Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

До и После: Старая квартира и ее новый облик!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Гостиная в стиле модерн
Loading admin actions …

Старые квартиры действительно имеют будущее! Доказательство тому – этот чудесный капитальный ремонт, заставивший нас вглядываться в детали! Студия JMDESIGN выполнила этот проект для молодой семьи – супружеской пары без детей. В новом варианте планировке мы найдем гостиную, кабинет, спальню и кухню – стильные, красивые и современные.

Редизайн и ремонт этой квартиры поможет вам увидеть, что даже квартира в старом доме и дешевом районе может быть стильной и современной. По всему миру в крупных городах есть бюджетные районы, которые сейчас раскупаются инвесторами и преображаются. Если поймать «за хвост» модную волну в конкретном месте, можно и сэкономить, и получить жилье с хорошими соседями.

​До: гостиная

영통 매탄동 동남아파트 22평인테리어, JMdesign JMdesign
JMdesign

JMdesign
JMdesign
JMdesign

Изначальная планировка подразумевала выход на балкон только через высокий порог, который вы можете видеть в старом облике гостиной. Кроме того, старая отделка оставляла желать лучшего. Планировка гостиной была изолированной, а сама комната – маленькой, поэтому решение объединить ее с прихожей и кухней было очевидным.

​После: гостиная

영통 매탄동 동남아파트 22평인테리어, JMdesign JMdesign Гостиная в стиле лофт
JMdesign

JMdesign
JMdesign
JMdesign

Новая гостиная имеет шикарные складные двери в пол, которые в закрытом состоянии дают прекрасный вид на город, а летом открывают простор и лоджия становится полноценной частью комнаты.

Акцентная стена в стиле серого кирпича смотрится здесь очень современно, а новая белая мебель позволяет визуально создать достаточно легкое пространство интерьера.

​До: кабинет

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Кабинет находится в соседней комнате и тоже имеет выход на данную лоджию. Его преобразованием занимались с особой тщательностью и осторожностью, здесь решено сделать детскую комнату.

​После: кабинет

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

В скором будущем эта комната будет преобразована в детскую, но основные элементы – встроенный шкаф, стеллажи, письменный стол и тумба под TV – здесь останутся.

До: кухня

영통 매탄동 동남아파트 22평인테리어, JMdesign JMdesign
JMdesign

JMdesign
JMdesign
JMdesign

Старая кухня в нише не имела достаточного освещения и смотрелась достаточно скромно.

​После: кухня

영통 매탄동 동남아파트 22평인테리어, JMdesign JMdesign Столовая комната в стиле лофт
JMdesign

JMdesign
JMdesign
JMdesign

При объединении кухни с прихожей и гостиной эта комната получила вместо 6 «положенных» кв. метров целых 10, а переход из прихожей в гостиную и кухню стал солнечным и просторным.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​До: спальня

영통 매탄동 동남아파트 22평인테리어, JMdesign JMdesign
JMdesign

JMdesign
JMdesign
JMdesign

Небольшая спальня выглядела очень просто и особенно не радовала хозяев. Очень хотелось создать здесь атмосферу большого города, стильного и современного.

​После: спальня

영통 매탄동 동남아파트 22평인테리어, JMdesign JMdesign Спальня в стиле лофт
JMdesign

JMdesign
JMdesign
JMdesign

Встроенные по всей длине стены модули позволили супругам организовать хранение максимально удобным способом. Рядом с кроватью осталось место для детской кроватки на будущее.

​До: ванная комната

영통 매탄동 동남아파트 22평인테리어, JMdesign JMdesign
JMdesign

JMdesign
JMdesign
JMdesign

Ванные комнаты в старых домах – самая страшная фотография «До» из статей данной рубрики. Кажется, никто не согласится жить в квартире с подобной ванной комнатой!

​После: ванная комната

영통 매탄동 동남아파트 22평인테리어, JMdesign JMdesign Ванная в стиле лофт
JMdesign

JMdesign
JMdesign
JMdesign

Новая комната в городской вариации стиля модерн выглядит чистой и самое главное… новой! Серая плитка отлично помогает современным ванным комнатам небольшого размера быть максимально стильными.

​До: прихожая

영통 매탄동 동남아파트 22평인테리어, JMdesign JMdesign
JMdesign

JMdesign
JMdesign
JMdesign

Вход в эту квартиру в многоквартирном доме осуществляется с общего длинного балкона, который объединяет квартиры и не имеет остекления. Такие дома в Азии – не редкость, а даже правило для бедных кварталов.

​После: прихожая

영통 매탄동 동남아파트 22평인테리어, JMdesign JMdesign Коридор, прихожая и лестница в стиле лофт
JMdesign

JMdesign
JMdesign
JMdesign

В новой прихожей есть большой встроенный шкаф-купе, а площадка, оформленная керамической плиткой, имеет удобную нишу, позволяющую поставить обувь так, чтобы грязь и пыль с нее не попала в квартиру вовсе. В гардеробе есть не только вешалки и полочки, но и маленькие полочки для обуви, позволяющие хранить остальную мебель.

В узких прихожих очень важно, чтобы дверь открывалась в сторону общего коридора – тогда вы экономите пространство, позволяющее поставить обувь или пакет, приходя из магазина домой.

Далее на homify:

— Выбираем стиль для кухни: мода и традиции;

— Дизайн кухни в стиле минимализм.

Как избавится от беспорядка в доме?
А вам понравился кабинет-детская?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо