня – более практичная часть дома, она выполнена в стиле модерн. Здесь используются каменные фартук и столешница. Белый и трюфельный – главные цвета для дизайна интерьера главной кухни, они ярко разбавлены мелкой бытовой техникой в стиле американского ретро в малиновом цвете. Очень интересное сочетание!
Стильный мастер-сьют имеет не только шикарное настроение бежевого люксового царства и симпатичные подушки «на двоих», но и ванную комнату, начало которой – сразу за стеклянной перегородкой справа.
Ракурс съемки находится возле TV, поэтому можно смело сказать, что в этой спальне реализована идея идеального домашнего кинотеатра для супругов, который можно использовать с кресла или даже не вставая с постели.
При детских мы нашли еще одну ванную комнату с душевой кабиной, она выполнена в стиле модерн и смотрится очень современно.
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