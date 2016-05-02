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10 заборов из разных материалов

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Die Vielfallt der Zäune, Triumph-Zaunsysteme Triumph-Zaunsysteme Сад Забор и ворота
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В этой статье мы вместе выберем подходящий материал для строительства забора, рассмотрим плюсы и минусы, стоимость и дизайн, чтобы вы смогли найти оптимальное решение для своего дачного или загородного участка.

Забор – очень важная часть ландшафтного проекта, которая может испортить все в один миг или же полностью преобразить дом. Если вы обратитесь к дизайнеру, то именно он будет выбирать вместе с вами в первую очередь стиль оформления. А для тех, кто решает строить забор самостоятельно или покупать и устанавливать своими силами, мы решили сделать подборку на основе различных материалов для строительства.

Перед вами – 10 типов заборов, один из которых наверняка придется вам по душе. Если вы остановите свой выбор на 2-3 вариантах, следует обсудить идеи с семьей, и тогда вы сможете найти лучшее решение для всех.

​Бамбук

Moderner Sichtschutz: individuell, dezent, flexibel, stabil ..., GH Product Solutions GH Product Solutions Сад Забор и ворота
GH Product Solutions

GH Product Solutions
GH Product Solutions
GH Product Solutions

Забор из ветвей можно создать самостоятельно, но при этом очень важно выполнить работу максимально аккуратно. В современном стиле мы найдем столбы, которые имеют под собой бетонный фундамент, тогда как сам забор действительно сделан из бамбука или ветвей другого дерева, которые можно выпрямить.

Стоимость: $.

Стили: рустик, шале.

​Кортеновская сталь

Murs de séparation, SO GARDEN SO GARDEN Сад Забор и ворота
SO GARDEN

SO GARDEN
SO GARDEN
SO GARDEN

Забор из кортеновской стали также можно соорудить самостоятельно по собственному дизайн-проекту. Данный вариант особенно популярен в модных международных проектах, так как выглядит нестандартно и очень интересно.

Стоимость: $$.

Стили: лофт, индастриал.

​Бетон

Deluxe Betonzäune, Morganland Morganland Сад Забор и ворота
Morganland

Morganland
Morganland
Morganland

Бетонный забор является не самым дешевым вариантом, но самым удобным для тех, кто хочет создать сплошную высокую стену между своим участком и остальным миром. Дизайн такого забора можно выбрать на любой вкус – от классического римского до готичного средневекового.

Стоимость: $$.

Стили: любой.

​Нержавеющая сталь

Edelstahltore Bergtor in der Schweiz, Edelstahl Atelier Crouse: Edelstahl Atelier Crouse: Сад в стиле модерн
Edelstahl Atelier Crouse:

Edelstahl Atelier Crouse:
Edelstahl Atelier Crouse:
Edelstahl Atelier Crouse:

Стильный забор из нержавеющей стали может быть отличным вариантом для тех, кто хочет создать виртуальную иллюзию – пейзаж, которого на самом деле вам не хватает.

Стоимость: $$.

Стили: футуристика, модерн.

​Дерево

Sylter Gartentore, Friesentore, Sichtschutztore blickdicht und Gartenpforten aus Sipo Mahagoni.- Accoya.- und Bongossiholz in Weiß und allen RAL Farben auf Maß lieferbar., Holzwerkstatt Mazur Holzwerkstatt Mazur Сад в стиле модерн
Holzwerkstatt Mazur

Holzwerkstatt Mazur
Holzwerkstatt Mazur
Holzwerkstatt Mazur

Красивый деревянный заборчик в стиле кантри идеально подойдет презентабельному коттеджу в американском или английском стиле.

Стоимость: $, или $$, если брендовый.

Стили: американский, неоклассика, кантри, английский, викторианский.

​Деревянный частокол

Holzzäune, meingartenversand.de meingartenversand.de Сад Забор и ворота
meingartenversand.de

meingartenversand.de
meingartenversand.de
meingartenversand.de

Такой забор вы легко можете сделать своими руками с помощью древесины, гвоздей и обвязки – дешевый и практичный вариант.

Стоимость: $.

Стили: рустик, фермерский.

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Кирпич и металл

Die Vielfallt der Zäune, Triumph-Zaunsysteme Triumph-Zaunsysteme Сад Забор и ворота
Triumph-Zaunsysteme

Triumph-Zaunsysteme
Triumph-Zaunsysteme
Triumph-Zaunsysteme

Забор такого типа отлично подойдет статному европейскому коттеджу, он украсит сад в формальном стиле и добавит особняку основательности.

Стоимость: $$.

Стили: английский, георгианский, голландский и другие классические европейские.

​Металлический с орнаментом

homify Сад в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Один из самых бюджетных вариантов не сможет создать вам сплошную стену, но убережет от любопытных глаз.

Стоимость: $.

Стили: модерн, современный кантри.

Натуральный камень

homify Сад в средиземноморском стиле
homify

homify
homify
homify

Забор из натурального камня обойдется гораздо дороже, чем кажется на первый взгляд. Фирменный вариант с работой и укладкой будет выглядеть потрясающе, как оригинальный скандинавский или английский, но существенно облегчит ваш кошелек.

Стоимость: $$$.

Стили: шале, рустик, готический, английский.

​Зеленый забор

Nuovo giardino con piscina in collina , Studio Green Design Studio Green Design Сад в стиле модерн
Studio Green Design

Studio Green Design
Studio Green Design
Studio Green Design

Зеленый забор является самым экологичным, эстетичным и привлекательным вариантом. Для его установки в нужном качестве вы советуем вам обратиться к профессиональному садовнику. Он выберет те растения, что подойдут под ваш климат, чтобы забор был зеленый круглый год, а также покажет вам способы обрезки на будущее, поможет купить качественные саженцы и проведет профессиональную посадку. Ухаживать далее вы можете за ним самостоятельно, но взяв посадку в свои руки, вы можете разочароваться в варианте просто из-за недостатка собственного опыта.

Стоимость: $.

Стили: классический, английский, французский, все аристократичные стили, а также американские неоклассические. Идеален для дачи.

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