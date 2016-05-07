10 проектов маленьких современных домов

В этой Книге Идей мы собрали специально для вас стильные и интересные проекты современных домов компактного формата, которые подойдут под стандартный пригород со средними или даже маленькими по размеру участками.
Особенное внимание мы уделим тому, как вы можете организовать планировку в доме, какие приемы использовать для эффектной подачи парадного фасада и как создать экономичный и практичный формат маленького современного дома.
Удивительный проект маленького коттеджа для тихого азиатского пригорода выглядит именно так! Сочетая современность и традиционность, он является потрясающим вариантом для жизни современной семьи в доме, полном солнечного света, чистого воздуха и экологичных материалов.
Посмотрите на этот потрясающий проект загородного дома, который буквально завораживает своей эстетикой! Добиться такого эффекта вовсе не сложно – стандартный одноэтажный дом строится вдоль улицы вместе с двумя крупными бетонными стенами, позволяющими создать тень для крыльца и автостоянки, а также обеспечить красивый силуэт дома.
Вдоль дома создается дорожка с клумбой от парадной двери до стоянки, а также ступени в формате крыльца. Над крыльцом – небольшой навес, как и над дорожкой. Основной формат дома красится в один цвет – пастельный (например, бледно-розовый), крупные стены для зонирования – в серый или бежевый. Парадное крыльцо оформляется камнем или натуральным деревом – фасад здесь должен привлекать внимание, но быть максимально лаконичным.
Этот стильный проект имеет площадь всего лишь в 76 кв. метров, но способен полностью захватить ваше воображение! Его облик напоминает нам даже больше о рае, чем просто о пляжном домике, а лагуна на заднем дворике и вовсе заставляет ахнуть!
Этот шикарный дом на homify мы публикуем впервые! Он является реконструкцией здания, которому уже более 22-х лет. Архитекторы из города Сантьянго в Чили создали его в стиле модерн для молодой и успешной семьи.
Справа вы можете найти декоративное оформление паркинга, вдоль фасада с небольшой нишей для террасы – дорожку из крупной гальки, как эстетический прием. Терраса позволяет организовать место для отдыха на участке, где нет заднего дворика и скомпенсировать простейший дизайн фасада мебелью и декором.
Этот интересный проект дома оформлен в современной манере с помощью металлических декоративных панелей с орнаментом (кубы), натурального дерева для отделки зоны гаража и панорамного остекления.
Проект выполнен в Германии, имеет площадь в 116 кв. метров и стоит около 15,5 млн. рублей, что по немецким меркам является достаточно доступной ценой для загородной недвижимости.
Это удивительный проект дома на 1-2 человек имеет площадь в 50 кв. метров и выглядит особенно интересно! Слева – площадка для автомобиля, в центре – маленькое и приватное окно для кухни, внутри – потрясающий и современный интерьер!
Цель проекта — создать функциональное и уютное пространство для одного человека всего лишь на 50 квадратных метрах. При этом у дома в итоге есть и панорамный вид, и маленький дворик, и стильное оформление. Небольшой стильный дом, в котором есть все необходимое — кухня и столовая, гостиная и спальня, ванная и даже гардеробная — разве это не мечта каждого из нас?
Этот шикарный проект выполнен в городке Агуас-Кальентес в центральной Мексике и выглядит очень роскошно! Больше об этом удивительном доме вы можете прочитать в статье «Магия минимализма».
Еще один азиатский проект превосходно выполнен в Японии! Удивительно, как на столь узком участке удалось сохранить традиционный облик коттеджа, сделав его при этом столь миниатюрным, что кажется, что он не подходит для семьи, а только для 1-2 человек. На самом деле дом достаточно просторен, имеет несколько спален и двусветную гостиную.
Этот потрясающий барселонский проект – уже легенда на homify. Его лаконичные формы настолько впечатляют всех любителей пляжного стиля и Средиземноморья, что он действительно становится для них Домом Мечты. Созданный по макетам на заводе, он позволяет установить его на своем участке за пару дней, и еще парочка потребуется для организации бассейна, террасы и ландшафтного проекта – дорожек и зеленых насаждений.
Последний проект в нашей статье выглядит очень традиционно, но имеет узкий фасад и будто пришел к нам из средневековья – настолько черные акценты в нем влияют на облик, создавая особенное настроение.
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