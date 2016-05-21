7 советов по обустройству квартиры-студии

В самом начале квартиры-студии были придуманы в США, как жилье эконом-класса для молодых специалистов и людей творческих. В дальнейшем такие же квартиры появились и в Европе.
Обычно в классическом варианте квартира-студия – это помещение, которое характеризуется минимальным жизненным пространством и состоит из кухни, комнаты и санузла. Но, даже получив в свое распоряжение всего одну комнату, человек творческий попытается оформить помещение, следуя за своими фантазиями.
Если и вы, дорогие читатели, стали счастливыми владельцами студий, следующие советы помогут вам в полной мере ощутить радость от приобретения новой квартиры, не огорчаясь из-за её скромных размеров.
Если возможно, в квартире-студии необходимо организовать отдельное место для отдыха и приема гостей помимо вашей кровати. Даже в очень маленькой квартире можно спроектировать мини-гостиную. Это позволит создать ощущение полноценной квартиры с правильным функциональным зонированием.
Небольшой диванчик, кресла или пуфы, стеклянный передвижной столик помогут создать зону отдыха, не занимая слишком много пространства. Нет места для дивана? Можно обойтись парой кресел. При желании вы можете использовать мобильные перегородки, помогающие зонировать пространство: раздвижные прозрачные двери, экраны, ширмы, шторы, книжные шкафы или комоды.
Прозрачная мебель — отличное решение для небольшой квартиры. Она будто “растворяется” в помещении, делая его зрительно просторнее. В наше время можно найти массу интересных моделей из оргстекла или акрила. Такая мебель прочна, безопасна и не требует особого ухода.
Еще один хитрый трюк: выбирайте мебель на изящных ножках — диваны, кресла, пуфы, столики. Такая мебель выглядит меньше и легче сплошных тяжеловесных конструкций. Ну и, конечно, старайтесь не перегружать пространство мебелью, приобретайте только необходимые вещи, а также отдавайте предпочтение многофункциональным элементам.
Желательно в такой квартире не ставить громоздкую мебель, лучше отдать предпочтение складным, надувным креслам, диванам и кроватям. Можно обратить внимание на наполнение окружающего пространства с помощью многоярусных вертикальных шкафов или трансформирующейся офисной мебели.
Визуальные методы не дают физического (измеряемого) прибавления пространства, но за счет оптических иллюзий создают зрительный эффект увеличения пространства. Прежде всего – за счет правильного подобранного цветового решения: все теплые и светлые оттенки помогают оптически расширить пространство, при этом это правило действует и для стен, и для мебели. А цветные акценты и темные вставки помогут предупредить превращение комнаты в невыразительное монолитное светлое пятно. Преобладающие темные цвета будут поглощать интерьер комнаты – из-за этого она визуально будет сжиматься.
Если боитесь ошибиться с выбором цвета для квартиры-студии, самым оптимальным будет остановиться на светлой нейтральной гамме. При этом, так как студия подразумевает единое жилое пространство, важно, чтобы все цвета сочетались между собой. Светлые (белые, бежевые, серые) оттенки станут идеальным фоном для ярких акцентов: контрастная стена, фото-галерея,зеркало в крупной раме помогут зонировать пространство и сделать интерьер необычным и оригинальным.
Не стоит думать, что яркий жизнерадостный декор не впишется в интерьер маленькой комнаты. Элементы насыщенных оттенков фокусируют внимание и производят свежее радостное впечатление.
Первое впечатление, да и комфорт в целом, в вашей квартире напрямую зависит от того, на сколько вы правильно оформите в ней окна. И чем меньше площадь в вашей квартире, тем тщательней и скурпулезней необходимо подойти к вопросу оконного дизайна.
- Шторы обязательно должны быть светлыми и струящимися.
- Если в окна часто попадаю прямые солнечные лучи, то на стекла лучше повесит светофильтры, ткань которых также будет светлой.
- Не стоит и ограничиваться лишь занавеской из тонкого материала: тюли, органзы и так далее, обязательно оформите их двумя слоями (добавьте плотные шторы к прозрачной гардине).
- Чтобы визуально увеличить высоту потолка и все комнатное пространство, необходимо использовать длину портьер и гардин от потолка до пола.
- При желании на окнах маленькой квартиры можно использовать дополнительные аксессуары, такие как держатели штор, навесы и другую фурнитуру.
Использование зеркал — излюбленный и эффективный прием при работе над интерьером небольших помещений. Зеркальная стена, большие напольные зеркала, композиции из зеркал, зеркальные дверцы мебели — любая отражающая поверхность зрительно расширяет пространство и создает интересную игру отражений. А зеркало, размещенное напротив окна, добавит в комнате света.