7 советов по обустройству квартиры-студии

В самом начале квартиры-студии были придуманы в США, как жилье эконом-класса для молодых специалистов и людей творческих. В дальнейшем такие же квартиры появились и в Европе.

Обычно в классическом варианте квартира-студия – это помещение, которое характеризуется минимальным жизненным пространством и состоит из кухни, комнаты и санузла. Но, даже получив в свое распоряжение всего одну комнату, человек творческий попытается оформить помещение, следуя за своими фантазиями.

Если и вы, дорогие читатели, стали счастливыми владельцами студий, следующие советы помогут вам в полной мере ощутить радость от приобретения новой квартиры, не огорчаясь из-за её скромных размеров.