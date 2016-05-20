Все, что нужно знать о соломенных домах

В последнее время все большее распространение получают соломенные дома. Они полностью экологичны, так как выполнены исключительно с природных материалов. К тому же такие дома более доступны обычным потребителям, так как их стоимость значительно меньше постройки деревянного, кирпичного или каменного особняка.
Соломенные дома уже давно пользуются популярность в Америке и в странах Европы. А совсем недавно технологии построек соломенного жилища стали актуальны и в странах СНГ.
Что же они из себя представляют и стоит ли их вообще строить? Попытаемся ответить на эти и другие вопросы, касающиеся соломенных домов.
История постройки современных соломенных домов берет свое начало с середины 19 века, когда из-за нехватки строительных материалов в Америке впервые при строительстве здания была использована солома. Первые прессы для ручного тюкования соломы были использованы в пятидесятых годах. По официальным данным, первым соломенным сооружением считается школа, построенная в штате Небраска в конце 19 столетия. После нескольких лет существования, сооружение съели местные коровы. Этот факт привел к усовершенствованию техники постройки путем закрепления блоков из соломы на прочном деревянном каркасе.
В 1925 году во Франции освоили производство соломенных блоков: соломенные стебли туго перетягивали проволокой и покрывали глиняным слоем.
Развитие соломенного строительства происходило вплоть до середины 20 века и пришло в упадок в связи с появлением новых современных технологий.
Возрождение строительства соломенных домов приходится на начало 80-х годов и оно было обусловлено развитием движения по сооружению экологически чистого жилья и поддержано в Америке средствами массовой информации.
Возведение соломенных домов стало популярно во многих странах, практически во всех климатических зонах. Официально к 1994 году в мире было зарегистрировано уже 154 соломенных сооружения. В России впервые соломенный дом был официально зарегистрирован 1994 году в Челябинской области.
Соломенные дома обладают целым рядом ценных характеристик, которые выгодно отличают их от домов, построенных при помощи традиционных материалов и являются их преимуществами. К таким преимуществам относятся следующие характеристики:
Невысокая цена строительства. Цена строительства соломенного дома на 50% ниже, чем цена строительства традиционного дома. Это достигается за счет скорости возведения (нет необходимости заливать монолитный фундамент), трудоемкости (малый вес тюков), стоимости материала (для строительства дома, площадью 70 кв. м достаточно соломы с 4га);
Низкая теплопроводность стен. Позволяет экономить до 75% на обогреве и охлаждении здания;
Солома является хорошим звукоизолятором ( благодаря трубчатой структуре, наличие воздуха внутри придает материалу шумоизоляционные свойства), поэтому соломенные дома обладают низкой звукопроницательностью и при строительстве нет необходимости использовать изоляционные материалы;
Высокая пожарная безопасность. Спрессованную солому гораздо труднее поджечь, чем каменное или деревянное сооружение. Это достигается путем покрытия соломы толстым глиняным слоем, который препятствует распространению огня. Внутри тюков практически отсутствует воздух, поэтому если даже солома начнет тлеть, разгореться ей не удастся;
Прочность соломенных домов. Структура деревянного каркаса и пластичность материала делают соломенные постройки стойкими даже к землетрясениям;
Экологичность. Материал не содержит вредных химических примесей, при этом является воздухопроницаемым. Благодаря этому в помещении поддерживается благоприятный микроклимат;
Долговечность. Срок эксплуатации соломенных домов составляет более 100 лет;
Стойкость к грызунам. Она достигается путем размещения стальной мелкоячеистой сетки под слоем штукатурки;
Стойкость к плесени. Достигается путем добавления в штукатурку извести и пересыпанием при укладке блоков гашеной известью.
Пластичность соломы позволяет проектировать дома любой формы, включая криволинейные поверхности. По-этому можно легко создать эко-дизайн любой вкус.
