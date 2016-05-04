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10 потрясающих очагов и каминов для террасы

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Moderne Möbel, Wagner Möbel Manufaktur Wagner Möbel Manufaktur GmbH & Co. KG Балкон и терраса в стиле модерн
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10 идей, которые вам понравятся, обещают быть стильными, дизайнерскими, простыми и легкими!

​Уютное патио с костром

Urban Courtyard for Entertaining, Bestall & Co Landscape Design Ltd Bestall & Co Landscape Design Ltd Сад в стиле модерн
Bestall &amp; Co Landscape Design Ltd

Urban Courtyard for Entertaining

Bestall & Co Landscape Design Ltd
Bestall &amp; Co Landscape Design Ltd
Bestall & Co Landscape Design Ltd

Небольшая костровая чаша из красного огнеупорного кирпича, со специальной декоративной отделкой камнем и широкими бортиками для закусок и вина – идеальное решение для современного патио, которое можно реализовать и своими руками!

Кроме того, бортики позволят установить металлическую решетку для приготовления мясных, овощных или рыбных блюд.

​Современный мангал для террасы

homify ГостинаяКамины и аксессуары
homify

homify
homify
homify

Современный угловой мангал для террасы – отличное решение для дома в стиле модерн. Заказать такой можно архитектору, а любоваться динамичностью образа можно даже из гостиной!

​Современный камин в стиле рустик

homify ГостинаяКамины и аксессуары
homify

homify
homify
homify

Современные камины различных типов отлично подходят для дизайна в стиле рустик из-за их декоративной отделки. Чаще всего это гипс под дерево, натуральное дерево или камень, позволяющие вписать такой камин в интерьер или экстерьер дома в стилях кантри, рустик или шале.

​Мобильный мангал

homify Сад Грильницы Черный
homify

homify
homify
homify

Мобильный мангал в едином дизайне с остальной мебелью для патио – прекрасная возможность создать стильный и современный образ в одно мгновение! Мобильные мангалы хороши, если у вас есть и терраса, и патио, и мощеная площадка, что позволит вам установить парочку для декора и один непосредственно для готовки или использовать все как огромную летнюю кухню для большой вечеринки!

​Традиционный каменный мангал для друзей

Utilisation of the Braai as a fire pit The Braai Man Сад Грильницы
The Braai Man

Utilisation of the Braai as a fire pit

The Braai Man
The Braai Man
The Braai Man

Традиционный кирпичный или каменный мангал для домашнего барбекю, семейных праздников или маленьких вечеринок – самое популярное решение. Тем не менее, оно требует работы профессионала и обязательного соблюдения всех противопожарных норм, в том числе и в декоре террасы или патио.

​Круговой мангал для веранды

Mezzofocus Fire homify ГостинаяКамины и аксессуары
homify

Mezzofocus Fire

homify
homify
homify

Отличным решением для закрытого помещения (веранды или крытой террасы) может стать круговой мангал. Маленькое пространство сразу преображается, а удобство подхода со всех сторон нельзя ни с чем сравнить!

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​Костер на засыпанном песком участке

Villas Santa Clara, TNGNT arquitectos TNGNT arquitectos Дома в стиле модерн
TNGNT arquitectos

TNGNT arquitectos
TNGNT arquitectos
TNGNT arquitectos

Обложив на песке место декоративной галькой, вы можете организовать и самый обычный костер для своей семьи и детей. Главное, чтобы угольки в конце вечеринки были затушены водой, для предосторожности. Расположите вокруг шезлонги с маленькими столиками, кресла и стулья, маленький столик для сервировки – и вы готовы к вечеринке, детскому Дню Рождения или вашей годовщине!

​Декоративный мангал с узором

Уличный Очаг Firecup тип: Тайга Firecup Сад Грильницы Металл Черный
Firecup

Уличный Очаг Firecup тип: Тайга

Firecup
Firecup
Firecup

Декоративные мангалы с природным узором (сценки из жизни леса, животные и птицы, растения и орнаменты) очень популярны в последнее время. Они легки в переноске, очень эстетичны и позволяют организовать приготовление шашлыков и других вкусных блюд.

Кирпичный мангал с отделкой

Objekt 255, meier architekten zürich meier architekten zürich Балкон и терраса в стиле модерн Медь / Бронза / Латунь Металлический / Серебристый
meier architekten zürich

meier architekten zürich
meier architekten zürich
meier architekten zürich

Кирпичный мангал для террасы прямоугольной формой, с кострищем и дровницей до потолка справа можно создать по стандартному проекту. На самой террасе следует организовать место для обеда, и тогда у вас получится безупречное трио для идеального летнего вечера – мангал, мебель и навес!

Отделка такого мангала может быть каменной, металлической, кирпичной – вы можете подобрать дизайн под собственный проект коттеджа или террасы.

​Калифорнийская костровая железная чаша

Moderne Möbel, Wagner Möbel Manufaktur Wagner Möbel Manufaktur GmbH & Co. KG Балкон и терраса в стиле модерн
Wagner Möbel Manufaktur GmbH &amp; Co. KG

Wagner Möbel Manufaktur GmbH & Co. KG
Wagner Möbel Manufaktur GmbH &amp; Co. KG
Wagner Möbel Manufaktur GmbH & Co. KG

В данном случае традиционная костровая чаша является ультра-модным ее вариантом – огонь здесь рождается по современной технологии, с помощью этанола, а галька является декоративной.

Калифорнийский стиль всегда подразумевает приятные вечера с друзьями и близкими на свежем воздухе. В нем вы можете найти удивительные решения для того, чтобы сделать свое лето практически идеальным!

Голливудский стиль – люксовый калифорнийский. Он может поражать ваше воображение, но на самом деле его главной изюминкой является стиль жизни в теплом климате, что позволяет много времени проводить на патио и террасах с панорамным видом на Тихий океан.

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А у вас какой очаг или камин на даче?

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