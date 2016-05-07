До и После: Ремонт типовой квартиры с оригинальными идеями

В этой статье мы покажем вам, как перепланировка и профессиональный подход к делу могут изменить образ жизни в вашей квартире до неузнаваемости. Понаблюдать за чудесными метаморфозами вы сможете в нашей статье.
Авторы проекта – специалисты из студии COTA-ZER , TÈCNICA I CONSTRUCCIÓ INTEGRADA, S.L. – занимаются редизайном старых квартир уже давно. Они знают подводные камни, умеют работать в различными стилями и материалами и, что более всего важно, всегда основывают проект на имеющейся планировке, придумывая оригинальные, а не типовые решения, которые и воплощают в процессе.
В данном случае прихожую, коридор и гостиную объединили в одно пространство для создания интересных зон хранения и элементов дизайна, которые вы увидите на фотографии ниже.
О том, что каждый сантиметр важен, знает любой владелец малогабаритной квартиры. Но в обычной жизни нам редко удается изменить образ квартиры кардинально, разве что дополнить удобными рейлингами, боксами для хранения или мебелью. Здесь же планировка, расстановка мебели и ее формат – все нацелено на максимальный эффект. Какие-то элементы добавляют организованности пространству, другие – экономят площадь, по сравнению с традиционными вариантами, следующие – добавляют изысканности и стиля самым маленьким уголкам квартиры. Посмотрим, как именно?
Так, в этой зоне появились два крупногабаритных встроенных шкафа – один у главной двери, другой напротив него. Дверь в гостиную – слайдер, она удобна и незаметна большую часть времени. Рядом с ней – красивые и, что очень важно, толстые полочки для хранения декора и аксессуаров. Такая толщина позволяет имитировать стиль пентхаусов, что очень красиво смотрится.
Возможность присоединить лоджию в этой гостиной сразу заинтересовала хозяев, но так как самое удобное – это все-таки разграничить зимний отдых в квартире и летний, на лоджии, которая по размеру напоминает патио, было решено использовать это пространство несколько иначе.
Так, в этой испанской квартире появилась… лоджия, которая может легко стать частью квартиры летом, но зимой остается отдельной комнатой. Пол на ней покрыт очень приятным на ощупь реечным панелями из натурального дерева, а рядом стоит лавочка и зеленый сад, в том числе и вертикальный.
Пространства гостиной хватило для того, чтобы организовать справа от лоджии, в бывшей простой нише, приятное место для отдыха с видом на город. Два кресла отлично вместились в уголок и представляют собой очень уютное местечко.
Старая кухня в старой квартире – не самое приятное зрелище. Но вы только посмотрите,что с ней сделали дизайнеры!
Интересная идея с дверьми-слайдерами на кухне позволяет спрятать от посторонних глаз стиральную машину, мусорный контейнер и часть гарнитура так, что кухня всегда остается достаточно парадной. Кроме того, в теплом климате важно ограничить и приток солнечного света, если сторона южная, ведь готовить, когда на тебя светит солнце, а на дворе +34 по Цельсию, не совсем уютно.
С другой стороны на кухне мы найдем дверь-слайдер с выходом в коридор, справа – встроенные модули для хранения с техникой и полками.
Удивительная новая планировка позволила использовать неудобное пространство максимально интересным и практичным способом. Так, в столовую можно попасть из прихожей, из гостиной, из коридора, из приватной зоны со спальнями и из мягкого уголка в гостиной! А если открыть все двери и двери-слайдеры планировка получается открытой!
Интересно решена проблема со спальней, ванная комната которой находится у окна, что можно встретить в испанских и египетских апартаментах. Между ванной комнатой и спальней – матовое стекло, позволяющее свету проникать в интерьер.
Внутри ванная комната очень современная и стильная. Простые линии, глянцевый отблеск металла и стекла, красивая мебель и подсветка – что еще нужно идеальной ванной комнате?
Далее на homify:
— Выбираем стиль для кухни: мода и традиции;