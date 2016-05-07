До и После: Ремонт типовой квартиры с оригинальными идеями

В этой статье мы покажем вам, как перепланировка и профессиональный подход к делу могут изменить образ жизни в вашей квартире до неузнаваемости. Понаблюдать за чудесными метаморфозами вы сможете в нашей статье.

Авторы проекта – специалисты из студии COTA-ZER , TÈCNICA I CONSTRUCCIÓ INTEGRADA, S.L. – занимаются редизайном старых квартир уже давно. Они знают подводные камни, умеют работать в различными стилями и материалами и, что более всего важно, всегда основывают проект на имеющейся планировке, придумывая оригинальные, а не типовые решения, которые и воплощают в процессе.