Невероятно красивый и эффектный дом

Этот дом будто создан для того, чтобы влюблять в себя каждого гостя! Он настолько красив, атмосферен и привлекателен, кто кажется, что он живой, у него есть свой характер и душа. Именно так выглядят профессиональные люксовые проекты, которые созданы группой профессионалов на вдохновении определенным образом.
Этника Востока, колорит и эффектность Африки, потрясающие таланты студии и просто красота каждого из выбранных элементов просто поражают! Проект реализован в Зимбали, ЮАР, студией METROPOLE ARCHITECTS. В этом курортном городке – люксовые резорты, гольф-корты, потрясающие пляжи, удивительные виллы в густых тропических зарослях и элитные пятизвездочные отели.
Клиенты попросили архитекторов создать им дом мечты – тропический рай, насыщенный рельефами, текстурами, теплотой и колоритом. У них был участок в густом тропическом лесу на курорте с особенной атмосферой, и они предоставили профессионалам полную свободу выбора.
Модули кровли со скатом связаны между собой плоскими плитами с небольшим наклоном, которые обеспечивают дому столь необычный этнический колорит в целом.
Несколько водоемов, в том числе прудик с карпами кои, водные фонтаны и бассейн сливаются в единое целое, проходя потоком через дом и слегка заходя в тропический лес.
Африканские мотивы прослеживаются в дизайне этого дома наравне с глянцевым модерном, и все-таки темно-коричневые оттенки в своем традиционном местном разнообразии здесь можно найти по всему дому.
Шикарная столовая специально расположена на подиуме так, чтобы с этого места тоже открывался шикарный вид на террасы, патио и бассейн, даже при условии того, что столовая не является комнатой непосредственно у окна.
В холле второго этажа, в месте с двусветными потолками для парадного входа, мы найдем шикарный глянцевый кабинет, тоже выполненный с этническими дополнениями. Змеиная кожа на стульях, узор зебры для круглого коврика, плетеные боксы для мелочей и даже скульптура в виде головы антилопы удивительно органично вписались в современный интерьер.
Глядя сквозь тропический лес, наблюдая вдали черепичные крыши соседних люксовых вилл и их потрясающую вечернюю подсветку и наслаждаясь теплым климатом и возможностью пешей прогулки до океана, можно действительно провести шикарное детство!
Основная спальня является консолью – она расположена будто над обрывом, на шесть метров выше патио, что обеспечивает ей лучшие виды в доме.
Большие объемы остекления позволяют красиво обыграть местные культурные традиции в дизайне и материалы, создавая люксовый дом с особенным этническим шармом. Природный камень и натуральная древесина компенсируют бетонные части, добавляя проекту теплоты и уюта.
Шикарные патио и террасы требуют более пары минут на созерцание этой красоты. Последние три фотографии в статье – это все о том, как хорошо жить летом всей семьей на вилле с бассейном и как шикарно можно организовать тропический рай на участке с большими деревьями.
Дизайн этого дома просто потрясающий – услада для глаз, мелодия для души! Эксклюзивность проекта сочетается здесь с фирменным стилем архитектурной студии, у которой есть проекты такой атмосферы и более компактных размеров, около 300 кв. метров.
Сам же дом как истинный оазис спокойствия и красоты наверняка тронул и ваше сердце! В нем есть не только природная сила и мощь современного комфорта, но и особое ощущение традиционности, созданной на основе местной традиции и натуральных материалов.
Для тех, кто ищет гармонии:
— Шикарные ванные комнаты в стиле SPA;