До и После: Потрясающий коттедж из кирпичного амбара!

Вы когда-нибудь были в заброшенном здании в сельской местности? Например, в амбаре или сарае для техники? Этот амбар нашли не случайно, владельцы искали по всему региону что-то подобное – дешевое, но все еще с ровными, крепкими стенами и хорошей основой.

У таких зданий, как правило, есть самая главная проблема – атмосфера, которую очень трудно заменить на нужную. Виной тому не прошлое как таковое, а скорее его реально видимые и ощутимые последствия – мусор, плесень, влажность, подтеки, которые обязательно нужно устранить. Как ни странно, но проведение отопления, канализации и других благ не составляет особого труда, если дом зарегистрирован как жилой и находится рядом с общими коммуникациями.

Тотальная дезинфекция, проводимая профессионалами – важная часть реконструкции дома, который раньше был нежилым и использовался по сельскохозяйственному назначению. Очень важно удалить споры, грибки, микробы не только с внешней поверхности всех материалов, но и провести глубокую очистку. Из-за этого все, что можно выбросить, идет на свалку, а основные стены зачищаются в весьма агрессивной манере профессионалами.