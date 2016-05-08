До и После: Старая квартира и ее новый облик!

Старые квартиры действительно имеют будущее! Доказательство тому – этот чудесный капитальный ремонт, заставивший нас вглядываться в детали! Студия JMDESIGN выполнила этот проект для молодой семьи – супружеской пары без детей. В новом варианте планировке мы найдем гостиную, кабинет, спальню и кухню – стильные, красивые и современные.
Редизайн и ремонт этой квартиры поможет вам увидеть, что даже квартира в старом доме и дешевом районе может быть стильной и современной. По всему миру в крупных городах есть бюджетные районы, которые сейчас раскупаются инвесторами и преображаются. Если поймать «за хвост» модную волну в конкретном месте, можно и сэкономить, и получить жилье с хорошими соседями.
Изначальная планировка подразумевала выход на балкон только через высокий порог, который вы можете видеть в старом облике гостиной. Кроме того, старая отделка оставляла желать лучшего. Планировка гостиной была изолированной, а сама комната – маленькой, поэтому решение объединить ее с прихожей и кухней было очевидным.
Новая гостиная имеет шикарные складные двери в пол, которые в закрытом состоянии дают прекрасный вид на город, а летом открывают простор и лоджия становится полноценной частью комнаты.
Акцентная стена в стиле серого кирпича смотрится здесь очень современно, а новая белая мебель позволяет визуально создать достаточно легкое пространство интерьера.
Кабинет находится в соседней комнате и тоже имеет выход на данную лоджию. Его преобразованием занимались с особой тщательностью и осторожностью, здесь решено сделать детскую комнату.
В скором будущем эта комната будет преобразована в детскую, но основные элементы – встроенный шкаф, стеллажи, письменный стол и тумба под TV – здесь останутся.
Старая кухня в нише не имела достаточного освещения и смотрелась достаточно скромно.
При объединении кухни с прихожей и гостиной эта комната получила вместо 6 «положенных» кв. метров целых 10, а переход из прихожей в гостиную и кухню стал солнечным и просторным.
Небольшая спальня выглядела очень просто и особенно не радовала хозяев. Очень хотелось создать здесь атмосферу большого города, стильного и современного.
Встроенные по всей длине стены модули позволили супругам организовать хранение максимально удобным способом. Рядом с кроватью осталось место для детской кроватки на будущее.
Ванные комнаты в старых домах – самая страшная фотография «До» из статей данной рубрики. Кажется, никто не согласится жить в квартире с подобной ванной комнатой!
Новая комната в городской вариации стиля модерн выглядит чистой и самое главное… новой! Серая плитка отлично помогает современным ванным комнатам небольшого размера быть максимально стильными.
Вход в эту квартиру в многоквартирном доме осуществляется с общего длинного балкона, который объединяет квартиры и не имеет остекления. Такие дома в Азии – не редкость, а даже правило для бедных кварталов.
В новой прихожей есть большой встроенный шкаф-купе, а площадка, оформленная керамической плиткой, имеет удобную нишу, позволяющую поставить обувь так, чтобы грязь и пыль с нее не попала в квартиру вовсе. В гардеробе есть не только вешалки и полочки, но и маленькие полочки для обуви, позволяющие хранить остальную мебель.
В узких прихожих очень важно, чтобы дверь открывалась в сторону общего коридора – тогда вы экономите пространство, позволяющее поставить обувь или пакет, приходя из магазина домой.
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