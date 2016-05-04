10 потрясающих очагов и каминов для террасы

Небольшая костровая чаша из красного огнеупорного кирпича, со специальной декоративной отделкой камнем и широкими бортиками для закусок и вина – идеальное решение для современного патио, которое можно реализовать и своими руками!

Кроме того, бортики позволят установить металлическую решетку для приготовления мясных, овощных или рыбных блюд.