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До и После: Потрясающий коттедж из кирпичного амбара!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Renovatie sfeervolle woonboerderij met behoud van oude houten spanten, strakke witte kern met woonkeuken en studie en lamellenzonwering boven extra hoge houten puien, van Os Architecten van Os Architecten
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Вы когда-нибудь были в заброшенном здании в сельской местности? Например, в амбаре или сарае для техники? Этот амбар нашли не случайно, владельцы искали по всему региону что-то подобное – дешевое, но все еще с ровными, крепкими стенами и хорошей основой.

У таких зданий, как правило, есть самая главная проблема – атмосфера, которую очень трудно заменить на нужную. Виной тому не прошлое как таковое, а скорее его реально видимые и ощутимые последствия – мусор, плесень, влажность, подтеки, которые обязательно нужно устранить. Как ни странно, но проведение отопления, канализации и других благ не составляет особого труда, если дом зарегистрирован как жилой и находится рядом с общими коммуникациями.

Тотальная дезинфекция, проводимая профессионалами – важная часть реконструкции дома, который раньше был нежилым и использовался по сельскохозяйственному назначению. Очень важно удалить споры, грибки, микробы не только с внешней поверхности всех материалов, но и провести глубокую очистку. Из-за этого все, что можно выбросить, идет на свалку, а основные стены зачищаются в весьма агрессивной манере профессионалами.

​До: старый амбар

Renovatie sfeervolle woonboerderij met behoud van oude houten spanten, strakke witte kern met woonkeuken en studie en lamellenzonwering boven extra hoge houten puien, van Os Architecten van Os Architecten
van Os Architecten

van Os Architecten
van Os Architecten
van Os Architecten

Что мы видим, глядя на фотографию? Огромное пространство с возможностью реализации второго уровня, требующее внимания инженеров, строителей и архитектора, но все-таки имеющее шанс стать чем-то большим и получить вторую жизнь.

Архитекторы из студии JOEP VAN OS ARCHITECTENBUREAU сделали так, что этот амбар стал не только домом для его владельцев (супружеской пары без детей), но еще и настоящим международным фурором – темой для обсуждений во многих дизайнерских тусовках.

Так что же нужно для реконструкции старого амбара? Зачистка, дезинфекция, проведение коммуникаций, новая кровля, утепление стен, новые окна и двери, внутренние перегородки и основа для второго этажа, а также – бетонный пол, отделка и дизайн интерьера, под стать атмосферности места.

​После: кантри-лофт

Renovatie sfeervolle woonboerderij met behoud van oude houten spanten, strakke witte kern met woonkeuken en studie en lamellenzonwering boven extra hoge houten puien, van Os Architecten van Os Architecten
van Os Architecten

van Os Architecten
van Os Architecten
van Os Architecten

Удивительное сочетание стиля лофт и настроения кантри в этом амбаре поражает с первого взгляда! Дом рассчитан на владельцев, которые предпочитают строгий дизайн, открытые брутальные материалы, свободную планировку и панорамное остекление.

Удивительно, но основа для кровельной системы осталась та же, правда, для того, чтобы реализовать данную идею, сам кровельный материал был заменен, а крыша и стены серьезно утеплены.

​До: старое состояние

Renovatie sfeervolle woonboerderij met behoud van oude houten spanten, strakke witte kern met woonkeuken en studie en lamellenzonwering boven extra hoge houten puien, van Os Architecten van Os Architecten
van Os Architecten

van Os Architecten
van Os Architecten
van Os Architecten

Удивительно, но если вы увидите когда-нибудь такое здание вживую, знайте – и из него может получиться потрясающий кантри-лофт!

​После: кухня

Renovatie sfeervolle woonboerderij met behoud van oude houten spanten, strakke witte kern met woonkeuken en studie en lamellenzonwering boven extra hoge houten puien, van Os Architecten van Os Architecten
van Os Architecten

van Os Architecten
van Os Architecten
van Os Architecten

Стильная кухня расположилась под новой зоной для спальни, ванной комнаты и гардеробной. По-чикагски строгие фасады кухни с имитацией ценных пород дерева и дизайном большого города выглядят здесь потрясающе!

​После: остекление

Renovatie sfeervolle woonboerderij met behoud van oude houten spanten, strakke witte kern met woonkeuken en studie en lamellenzonwering boven extra hoge houten puien, van Os Architecten van Os Architecten
van Os Architecten

van Os Architecten
van Os Architecten
van Os Architecten

Встроенные газовые горелки, раковина и даже доска для резки выдают в этом дизайне стремление к максимальной лаконичности форм. Панорамное остекление делает эту зону кухни особенно вдохновляющей на вид. Удивительно спокойный пейзаж летом прекрасен из-за ярких красок, а зимой – из-за возможности видеть самые фантастические снегопады.

​После: лестница

Renovatie sfeervolle woonboerderij met behoud van oude houten spanten, strakke witte kern met woonkeuken en studie en lamellenzonwering boven extra hoge houten puien, van Os Architecten van Os Architecten
van Os Architecten

van Os Architecten
van Os Architecten
van Os Architecten

Стильная лестница реализована с помощью закрытого бокса, без экранов. Слева находится встроенный модуль кухни, справа – библиотека. Очень удобно и практично!

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​После: ванная комната

Renovatie sfeervolle woonboerderij met behoud van oude houten spanten, strakke witte kern met woonkeuken en studie en lamellenzonwering boven extra hoge houten puien, van Os Architecten van Os Architecten
van Os Architecten

van Os Architecten
van Os Architecten
van Os Architecten

На втором этаже мы найдем просторный мастер-сьют прямо под скосом кровли с мансардными окнами. Здесь в ванной комнате создана атмосфера брутального кантри-SPA.

​После: гардеробная

Renovatie sfeervolle woonboerderij met behoud van oude houten spanten, strakke witte kern met woonkeuken en studie en lamellenzonwering boven extra hoge houten puien, van Os Architecten van Os Architecten
van Os Architecten

van Os Architecten
van Os Architecten
van Os Architecten

Рядом находится гардеробная, разделенная надвое для обоих супругов, а по центру оставлена ниша для растения с видом на окно, что выглядит очень красиво.

Оригинальные балки видны и здесь, добавляя образу интерьера аутентичности и особого шика. Слева – спальня, размещенная под мансардными окнами с видом на звездное небо и на камин в центре комнаты!

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