10 заборов из разных материалов

В этой статье мы вместе выберем подходящий материал для строительства забора, рассмотрим плюсы и минусы, стоимость и дизайн, чтобы вы смогли найти оптимальное решение для своего дачного или загородного участка.
Забор – очень важная часть ландшафтного проекта, которая может испортить все в один миг или же полностью преобразить дом. Если вы обратитесь к дизайнеру, то именно он будет выбирать вместе с вами в первую очередь стиль оформления. А для тех, кто решает строить забор самостоятельно или покупать и устанавливать своими силами, мы решили сделать подборку на основе различных материалов для строительства.
Перед вами – 10 типов заборов, один из которых наверняка придется вам по душе. Если вы остановите свой выбор на 2-3 вариантах, следует обсудить идеи с семьей, и тогда вы сможете найти лучшее решение для всех.
Забор из ветвей можно создать самостоятельно, но при этом очень важно выполнить работу максимально аккуратно. В современном стиле мы найдем столбы, которые имеют под собой бетонный фундамент, тогда как сам забор действительно сделан из бамбука или ветвей другого дерева, которые можно выпрямить.
Стоимость: $.
Стили: рустик, шале.
Забор из кортеновской стали также можно соорудить самостоятельно по собственному дизайн-проекту. Данный вариант особенно популярен в модных международных проектах, так как выглядит нестандартно и очень интересно.
Стоимость: $$.
Стили: лофт, индастриал.
Бетонный забор является не самым дешевым вариантом, но самым удобным для тех, кто хочет создать сплошную высокую стену между своим участком и остальным миром. Дизайн такого забора можно выбрать на любой вкус – от классического римского до готичного средневекового.
Стоимость: $$.
Стили: любой.
Стильный забор из нержавеющей стали может быть отличным вариантом для тех, кто хочет создать виртуальную иллюзию – пейзаж, которого на самом деле вам не хватает.
Стоимость: $$.
Стили: футуристика, модерн.
Красивый деревянный заборчик в стиле кантри идеально подойдет презентабельному коттеджу в американском или английском стиле.
Стоимость: $, или $$, если брендовый.
Стили: американский, неоклассика, кантри, английский, викторианский.
Такой забор вы легко можете сделать своими руками с помощью древесины, гвоздей и обвязки – дешевый и практичный вариант.
Стоимость: $.
Стили: рустик, фермерский.
Забор такого типа отлично подойдет статному европейскому коттеджу, он украсит сад в формальном стиле и добавит особняку основательности.
Стоимость: $$.
Стили: английский, георгианский, голландский и другие классические европейские.
Один из самых бюджетных вариантов не сможет создать вам сплошную стену, но убережет от любопытных глаз.
Стоимость: $.
Стили: модерн, современный кантри.
Забор из натурального камня обойдется гораздо дороже, чем кажется на первый взгляд. Фирменный вариант с работой и укладкой будет выглядеть потрясающе, как оригинальный скандинавский или английский, но существенно облегчит ваш кошелек.
Стоимость: $$$.
Стили: шале, рустик, готический, английский.
Зеленый забор является самым экологичным, эстетичным и привлекательным вариантом. Для его установки в нужном качестве вы советуем вам обратиться к профессиональному садовнику. Он выберет те растения, что подойдут под ваш климат, чтобы забор был зеленый круглый год, а также покажет вам способы обрезки на будущее, поможет купить качественные саженцы и проведет профессиональную посадку. Ухаживать далее вы можете за ним самостоятельно, но взяв посадку в свои руки, вы можете разочароваться в варианте просто из-за недостатка собственного опыта.
Стоимость: $.
Стили: классический, английский, французский, все аристократичные стили, а также американские неоклассические. Идеален для дачи.
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