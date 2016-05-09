Невероятно красивый и эффектный дом

Этот дом будто создан для того, чтобы влюблять в себя каждого гостя! Он настолько красив, атмосферен и привлекателен, кто кажется, что он живой, у него есть свой характер и душа. Именно так выглядят профессиональные люксовые проекты, которые созданы группой профессионалов на вдохновении определенным образом.

Этника Востока, колорит и эффектность Африки, потрясающие таланты студии и просто красота каждого из выбранных элементов просто поражают! Проект реализован в Зимбали, ЮАР, студией METROPOLE ARCHITECTS. В этом курортном городке – люксовые резорты, гольф-корты, потрясающие пляжи, удивительные виллы в густых тропических зарослях и элитные пятизвездочные отели.