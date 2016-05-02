10 заборов из разных материалов

В этой статье мы вместе выберем подходящий материал для строительства забора, рассмотрим плюсы и минусы, стоимость и дизайн, чтобы вы смогли найти оптимальное решение для своего дачного или загородного участка.

Забор – очень важная часть ландшафтного проекта, которая может испортить все в один миг или же полностью преобразить дом. Если вы обратитесь к дизайнеру, то именно он будет выбирать вместе с вами в первую очередь стиль оформления. А для тех, кто решает строить забор самостоятельно или покупать и устанавливать своими силами, мы решили сделать подборку на основе различных материалов для строительства.

Перед вами – 10 типов заборов, один из которых наверняка придется вам по душе. Если вы остановите свой выбор на 2-3 вариантах, следует обсудить идеи с семьей, и тогда вы сможете найти лучшее решение для всех.