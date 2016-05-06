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До и После: Дом, который хотели снести

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
옥인동주택 리모델링 , IEUNG Architect IEUNG Architect Гостиная в стиле модерн
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Зажатый между другими старыми домами на достаточно бедной и узкой улочке, этот дом был куплен молодой семьей ради реконструкции. Очень маленькая стоимость строения, возможность реализации террас, которую сразу приметил архитектор (что для городского жилья в Сеуле абсолютная роскошь) сподвигла их на данный шаг.

Дом требовал не только капитального ремонта, но и предварительно полной очистки от старой мебели и мусора в доме и на участке и утепления стен. Со всеми проблемами доблестно разобрались специалисты из студии IEUNG ARCHITECT, сделав из ветхого жилья красивое и модное.

​До: гостиная

옥인동주택 리모델링 , IEUNG Architect IEUNG Architect
IEUNG Architect

IEUNG Architect
IEUNG Architect
IEUNG Architect

Удивительный ремонт был произведен и в интерьерах здания. Здесь старая мебель, мусор, плесень и неровные стены нуждались в работе профессионалов.

После: гостиная

옥인동주택 리모델링 , IEUNG Architect IEUNG Architect Балкон и терраса в стиле модерн
IEUNG Architect

IEUNG Architect
IEUNG Architect
IEUNG Architect

Шикарная новая гостиная выглядит очень вдохновляюще, и даже невозможно представить без фотографий «До», что этому дому более 60-ти лет! Панорамное остекление в гостиной выглядит просто потрясающе, здесь образовалось идеальное место для игр детей и отдыха взрослых.

​До: экстерьер дома

옥인동주택 리모델링 , IEUNG Architect IEUNG Architect Дома в стиле модерн
IEUNG Architect

IEUNG Architect
IEUNG Architect
IEUNG Architect

Оригинальный экстерьер был достаточно старым и нуждался в заботе. Тем не менее, архитектор увидел в расположении на склоне потрясающую возможность для организации террас, тогда как бетонный старый забор обеспечил прекрасную приватность новым идеям.

​После: экстерьер дома

옥인동주택 리모델링 , IEUNG Architect IEUNG Architect Дома в стиле модерн
IEUNG Architect

IEUNG Architect
IEUNG Architect
IEUNG Architect

Стильная отделка из натуральной древесины и красивые декоративные элементы белого цвета из бетона для обрамления остекления и создания небольших навесов смотрятся теперь здесь очень стильно. Стена забора предусмотрительно увита зеленым насаждениями, а улица, участок и дом был подчищены и обновлены.

​До: состояние участка

옥인동주택 리모델링 , IEUNG Architect IEUNG Architect
IEUNG Architect

IEUNG Architect
IEUNG Architect
IEUNG Architect

Заваленный мусором участок выглядит не только достаточно грустно, но и вряд ли мог вдохновить кого-то на редизайн, если бы не маленькая цена на дом.

​После: участок

옥인동주택 리모델링 , IEUNG Architect IEUNG Architect Дома в стиле модерн
IEUNG Architect

IEUNG Architect
IEUNG Architect
IEUNG Architect

Удивительно красиво спланированная работа архитектора по ландшафту поражает! На месте старого участка образовалась терраса, соединяющая две части дома, для цоколя были поставлены новые окна, а терраса для отдыха разместилась справа, на основании старого бетонного погреба.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

П​осле: терраса

옥인동주택 리모델링 , IEUNG Architect IEUNG Architect Дома в стиле модерн
IEUNG Architect

IEUNG Architect
IEUNG Architect
IEUNG Architect

Удивительные реконструкции городских объектов в густонаселенных азиатских городах поражают воображение! То, как уникальная традиционная архитектура преображается в современную, оставляя при этом при себе характерные признаки – двухмодульность загородных домов, узкие опоясывающие террасы, минималистичную отделку и экологичность – просто поражает!

​После: лестница

옥인동주택 리모델링 , IEUNG Architect IEUNG Architect Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
IEUNG Architect

IEUNG Architect
IEUNG Architect
IEUNG Architect

Многие стены были выровнены и покрашены в белый цвет, чтобы создать ощущение чистоты, комфорта и порядка. Такой прием подойдет практически всем старым зданиям – простые, однотонные белые стены внушают доверие и кажутся более современными.

Лестница здесь была выполнена по эскизам архитектора. Она простая, очень дешевая и маленькая, ровно вписанная в имеющееся пространство.

​После: игровая гостиная

옥인동주택 리모델링 , IEUNG Architect IEUNG Architect Гостиная в стиле модерн
IEUNG Architect

IEUNG Architect
IEUNG Architect
IEUNG Architect

Одна из комнат на втором этаже была объединена с лестничным холлом и превратилась во вторую детскую гостиную для игр! Здесь много света, хватит места для всех игрушек и даже для того, чтобы пригласить гостей!

​До: комната на втором этаже

옥인동주택 리모델링 , IEUNG Architect IEUNG Architect
IEUNG Architect

IEUNG Architect
IEUNG Architect
IEUNG Architect

Ужасные комнаты на втором этаже выглядят просто удивительно некрасиво! Кажется, что у них просто нет никаких шансов на новую жизнь, но это не так! Перепланировка второго этажа, замена кровли, тотальная зачистка и новая красивая отделка имеют потрясающий эффект!

​После: детская

옥인동주택 리모델링 , IEUNG Architect IEUNG Architect Гостиная в стиле модерн
IEUNG Architect

IEUNG Architect
IEUNG Architect
IEUNG Architect

Детская спальня разместилась в соседней комнате на втором этаже, имеет интересные окна-слайдеры и уже обзавелась удобным комодом с рельефной имитацией ценной породы древесины.

​После: вид на фасад

옥인동주택 리모델링 , IEUNG Architect IEUNG Architect Дома в стиле модерн
IEUNG Architect

IEUNG Architect
IEUNG Architect
IEUNG Architect

Фасад здания был оформлен разными материалами – листовым железом, штукатуркой, декоративными панелями из натурального дерева (первое фото) и вагонкой, покрашенной в серый, для фронтонов.

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Какой у вас характер? Давайте взглянем на кухню!
А вам понравился этот проект? Террасами или масштабом реконструкции?

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