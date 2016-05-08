До и После: Старая квартира и ее новый облик!

Старые квартиры действительно имеют будущее! Доказательство тому – этот чудесный капитальный ремонт, заставивший нас вглядываться в детали! Студия JMDESIGN выполнила этот проект для молодой семьи – супружеской пары без детей. В новом варианте планировке мы найдем гостиную, кабинет, спальню и кухню – стильные, красивые и современные.

Редизайн и ремонт этой квартиры поможет вам увидеть, что даже квартира в старом доме и дешевом районе может быть стильной и современной. По всему миру в крупных городах есть бюджетные районы, которые сейчас раскупаются инвесторами и преображаются. Если поймать «за хвост» модную волну в конкретном месте, можно и сэкономить, и получить жилье с хорошими соседями.