До и После: Дом, который хотели снести

Зажатый между другими старыми домами на достаточно бедной и узкой улочке, этот дом был куплен молодой семьей ради реконструкции. Очень маленькая стоимость строения, возможность реализации террас, которую сразу приметил архитектор (что для городского жилья в Сеуле абсолютная роскошь) сподвигла их на данный шаг.

Дом требовал не только капитального ремонта, но и предварительно полной очистки от старой мебели и мусора в доме и на участке и утепления стен. Со всеми проблемами доблестно разобрались специалисты из студии IEUNG ARCHITECT, сделав из ветхого жилья красивое и модное.