Все, что нужно знать о соломенных домах

В последнее время все большее распространение получают соломенные дома. Они полностью экологичны, так как выполнены исключительно с природных материалов. К тому же такие дома более доступны обычным потребителям, так как их стоимость значительно меньше постройки деревянного, кирпичного или каменного особняка.

Соломенные дома уже давно пользуются популярность в Америке и в странах Европы. А совсем недавно технологии построек соломенного жилища стали актуальны и в странах СНГ.

Что же они из себя представляют и стоит ли их вообще строить? Попытаемся ответить на эти и другие вопросы, касающиеся соломенных домов.