А из-за дешевизны и доступности материала, можно проводить любой ремонт, причем при этом не пользоваться услугами профессионалов. Разборная конструкция дома позволяет по мере необходимости заменять любые блоки.
При возведении соломенных домов используют 2 технологии:
- Прессованная солома – блоки прессованной соломы укладываются при помощи раствора или на деревянный каркас и оштукатуриваются;
- Легкий или тяжелый саман – используется саман и глина, вперемешку с соломой.
- Основными этапами возведения соломенного дома являются следующие:
- Заливка фундамента (может быть использован ленточный фундамент, изготовленный из камня и глины);
- Установка деревянного каркаса – обычно изготавливают из бруса;
- Монтирование на каркасе крыши. Крыша в соломенных домах должна быть простой и легкой. В большинстве случаев ее тоже делают из соломы;
- Заполнение каркаса соломой. Между собой блоки скрепляются при помощи металлических или бамбуковых стержней или деревянных шестов;
- Проведение оштукатуривания и отделочных работ.
- Затраты на строительство соломенного дома приблизительно составляют:
- Фундамент для дома – приблизительно 2-4 тыс. дол.;
- Древесина для каркаса – приблизительно 4 тыс. дол.;
- Соломенная крыша – приблизительно 5 тыс. дол.;
- Солома – приблизительно 1 тыс. дол.;
- Работы – около 30% от стоимости постройки.
Если сравнивать с традиционными материалами использование соломы снижает себестоимость 1кв. м жилья в 2 раза – с 250-350 дол за кв. м до 120-150 дол за кв.м. Если же не прибегать к услугам профессиональных строителей, а строить дом своими руками, то себестоимость 1 кв. м составит в среднем 40 дол.
Польза для окружающей среды от использования соломенных домов, несомненно, выше, чем при использовании домов из традиционных материалов.
Во-первых, используется солома, которую в ином случае необходимо было бы сжечь.
Во-вторых, не возникает вопрос утилизации материалов после окончания сроков эксплуатации (нет необходимости вывозить строительный мусор, так как солому можно просто сжечь).
В-третьих, экономятся природные ресурсы за счет энергосбережения.
В-четвертых, сделанный и экологически чистых материалов, в процессе эксплуатации соломенный дом не выделяет, а атмосферу вредных веществ, например формальдегидов.
Среди недостатков соломенных домов можно выделить следующие:
1. Из-за некачественной подготовки соломенных блоков (ненадлежащая прессовка или недостаточная просушка) не будет достигнута требуемая прочность и надежность. Используются только тюки из ржаной соломы, предварительно высушенные надлежащим образом;
2. Необходимость быстрого строительства – соломенные блоки нельзя долго оставлять открытыми, их нужно сразу штукатурить;
3. При постройке необходимо строго соблюдать меры противопожарной безопасности из-за возможного возгорания разлетевшейся соломы;
4. Необходимо строго соблюдать технологию строительства. Нельзя использовать цемент и пароизоляционную пленку – это может вызвать скопление влаги, что приведет к гниению соломы. Используется только глиняная штукатурка;
5. Небольшой опыт строительства соломенных домов в нашей стране обуславливает отсутствие типовых проектов;
6. Расположение навесной мебели необходимо запланировать во время строительства, чтобы установить дополнительные брусья. Из-за низкой плотности глина сожжет не выдержать нагрузок.
В настоящее время практика строительства соломенных домов получает все большее распространение. Ведь использование при строительстве сырья, которое до этого сжигали или выбрасывали, позволяет решить многие проблемы социального и экономического характера. Не зря во многих странах действуют программы государственной поддержки возведения соломенных домов.
Преимущества использования соломенных домов очевидны. Во-первых, это выгодно, во-вторых, полезно. Соломенные дома позволяют сэкономить огромные ресурсы, как при строительстве, так и при использовании. Учитывая еще и пользу для экологии, можно сделать вывод, что у соломенных домов блестящее будущее. И в ближайшее время они превратятся из диковинок в неотъемлемый атрибут нашей жизни.