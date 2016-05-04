10 потрясающих очагов и каминов для террасы

10 идей, которые вам понравятся, обещают быть стильными, дизайнерскими, простыми и легкими!
Небольшая костровая чаша из красного огнеупорного кирпича, со специальной декоративной отделкой камнем и широкими бортиками для закусок и вина – идеальное решение для современного патио, которое можно реализовать и своими руками!
Кроме того, бортики позволят установить металлическую решетку для приготовления мясных, овощных или рыбных блюд.
Современный угловой мангал для террасы – отличное решение для дома в стиле модерн. Заказать такой можно архитектору, а любоваться динамичностью образа можно даже из гостиной!
Современные камины различных типов отлично подходят для дизайна в стиле рустик из-за их декоративной отделки. Чаще всего это гипс под дерево, натуральное дерево или камень, позволяющие вписать такой камин в интерьер или экстерьер дома в стилях кантри, рустик или шале.
Мобильный мангал в едином дизайне с остальной мебелью для патио – прекрасная возможность создать стильный и современный образ в одно мгновение! Мобильные мангалы хороши, если у вас есть и терраса, и патио, и мощеная площадка, что позволит вам установить парочку для декора и один непосредственно для готовки или использовать все как огромную летнюю кухню для большой вечеринки!
Традиционный кирпичный или каменный мангал для домашнего барбекю, семейных праздников или маленьких вечеринок – самое популярное решение. Тем не менее, оно требует работы профессионала и обязательного соблюдения всех противопожарных норм, в том числе и в декоре террасы или патио.
Отличным решением для закрытого помещения (веранды или крытой террасы) может стать круговой мангал. Маленькое пространство сразу преображается, а удобство подхода со всех сторон нельзя ни с чем сравнить!
Обложив на песке место декоративной галькой, вы можете организовать и самый обычный костер для своей семьи и детей. Главное, чтобы угольки в конце вечеринки были затушены водой, для предосторожности. Расположите вокруг шезлонги с маленькими столиками, кресла и стулья, маленький столик для сервировки – и вы готовы к вечеринке, детскому Дню Рождения или вашей годовщине!
Декоративные мангалы с природным узором (сценки из жизни леса, животные и птицы, растения и орнаменты) очень популярны в последнее время. Они легки в переноске, очень эстетичны и позволяют организовать приготовление шашлыков и других вкусных блюд.
Кирпичный мангал для террасы прямоугольной формой, с кострищем и дровницей до потолка справа можно создать по стандартному проекту. На самой террасе следует организовать место для обеда, и тогда у вас получится безупречное трио для идеального летнего вечера – мангал, мебель и навес!
Отделка такого мангала может быть каменной, металлической, кирпичной – вы можете подобрать дизайн под собственный проект коттеджа или террасы.
В данном случае традиционная костровая чаша является ультра-модным ее вариантом – огонь здесь рождается по современной технологии, с помощью этанола, а галька является декоративной.
Калифорнийский стиль всегда подразумевает приятные вечера с друзьями и близкими на свежем воздухе. В нем вы можете найти удивительные решения для того, чтобы сделать свое лето практически идеальным!
Голливудский стиль – люксовый калифорнийский. Он может поражать ваше воображение, но на самом деле его главной изюминкой является стиль жизни в теплом климате, что позволяет много времени проводить на патио и террасах с панорамным видом на Тихий океан.
Для тех, кто уже спешит на дачу: