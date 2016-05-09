До и После: Потрясающий коттедж из кирпичного амбара!

Вы когда-нибудь были в заброшенном здании в сельской местности? Например, в амбаре или сарае для техники? Этот амбар нашли не случайно, владельцы искали по всему региону что-то подобное – дешевое, но все еще с ровными, крепкими стенами и хорошей основой.
У таких зданий, как правило, есть самая главная проблема – атмосфера, которую очень трудно заменить на нужную. Виной тому не прошлое как таковое, а скорее его реально видимые и ощутимые последствия – мусор, плесень, влажность, подтеки, которые обязательно нужно устранить. Как ни странно, но проведение отопления, канализации и других благ не составляет особого труда, если дом зарегистрирован как жилой и находится рядом с общими коммуникациями.
Тотальная дезинфекция, проводимая профессионалами – важная часть реконструкции дома, который раньше был нежилым и использовался по сельскохозяйственному назначению. Очень важно удалить споры, грибки, микробы не только с внешней поверхности всех материалов, но и провести глубокую очистку. Из-за этого все, что можно выбросить, идет на свалку, а основные стены зачищаются в весьма агрессивной манере профессионалами.
Что мы видим, глядя на фотографию? Огромное пространство с возможностью реализации второго уровня, требующее внимания инженеров, строителей и архитектора, но все-таки имеющее шанс стать чем-то большим и получить вторую жизнь.
Архитекторы из студии JOEP VAN OS ARCHITECTENBUREAU сделали так, что этот амбар стал не только домом для его владельцев (супружеской пары без детей), но еще и настоящим международным фурором – темой для обсуждений во многих дизайнерских тусовках.
Так что же нужно для реконструкции старого амбара? Зачистка, дезинфекция, проведение коммуникаций, новая кровля, утепление стен, новые окна и двери, внутренние перегородки и основа для второго этажа, а также – бетонный пол, отделка и дизайн интерьера, под стать атмосферности места.
Удивительное сочетание стиля лофт и настроения кантри в этом амбаре поражает с первого взгляда! Дом рассчитан на владельцев, которые предпочитают строгий дизайн, открытые брутальные материалы, свободную планировку и панорамное остекление.
Удивительно, но основа для кровельной системы осталась та же, правда, для того, чтобы реализовать данную идею, сам кровельный материал был заменен, а крыша и стены серьезно утеплены.
Удивительно, но если вы увидите когда-нибудь такое здание вживую, знайте – и из него может получиться потрясающий кантри-лофт!
Стильная кухня расположилась под новой зоной для спальни, ванной комнаты и гардеробной. По-чикагски строгие фасады кухни с имитацией ценных пород дерева и дизайном большого города выглядят здесь потрясающе!
Встроенные газовые горелки, раковина и даже доска для резки выдают в этом дизайне стремление к максимальной лаконичности форм. Панорамное остекление делает эту зону кухни особенно вдохновляющей на вид. Удивительно спокойный пейзаж летом прекрасен из-за ярких красок, а зимой – из-за возможности видеть самые фантастические снегопады.
Стильная лестница реализована с помощью закрытого бокса, без экранов. Слева находится встроенный модуль кухни, справа – библиотека. Очень удобно и практично!
На втором этаже мы найдем просторный мастер-сьют прямо под скосом кровли с мансардными окнами. Здесь в ванной комнате создана атмосфера брутального кантри-SPA.
Рядом находится гардеробная, разделенная надвое для обоих супругов, а по центру оставлена ниша для растения с видом на окно, что выглядит очень красиво.
Оригинальные балки видны и здесь, добавляя образу интерьера аутентичности и особого шика. Слева – спальня, размещенная под мансардными окнами с видом на звездное небо и на камин в центре комнаты!
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