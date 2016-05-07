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10 проектов маленьких современных домов

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Vivienda en Villagarcía, Nan Arquitectos Nan Arquitectos Дома в стиле минимализм
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В этой Книге Идей мы собрали специально для вас стильные и интересные проекты современных домов компактного формата, которые подойдут под стандартный пригород со средними или даже маленькими по размеру участками.

Особенное внимание мы уделим тому, как вы можете организовать планировку в доме, какие приемы использовать для эффектной подачи парадного фасада и как создать экономичный и практичный формат маленького современного дома.

​Азиатский стиль на новый лад

八街の家, 高野量平アーキテクツ一級建築設計事務所 Ryohei Takano Architects 高野量平アーキテクツ一級建築設計事務所 Ryohei Takano Architects Дома в азиатском стиле
高野量平アーキテクツ一級建築設計事務所 Ryohei Takano Architects

高野量平アーキテクツ一級建築設計事務所 Ryohei Takano Architects
高野量平アーキテクツ一級建築設計事務所 Ryohei Takano Architects
高野量平アーキテクツ一級建築設計事務所 Ryohei Takano Architects

Удивительный проект маленького коттеджа для тихого азиатского пригорода выглядит именно так! Сочетая современность и традиционность, он является потрясающим вариантом для жизни современной семьи в доме, полном солнечного света, чистого воздуха и экологичных материалов.

​Исключительный модерн

Por ahí..., r79 r79 Дома в стиле модерн
r79

r79
r79
r79

Посмотрите на этот потрясающий проект загородного дома, который буквально завораживает своей эстетикой! Добиться такого эффекта вовсе не сложно – стандартный одноэтажный дом строится вдоль улицы вместе с двумя крупными бетонными стенами, позволяющими создать тень для крыльца и автостоянки, а также обеспечить красивый силуэт дома.

Вдоль дома создается дорожка с клумбой от парадной двери до стоянки, а также ступени в формате крыльца. Над крыльцом – небольшой навес, как и над дорожкой. Основной формат дома красится в один цвет – пастельный (например, бледно-розовый), крупные стены для зонирования – в серый или бежевый. Парадное крыльцо оформляется камнем или натуральным деревом – фасад здесь должен привлекать внимание, но быть максимально лаконичным.

​Пляжный минимализм

Proyecto, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS Дома в стиле модерн
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

Этот стильный проект имеет площадь всего лишь в 76 кв. метров, но способен полностью захватить ваше воображение! Его облик напоминает нам даже больше о рае, чем просто о пляжном домике, а лагуна на заднем дворике и вовсе заставляет ахнуть!

​Чилийский модерн

Casa Limonares Remodelación, Melipilla, RM, Chile, Landeros & Charles Architects Landeros & Charles Architects Дома в стиле модерн
Landeros &amp; Charles Architects

Casa Limonares Remodelación, Melipilla, RM, Chile

Landeros & Charles Architects
Landeros &amp; Charles Architects
Landeros & Charles Architects

Этот шикарный дом на homify мы публикуем впервые! Он является реконструкцией здания, которому уже более 22-х лет. Архитекторы из города Сантьянго в Чили создали его в стиле модерн для молодой и успешной семьи.

Справа вы можете найти декоративное оформление паркинга, вдоль фасада с небольшой нишей для террасы – дорожку из крупной гальки, как эстетический прием. Терраса позволяет организовать место для отдыха на участке, где нет заднего дворика и скомпенсировать простейший дизайн фасада мебелью и декором.

​Современный пригород

Livingtube, DANKE Architekten DANKE Architekten Окна и двери в стиле модерн
DANKE Architekten

DANKE Architekten
DANKE Architekten
DANKE Architekten

Этот интересный проект дома оформлен в современной манере с помощью металлических декоративных панелей с орнаментом (кубы), натурального дерева для отделки зоны гаража и панорамного остекления.

Проект выполнен в Германии, имеет площадь в 116 кв. метров и стоит около 15,5 млн. рублей, что по немецким меркам является достаточно доступной ценой для загородной недвижимости.

​Дом будущего

Vivienda en Villagarcía, Nan Arquitectos Nan Arquitectos Дома в стиле минимализм
Nan Arquitectos

Nan Arquitectos
Nan Arquitectos
Nan Arquitectos

Это удивительный проект дома на 1-2 человек имеет площадь в 50 кв. метров и выглядит особенно интересно! Слева – площадка для автомобиля, в центре – маленькое и приватное окно для кухни, внутри – потрясающий и современный интерьер!

Цель проекта — создать функциональное и уютное пространство для одного человека всего лишь на 50 квадратных метрах. При этом у дома в итоге есть и панорамный вид, и маленький дворик, и стильное оформление. Небольшой стильный дом, в котором есть все необходимое — кухня и столовая, гостиная и спальня, ванная и даже гардеробная — разве это не мечта каждого из нас?

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​Современная сказка

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Этот шикарный проект выполнен в городке Агуас-Кальентес в центральной Мексике и выглядит очень роскошно! Больше об этом удивительном доме вы можете прочитать в статье «Магия минимализма».

​Компактность и практичность

フラットハウス, 株式会社横山浩介建築設計事務所 株式会社横山浩介建築設計事務所 Дома в стиле модерн
株式会社横山浩介建築設計事務所

フラットハウス

株式会社横山浩介建築設計事務所
株式会社横山浩介建築設計事務所
株式会社横山浩介建築設計事務所

Еще один азиатский проект превосходно выполнен в Японии! Удивительно, как на столь узком участке удалось сохранить традиционный облик коттеджа, сделав его при этом столь миниатюрным, что кажется, что он не подходит для семьи, а только для 1-2 человек. На самом деле дом достаточно просторен, имеет несколько спален и двусветную гостиную.

Больше фотографий проекта.

​Модульный дом для Средиземноморья

El Refugio Inteligente, NOEM NOEM Дома в стиле модерн
NOEM

NOEM
NOEM
NOEM

Этот потрясающий барселонский проект – уже легенда на homify. Его лаконичные формы настолько впечатляют всех любителей пляжного стиля и Средиземноморья, что он действительно становится для них Домом Мечты. Созданный по макетам на заводе, он позволяет установить его на своем участке за пару дней, и еще парочка потребуется для организации бассейна, террасы и ландшафтного проекта – дорожек и зеленых насаждений.

​Современный узкофасадный

自然素材に包まれた石屋根の家, 遊友建築工房 遊友建築工房 Дома в средиземноморском стиле
遊友建築工房

遊友建築工房
遊友建築工房
遊友建築工房

Последний проект в нашей статье выглядит очень традиционно, но имеет узкий фасад и будто пришел к нам из средневековья – настолько черные акценты в нем влияют на облик, создавая особенное настроение.

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