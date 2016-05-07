10 проектов маленьких современных домов

В этой Книге Идей мы собрали специально для вас стильные и интересные проекты современных домов компактного формата, которые подойдут под стандартный пригород со средними или даже маленькими по размеру участками.

Особенное внимание мы уделим тому, как вы можете организовать планировку в доме, какие приемы использовать для эффектной подачи парадного фасада и как создать экономичный и практичный формат маленького современного дома.